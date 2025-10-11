ETV Bharat / state

बागपत में ट्रिपल मर्डर; मौलाना की पत्नी और और दो बेटियों की हत्या, मस्जिद परिसर में खून से लथपथ में मिले शव

दोघट थाना क्षेत्र के गांगनोली गांव की घटना, पुलिस ने बच्चियों के पिता को हिरासत में लिया

घटना स्थल पर मौजूद पुलिस. (ETV Bharat)
बागपतः जिले में तीन लोगों की बेहरमी से हत्या करने की सनसनीखेज वारदात सामने आई है. दोघट थाना क्षेत्र के गांगनोली गांव में स्थित मस्जिद में रहने वाली महिला और उसके दो बच्चियों की हत्या कर दी गई. एक कमरे में पड़े तीनों के लहू लुहान शव पड़े मिले हैं. दिनदहाड़े हुई वारदात से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई. सूचना पर पहुंची पुलिस शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है. मौके पर पहुंच मेरठ रेंज के डीआईजी कलानिधि नैथानी ने एसपी के निर्देशन में टीम गठित कर दी है. वहीं, पुलिस ने मुफ्ती इब्राहिम को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.

दोघट थाना पुलिस के अनुसार, गांगनौली गांव की बड़ी मस्जिद में कई साल से इब्राहिम इमाम हैं और परिसर में बने कमरे में रहते थे. यहां के मदरसे में बच्चों को तालीम देते हैं. इब्राहिम शनिवार को किसी काम से देवबंद गए हुए थे. जबकि कमरे पर उनकी बेगम इसराना, बेटी शोफ़िया (5) और सुमईया (2 साल) मौजूद थी. रोज की तरह आसपास के बच्चे मस्जिद पहुंचे तो कमरे में खूनी मंजर देखकर दंग रह गए. कमरे में इसराना और उसकी बेटियों की लहूलुहान लाशें पड़ी थीं. बच्चों ने इसकी जानकारी परिजनों को दी. वारदात की जानकारी मिलते ही पूरे गांव में हड़कंप मच गया और भीड़ एकत्रित हो गई.

तिहरे हत्याकांड की सूचना मिलते ही कई थानों की फोर्स के साथ डीआईजी और एसपी मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लिया. शवों कब्जे में ले जाते समय पुलिस को विरोध का सामना करना पड़ा. डीआईजी कलानिधि नैथानी ने बताया कि दोघट थाना क्षेत्र के गांव गांगनोली में मां और उनके दो बच्चों की हत्या की सूचना मिली थी. पुलिस मोके पर पहुंचकर तहकीकात शुरू की. एसपी बागपत के नेतृत्व मे टीम लगाई गयी है. टीम साक्ष्य के आधार पर काम रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मालूम हो पाएगा हत्या में किस हथियार का इस्तेमाल किया गया है. सभी पहलुओ पर पुलिस जांच कर रही है. क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि हत्या में किसी नजदीकी व्यक्ति का हाथ हो सकता है.

इसे भी पढ़ें- कुशीनगर में प्रधान के भाई की हत्या, सीएचसी के बाहर ग्रामीणों ने की नारेबाजी

