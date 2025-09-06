कानपुर में ईंट से कूचकर बुजुर्ग मां की हत्या; शराब के लिये रुपये न देने पर से था नाराज, कुंडी तोड़कर घर के अंदर घुसा बेटा

ETV Bharat / state

कानपुर : जिले के सेन पश्चिम पारा थाना क्षेत्र के कसिगवां गांव में शनिवार को बेटे ने वृद्ध मां की ईंट से कूचकर हत्या कर दी. आरोप है कि शराब के लिये पैसे न देने पर बेटे ने घटना को अंजाम दिया. आरोपी हत्याकर भागने की फिराक में था, तभी ग्रामीणों ने उसे धर दबोचा और पुलिस को घटना की सूचना दी.

मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस व फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है.

पुलिस के मुताबिक, सेन पश्चिम पारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कसिगवां गांव निवासी राजेश्वरी के पति तुलसीराम की 15 साल पहले बीमारी के चलते मौत हो गई थी, जिसके बाद से वह अपने चार बेटे उमेश, सुशील, राजाराम उर्फ लादेन और मनोज के साथ रहती थी. राजेश्वरी का बड़ा बेटा उमेश कुछ साल पहले घर छोड़कर चला गया था, इसके बाद से वह राजाराम व सुशील के साथ रहने लगी थी.

आरोप है कि शनिवार की दोपहर जब छोटा बेटा मनोज फैक्ट्री में काम करने के लिए गया हुआ था, तभी हर रोज की तरह नशे की हालत में बेटा राजाराम आया और मां से गाली गलौज करने लगा. उसने नशे की हालत में ही अपनी मां से शराब के लिए पैसों की मांग की. इस दौरान मां ने इसका विरोध करते हुए घर के दरवाजे की कुंडी लगा ली. आरोप है कि गुस्से में आकर राजाराम ने पहले पथराव किया और फिर किसी तरह कुंडी तोड़कर घर के अंदर घुस गया.