अमेठी : देवर ने धारदार हथियार से हमला कर भाभी और भतीजे की हत्या कर दी. इसके बाद फरार हो गया. एक दिन पहले दोनों पक्षों में खेत में दवा छिड़कने को लेकर विवाद हुआ था. घटना गुरुवार की है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की. फोरेंसिक टीम ने भी साक्ष्य जुटाए. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

मौके पर पहुंचीं एसपी, फोरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य : मुसाफिरखाना क्षेत्र के रुदौली गांव में रामावती (55) अपने बेटे आकाश (20) के साथ गुरुवार को खेत में काम कर रही थीं. इस दौरान देवर ने धारदार हथियार से दोनों पर ताबड़तोड़ हमले करने शुरू कर दिए. इससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए. चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे. वे दोनों को लेकर नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे. वहां चिकित्सक ने दोनों को मृत घोषित कर दिया. घटना की जानकारी पर पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक ने टीम के साथ मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की. फोरेंसिक टीम ने भी साक्ष्य जुटाए.

भाई बोला- आरोपी को फांसी होनी चाहिए : महिला के भाई जगराम ने बताया कि मेरी बहन और भांजे की हत्या की गई है. आरोपी को फांसी होनी चाहिए. देवर ने बहन का खेत लिखवा लिया था. अब जो खेत बहन के पास बचा था, वह उसे भी छोड़ने के लिए कह रहा था. ग्राम प्रधान को विवाद के बारे में बताया गया था. उन्होंने आरोपी को समझाया भी था. इसके बाद यह मामला शांत हो गया था.

भाई और पड़ोसी ने बताया विवाद का कारण. (Video Credit; ETV Bharat)

दोस्त बोला- कुछ देर पहले आकाश मेरे साथ था : गांव के रहने वाले अजय मौर्या ने रोते हुए बताया कि 'आकाश मेरा भाई लगता था. मेरी बहन उसे राखी भी बांधती थी. एक घंटे पहले ही हम और आकाश मोबाइल देख रहे थे. इसके बाद उसने बोला कि वह अपनी मां को खेत में छोड़ने जा रहा है. इसके बाद वह लौटा नहीं. मैंने फोन किया तो रिसीव नहीं हुआ. गांव की एक महिला ने बताया कि खेत में लाश पड़ी है. हम अपने पड़ोसी युवक के साथ बाइक से खेत पर पहुंचे'.

अजय ने बताया कि आकाश 6 महीने का था, तभी उसके पापा उदयराज की बीमारी से मौत हो गई थी. रामावती का बड़ा बेटा विक्रम रोजी-रोटी के लिए बाहर रहता है. 2 से ढाई साल से जमीन का विवाद चल रहा है. इसी मामले में कुछ महीने पहले थाने में भी शिकायत की गई थी. इसके बाद परिवार को कोई परेशानी नहीं हो रही थी.

आरोपी को शक था- दवा डालने से खराब हो गई फसल : पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक ने बताया कि दोनों पक्षों में खेत में दवा छिड़कने को लेकर कहासुनी हुई थी. आरोपी को यह आशंका थी कि महिला की ओर से उनकी फसल में कोई दवा डाल दी गई थी, जिससे उसकी फसल खराब हो गई. मां-बेटे गांव से थोड़ी दूरी पर मौजूद खेत पर काम करने गए थे. इस दौरान सगे देवर ने भाभी-भतीजे पर हमला कर दिया. इससे दोनों की मौत हो गई. महिला के भाई की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. आरोपी फरार है. उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गईं हैं.

यह भी पढ़ें : बनारस में दिनदहाड़े प्रॉपर्टी डीलर की हत्या; नकाबपोश 3 बदमाशों ने कनपटी और गले में मारी गोली, वारदात CCTV में कैद