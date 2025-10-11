ETV Bharat / state

बागपत में ट्रिपल मर्डर; मौलाना की पत्नी और और दो बेटियों की हत्या, मस्जिद परिसर में खून से लथपथ में मिले शव

बागपतः जिले में तीन लोगों की बेहरमी से हत्या करने की सनसनीखेज वारदात सामने आई है. दोघट थाना क्षेत्र के गांगनोली गांव में स्थित मस्जिद में रहने वाली महिला और उसके दो बच्चियों की हत्या कर दी गई. एक कमरे में पड़े तीनों के लहू लुहान शव पड़े मिले हैं. दिनदहाड़े हुई वारदात से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई. सूचना पर पहुंची पुलिस शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है. मौके पर पहुंच मेरठ रेंज के डीआईजी कलानिधि नैथानी ने एसपी के निर्देशन में टीम गठित कर दी है. वहीं, पुलिस ने मुफ्ती इब्राहिम को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.

दोघट थाना पुलिस के अनुसार, गांगनौली गांव की बड़ी मस्जिद में कई साल से इब्राहिम इमाम हैं और परिसर में बने कमरे में रहते थे. यहां के मदरसे में बच्चों को तालीम देते हैं. इब्राहिम शनिवार को किसी काम से देवबंद गए हुए थे. जबकि कमरे पर उनकी बेगम इसराना, बेटी शोफ़िया (5) और सुमईया (2 साल) मौजूद थी. रोज की तरह आसपास के बच्चे मस्जिद पहुंचे तो कमरे में खूनी मंजर देखकर दंग रह गए. कमरे में इसराना और उसकी बेटियों की लहूलुहान लाशें पड़ी थीं. बच्चों ने इसकी जानकारी परिजनों को दी. वारदात की जानकारी मिलते ही पूरे गांव में हड़कंप मच गया और भीड़ एकत्रित हो गई.