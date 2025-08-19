ETV Bharat / state

कानपुर: शहर के हैलट अस्पताल के जीटी रोड साइड बने मल्टी सुपर स्पेशलिटी में जच्चा और बच्चा की जान 6 डॉक्टरों की टीम ने मिलकर बचा ली. इस सरकारी अस्पताल में एम्स की तर्ज पर हाईफाई इलाज कर अपनी उपयोगिता साबित कर दी. इस अस्पताल के डॉक्टरों ने 8 घंटे में दो बड़े ऑपरेशन कर दो जानें बचा ली. महिला का पहले सिजेरियन प्रसव कराया गया और इसके बाद उसकी जटिल ब्रेन ट्यूमर सर्जरी की गई. दोनों ही ऑपरेशन सफल रहे. जच्चा और बच्चा दोनों ही स्वस्थ है.

न्यूरोसाइंसेस प्रमुख और अस्पताल के नोडल अधिकारी डॉ.मनीष सिंह ने बताया कि फतेहपुर जिले के एक गांव में रहने वाली प्रियंका उम्र (25) वर्ष को सिर में तेज दर्द रहता था और वह गर्भवती भी थी. प्रियंका के पति राम कुमार ने बताया की वह उसे उपचार के लिए पहले घाटमपुर और फिर हमीरपुर के अस्पताल में लेकर गए थे जहां पर सीटी स्कैन कराने के बाद डॉक्टरो ने उन्हें पत्नी को हैलट ले जाने की सलाह दी. इसके बाद जून के महीने में वह पत्नी को लेकर हैलट अस्पताल आए तब प्रियंका 26 सप्ताह के गर्भ से थी.


न्यूरोसाइंस प्रमुख डॉक्टर मनीष सिंह ने बताया कि मरीज की सिर दर्द की समस्या को देखते हुए जब उन्होंने एमआरआई जांच कराई तो पता चला कि रोगी को ट्यूमर है. उन्होंने बताया कि आमतौर पर शरीर में 6 लीटर खून होता है ऐसे में अगर उस वक्त ऑपरेशन किया जाता तो डिलीवरी के दौरान करीब 1 लीटर रक्तस्राव होता गर्भस्थ शिशु की मौत हो सकती थी. वही ब्रेन का ऑपरेशन करने पर भी काफी रक्त स्राव होता जिससे महिला की भी जान को भी खतरा था.

उन्होंने बताया कि जच्चा-बच्चा दोनों की ही जान बचाना हमारी पहली प्राथमिकता थी. इसको देखते हुए गर्भधारण के 9 माह होने पर प्रियंका की सर्जरी एक सप्ताह पहले की गई. इस दौरान स्त्री रोग विशेषज्ञ भी मौजूद रही महिला का न्यूरो ऑपरेशन थिएटर में एक ही टेबल पर पहले सिजेरियन ऑपरेशन के जरिए पहले प्रसव कराया गया. बच्चे को वेंटिलेटर पर रखा गया. इसके तुरंत बाद महिला के ब्रेन ट्यूमर की नेविगेशन गाइड माइक्रोस्कोपिक सर्जरी की गई. दोनों ही ऑपरेशन में करीब 8 घंटे का वक्त लगा. जिस टीम के द्वारा यह सर्जरी सफलतापूर्वक की गई है उसमें एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर आंचल दत्त प्रीतेश यादव, अनेस्थेसियोलॉजिस्ट डॉ. रश्मि, स्त्री रोग विभाग अध्यक्ष डॉ रेनू गुप्ता,डॉक्टर करिश्मा शर्मा, डॉक्टर नीलू तथा तीनों विभागों के रेजीडेंट डॉक्टर की टीम मौजूद रही.

