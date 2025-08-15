ETV Bharat / state

पलामू में डबल मर्डर! दामाद ने की सास की हत्या, ससुराल वालों ने ले ली जमाई की जान - DOUBLE MURDER IN PALAMU

पलामू में दो लोगों की हत्या हुई है. जिनकी हत्या हुई है वो रिश्ते में सास और दामाद थे. घटना छतरपुर की है.

Mother in law and son in law murdered in Palamu
पलामू में डबल मर्डर (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 15, 2025 at 4:21 PM IST

2 Min Read

पलामूः छतरपुर थाना क्षेत्र के कउवल में शुक्रवार को मानसिक रूप से कमजोर एक दामाद ने अपनी सास की हत्या कर दी. बाद में ससुराल वालों ने भी दामाद की हत्या कर दी. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पंहूच गई और मामले में छानबीन कर रही है. दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

बिहार के औरंगाबाद के कुटुंबा थाना क्षेत्र के खेतपुरा के रहने वाले प्रमोद कुमार की शादी 2021 में कउवल के रहने वाली शोभा कुमारी कर साथ हुई थी. जानकारी के अनुसार प्रमोद कुमार इलाज के लिए अपने ससुराल आया हुआ था. इसी क्रम में उसने कुदाल से अपनी सास सुशीला देवी की हत्या कर डाली. हत्या करने के बाद वह ससुराल से भाग रहा था. इसी क्रम में परिजनों ने पकड़कर उसकी भी हत्या कर दी.

घटना के बाद परिजन और स्थानीय ग्रामीणों ने छतरपुर थाना को इसकी सूचना दी. छतरपुर थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और दोनों के शव को अपने कब्जे में लिया. एसपी रीष्मा रमेशन ने बताया कि दोनों की हत्या हुई है. पहले सास की हत्या हुई, उसके बाद दामाद की हत्या की गई है. पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है. इधर घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसर गया है और परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है. स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार दामाद ने घर में रखे कुदाल से अपनी सास को दौड़ा-दौड़ा कर मार कर हत्या कर दी.

