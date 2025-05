ETV Bharat / state

सराज में सड़क हादसे में मां-बेटे की दर्दनाक मौत, मंदिर जाते वक्त खाई में गिरी कार - SERAJ ROAD ACCIDENT

सराज में सड़क हादसे में मां-बेटे की दर्दनाक मौत ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team Published : May 5, 2025 at 7:27 PM IST | Updated : May 5, 2025 at 7:33 PM IST 2 Min Read

सराज: मंडी जिले के सराज में बगड़ा थाच के पास एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई. इस हादसे में कार सवार मां-बेटे की दर्दनाक मौत हो गई. बताया जा रहा है कि मां-बेटे और एक अन्य व्यक्ति अपनी नई कार में पूजा के लिए मंदिर जा रहे थे. इस दौरान चालक कार पर से नियंत्रण खो बैठा और कार खाई में जा गिरी. जानकारी के अनुसार सराज घाटी के बगड़ा थाच क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में भुंतर निवासी मां-बेटे की जान चली गई. हादसा उस समय हुआ जब दो दिन पहले खरीदी गई नई कार से तीन लोग देवी के दर्शनों के लिए खुडीजहल मंदिर, देहुरी की ओर जा रहे थे. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बगड़ा थाच के पास ड्राइवर कार पर से नियंत्रण खो बैठा, जिससे गाड़ी करीब 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी. सराज में सड़क हादसे में मां-बेटे की दर्दनाक मौत (ETV Bharat)

सराज: मंडी जिले के सराज में बगड़ा थाच के पास एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई. इस हादसे में कार सवार मां-बेटे की दर्दनाक मौत हो गई. बताया जा रहा है कि मां-बेटे और एक अन्य व्यक्ति अपनी नई कार में पूजा के लिए मंदिर जा रहे थे. इस दौरान चालक कार पर से नियंत्रण खो बैठा और कार खाई में जा गिरी. जानकारी के अनुसार सराज घाटी के बगड़ा थाच क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में भुंतर निवासी मां-बेटे की जान चली गई. हादसा उस समय हुआ जब दो दिन पहले खरीदी गई नई कार से तीन लोग देवी के दर्शनों के लिए खुडीजहल मंदिर, देहुरी की ओर जा रहे थे. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बगड़ा थाच के पास ड्राइवर कार पर से नियंत्रण खो बैठा, जिससे गाड़ी करीब 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी. सराज में सड़क हादसे में मां-बेटे की दर्दनाक मौत (ETV Bharat) दुर्घटना में युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. जबकि युवक की मां घायल अवस्था में मिली. लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया. मृतक की पहचान गौरव नामक और मीरा देवी के रूप में हुई है. वहीं, कार में मौजूद तीसरे शख्स को मामूली चोटें आई हैं. उसकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है. घटना की सूचना मिलते ही जंजैहली थाना पुलिस मौके पर पहुंची. बगडाथाच पंचायत के उपप्रधान रोहित ठाकुर ने कहा इस हादसे ने पूरे क्षेत्र को शोक में डाल दिया है. थाना प्रभारी रामकृष्ण ठाकुर ने कहा, "दुर्घटना की सूचना मिलते ही वह स्वयं टीम सहित घटनास्थल की ओर रवाना हुए. मामले में आवश्यक कानूनी प्रक्रिया और जांच जारी है". ये भी पढ़ें: दिल्ली से मनाली जा रही बस 17 मील के पास पलटी, बाल-बाल बचे पर्यटक, ड्राइवर-कंडक्टर मौके से फरार

Last Updated : May 5, 2025 at 7:33 PM IST