कानपुर में ईंट से कूचकर बुजुर्ग मां की हत्या; शराब के लिये रुपये न देने पर से था नाराज, कुंडी तोड़कर घर के अंदर घुसा बेटा

सेन पश्चिम पारा थाना क्षेत्र के कसिगवां गांव का मामला, पुलिस ने आरोपी बेटे को किया गिरफ्तार.

घटना स्थल पर जांच करती पुलिस, बुजुर्ग महिला की फाइल फोटो (इनसेट)
घटना स्थल पर जांच करती पुलिस, बुजुर्ग महिला की फाइल फोटो (इनसेट) (Photo credit: मृतका के परिजन)
Published : September 6, 2025 at 5:44 PM IST

कानपुर : जिले के सेन पश्चिम पारा थाना क्षेत्र के कसिगवां गांव में शनिवार को बेटे ने वृद्ध मां की ईंट से कूचकर हत्या कर दी. आरोप है कि शराब के लिये पैसे न देने पर बेटे ने घटना को अंजाम दिया. आरोपी हत्याकर भागने की फिराक में था, तभी ग्रामीणों ने उसे धर दबोचा और पुलिस को घटना की सूचना दी.

मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस व फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है.

पुलिस के मुताबिक, सेन पश्चिम पारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कसिगवां गांव निवासी राजेश्वरी के पति तुलसीराम की 15 साल पहले बीमारी के चलते मौत हो गई थी, जिसके बाद से वह अपने चार बेटे उमेश, सुशील, राजाराम उर्फ लादेन और मनोज के साथ रहती थी. राजेश्वरी का बड़ा बेटा उमेश कुछ साल पहले घर छोड़कर चला गया था, इसके बाद से वह राजाराम व सुशील के साथ रहने लगी थी.

आरोप है कि शनिवार की दोपहर जब छोटा बेटा मनोज फैक्ट्री में काम करने के लिए गया हुआ था, तभी हर रोज की तरह नशे की हालत में बेटा राजाराम आया और मां से गाली गलौज करने लगा. उसने नशे की हालत में ही अपनी मां से शराब के लिए पैसों की मांग की. इस दौरान मां ने इसका विरोध करते हुए घर के दरवाजे की कुंडी लगा ली. आरोप है कि गुस्से में आकर राजाराम ने पहले पथराव किया और फिर किसी तरह कुंडी तोड़कर घर के अंदर घुस गया.

आरोप है कि बेटे ने ईंट से एक के बाद एक कई वारकर मां को मौत के घाट उतार दिया. हत्यारोपी बेटा जब मां को लहूलुहान कर भागने की फिराक में था, तभी ग्रामीणों ने उसे धर दबोचा और पुलिस को घटना की जानकारी दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को पकड़ लिया. वहीं पुलिस ने फोरेंसिक की मदद से घटना स्थल से साक्ष्य एकत्र कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है.


इस पूरे मामले में सेन पश्चिम पारा थाना प्रभारी कुशल पाल सिंह ने बताया कि, घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची थी. पुलिस ने फोरेंसिक टीम की मदद से घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं. साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस ने हत्यारोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी शराब का आदी है, उसने रुपये न देने पर वृद्ध मां की हत्या कर दी है. पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है.

