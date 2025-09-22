ETV Bharat / state

उन्नाव में सड़क हादसे में सास-बहू की मौत, बेटा घायल

अजगैन थाना क्षेत्र में हुआ हादसा, बाइक और ऑटों की आमने-सामने टक्कर.

mother-in-law daughter-in-law death in unnao road accident
उन्नाव में सड़क हादसे में सास-बहू की मौत. (etv bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 22, 2025 at 9:32 AM IST

उन्नावः जिले में रविवार को दुखद सड़क हादसा हो गया. एक ही परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं. अजगैन थाना क्षेत्र में बाइक और ऑटो की आमने-सामने टक्कर हो गई. इस हादसे में सास और बहू की मौत हो गई जबकि बहू का बेटा घायल हो गया. घायल को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है. उसका इलाज जारी है.



पुलिस को मिली सूचना के अनुसार एक बाइक पर संदीप (20), मां शकुंतला, और दादी फूला देवी (75) को लेकर मर्दन खेड़ा किसी काम से जा रहा था. इसी दौरान सामने से आ रहे ऑटो ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए. तीनों सवार बुरी तरह से घायल हो गए.


हादसे की सूचना मिलते ही थाना अजगैन पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) नवाबगंज भेजा. यहां पर डॉक्टरों ने संदीप की दादी फूला देवी को मृत घोषित कर दिया. वहीं संदीप और मां शकुंतला की हालत गंभीर होने पर दोनों को जिला अस्पताल उन्नाव रेफर किया गया. हालांकि परिजनों ने जिला अस्पताल ले जाने के बजाय गंभीर रूप से घायल मां-बेटे को लखनऊ के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है. इलाज के दौरान शकुंतला की भी मौत हो गई. अजगैन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. अजगैन कोतवाली इंचार्ज सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि कल शाम एक सड़क हादसा हो गया था जिसमें सास बहू की मौत हो गई थी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था, आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.


आए दिन होती है दुर्घटना: स्थानीय लोगों का कहना है कि दिलबल मार्ग पर कई जगह सड़क संकरी और खराब है, जिस कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती है. लोगों ने प्रशासन से सड़क की मरम्मत कराने और यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके.

UNNAO NEWSUNNAO LATEST NEWSउन्नाव न्यूज़UP ROAD ACCIDENTUNNAO ROAD ACCIDENT

