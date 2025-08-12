बारां : जिले के केलवाड़ा में एक दुखद घटना में भाई-बहन और उनकी मां की मौत हो गई. मंगलवार तड़के तीनों को सोते हुए सांप ने काट लिया था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तीनों की मौत हो गई है. महिला अपने बच्चों के संग पीहर में राखी मनाने आई थी. घटना से घर में मातम पसरा हुआ है.

केलवाड़ा थाना अधिकारी मान सिंह ने बताया कि घटनाक्रम सुबह 4 बजे के आसपास महोदरा गांव के एक घर में हुआ है. मध्य प्रदेश के शिवपुरी के अकोड़ा से राखी मनाने के लिए आई 30 वर्षीय पिंकी चंदेल, उनका 7 वर्षीय बेटा और 5 साल की बेटी पलंग पर सो रहे थे. इसी दौरान एक सांप ने तीनों को काट लिया. अचानक बच्चों के रोने और तबीयत बिगड़ने पर परिजन जाग गए थे. घर में ही एक सांप नजर आया था. तीनों को घबराहट होने लगी तो उनको केलवाड़ा अस्पताल में ले जाया गया. यहां पर उपचार के दौरान तीनों की मौत हो गई. इस संबंध में थाने से ही पुलिस को सूचना मिली थी.

थानाधिकारी मानसिंह ने बताया कि पिंकी के परिजन सांप का फोटो भी लेकर आए थे, जिसे चिकित्सकों को दिखाया है. चिकित्सकों ने इस साइलेंट किलर कॉमन क्रेट स्नेक बताया है. चिकित्सकों ने यह भी कहा है कि इस सांप के काटने का पता भी नहीं चलता है. जिस तरह से मच्छर बाइट करता है, वैसे ही है यह स्नेक बाइट कर देता है. परिजनों का कहना है कि सांप ने बच्चे की उंगली और बच्ची के पैर पर काटा है, जबकि पिंकी के कहां काटा है, यह पता नहीं चल पाया है.

पीहर आई थी राखी मनाने : पिंकी चंदेल राखी के पहले अपने पिता राम सिंह के घर महोदरा गांव आई थी. उसके साथ 7 वर्षीय बच्चा और 5 वर्षीय बेटी भी साथ थी. पिंकी ने अच्छे से राखी का त्योहार मनाया और वापस जाने वाली थी, लेकिन बच्चों के ननिहाल में रुकने की जिद की और परिजनों ने भी मनुहार की, जिसके चलते वो रुक गई थी. इसके बाद यह घटना हुई है. वहीं, किशनगंज विधायक ललित मीणा ने घटना पर शोक जताया है. उन्होंने कहा कि समरानियां क्षेत्र के महोदरा गांव में रात को सर्पदंश की घटना में मां, बेटी और बेटे मौत दुखद है.