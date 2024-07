ETV Bharat / state

कुएं से मिला मां और बेटे का शव, मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप - Body Found In Well In Gaya

By ETV Bharat Bihar Team Published : 23 hours ago | Updated : 19 hours ago

गया में कुएं से शव बरामद ( ETV Bharat )

गया: बिहार के गया से बड़ी खबहर सामने आ रही है, जहां सिंधुगढ़ थाना अंतर्गत जरलाही गांव में मां और उसके चार वर्षीय बच्चे का शव कुएं से मिला है. शव मिलने के बाद से गांव में ये चर्चा का विषय बना हुआ है. लोगों इसकी सूचना तुरंत सिंधुगढ़ थाने की पुलिस को दी. बताया जा रहा है कि जहां से शव बरामद हुआ है, वह कुआं महिला के ससुराल वाले घर के पीछे ही स्थित है. ससुराल वालों पर हत्या का आरोप: मृतका की पहचान सविता कुमारी के रूप में हुई है. बताया जा रहा है, कि सविता कुमारी की शादी साल 2018 में जरलाही गांव के रहने वाले राहुल चौधरी के साथ हुई थी. इस घटना के बाद मायके के परिजनों ने आरोप लगाया है, कि सविता कुमारी और उसके चार वर्षीय बच्चे को कुएं में गिराकर हत्या कर दी गई है. मायके वालों ने दहेज नहीं देने पर इस तरह की घटना करने का आरोप ससुराल वालों पर लगाया है. मौके पर पहुंचकर पुलिस ने की छानबीन: वहीं मां और बेटे का शव मिलने की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुटी गई है. मामला हत्या का है या आत्महत्या, इन दोनों बिंदु पर पुलिस जांच कर रही है. पुलिस के अनुसार मामले की गंभीरता से छानबीन की जा रही है. जल्द ही इस घटना का उद्भेदन कर लिया जाएगा. वहीं मृतका सविता कुमारी के परिजनों के आवेदन के आधार पर कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है. मौके पर पहुंचे एफएसएल और स्क्वायड डॉग: इस संबंध में सिंधुगढ थानाध्यक्ष ने बताया कि जरलाही गांव में एक महिला और उसके बच्चे का शव होने की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. शव को बाहर निकाला गया. इस मामले की जांच एफएसएल और स्क्वायड डॉग की मदद से की जा रही है. जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर लिया जाएगा. "पुलिस हत्या या आत्महत्या दोनों बिंदुओं पर फिलहाल जांच कर रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी घटना का खुलासा हो सकेगा. एफएसएल और स्क्वायड डॉग की मदद से जांच की जा रही है."-थानाध्यक्ष, सिंधुगढ़ पढ़ें-Gaya Crime : गया में विवाहिता की संदिग्ध मौत, मायके वाले बोले- 'गला दबाकर मार डाला'

Last Updated : 19 hours ago