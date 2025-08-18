ETV Bharat / state

दामाद के नाम 1 बीघा जमीन करना चाहती थी सास, ससुर कर रहा था विरोध, मिली लाश - MURDER IN MADHEPURA

मधेपुरा में एक व्यक्ति की गला रेतकर हत्या कर दी गई है. परिजनों ने उसकी पत्नी और दामाद पर हत्या का आरोप लगाया है.

मधेपुरा में गला रेतकर हत्या (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 18, 2025 at 1:49 PM IST

मधेपुरा: बिहार के मधेपुरा जिले के मुरलीगंज थाना क्षेत्र में एक अधेड़ की लाश मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया. बेलोडीह में सोमवार सुबह नहर किनारे धान के खेत में व्यक्ति का गला रेता हुआ शव मिलने से लोगों के बीच अफरा-तफरी मच गई. मृतक की पहचान खाड़ी वार्ड-14 निवासी सुभूकलाल यादव के बेटे जसवंत कुमार (45) के रूप में हुई है.

पत्नी पर पति की हत्या का आरोप: घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है. मृतक जसवंत कुमार की मां उर्मिला देवी ने बताया कि जसवंत कुमार और उसकी पत्नी पुनीता देवी के बीच तीन वर्षों से विवाद चल रहा था.

मधेपुरा में गला रेतकर हत्या (ETV Bharat)

"पुनीता देवी और उनके दामाद अमित कुमार ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया. सास अपने दामाद अमित कुमार के नाम पर एक बीघा जमीन लिखवाने का दबाव पति पर डाल रही थी."- उर्मिला देवी, मृतक की मां

'दामाद के नाम जमीन करने का बना रही थी दबाव': मां ने आगे बताया कि जसवंत कुमार जमीन देने को तैयार नहीं था. उसने हाल ही में अपनी जमीन सूद भरना पर दे दी थी. इसके बाद उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही थी.

घर से 5 किमी दूर मिली लाश: मृतक जसवंत कुमार की मां उर्मिला देवी ने बताया कि सोमवार की सुबह में सूचना मिली कि घर से लगभग पांच किलोमीटर दूर बेलो गांव में नहर किनारे उनके बेटे जसवंत कुमार का शव पड़ा है. हमलोग मौके पर पहुंचे तो देखा की खून से लथपथ शव पड़ा है. उसकी हत्या की गई है.

पत्नी पर पति की हत्या का आरोप (ETV Bharat)

चचेरे भाई का बयान: चचेरे भाई रामानंद कुमार ने बताया कि रविवार रात गांव के ही अंशु कुमार गाड़ी पर खाद लोड करने के बहाने जसवंत कुमार को गाड़ी पर बैठाकर ले गए थे. फिलहाल पुलिस ने मृतक की पत्नी पुनीता देवी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

"शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. मामले की जांच की जा रही है."- प्रवेंद्र भारती, एएसपी

TAGGED:

MADHEPURA NEWS MADHEPURA CRIME LAND DISPUTE IN MADHEPURA मधेपुरा में हत्या MURDER IN MADHEPURA

