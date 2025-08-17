ETV Bharat / state

मां-बेटी का पुलिस के साथ हुए विवाद पर महिला आयोग सख्त, दोनों पक्षों को किया जाएगा तलब

देहरादून रेसकोर्स में बीते दिनों मां-बेटी और पुलिसकर्मियों के साथ विवाद में राज्य महिला आयोग ने दोनों पक्षों को तलब किया है.

देहरादून रेसकोर्स मारपीट मामला (Photo-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 17, 2025 at 10:45 AM IST

Updated : August 17, 2025 at 10:58 AM IST

देहरादून: शहर के रेसकोर्स में बीते दिनों बिजली पोल से केबल डालने को लेकर मां-बेटी का पुलिसकर्मियों के साथ विवाद हो गया था. मामले के सामने आने के बाद जहां एक ओर देहरादून एसएसपी ने जांच के आदेश दिए हैं तो वहीं दूसरी ओर राज्य महिला आयोग भी सख्त हो गई है. मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तराखंड राज्य महिला आयोग ने जांच के आदेश दिए हैं. साथ ही पुलिसकर्मियों को आयोग में तलब करने की बात कही है. मामले में पुलिस ने मां बेटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर हिरासत में लिया है.

दरअसल, रेसकोर्स क्षेत्र में विद्युत की भूमिगत लाइन बिछाई गई है. जिससे एक परिवार के घर में बिजली की दिक्कत थी. बताया जा रहा है कि पड़ोसी (जिस घर में लाइट नहीं आ रही थी) मां बेटी के घर की दीवार से विद्युत तार खींचा जा रहा था, जिसका मां बेटी ने विरोध किया. जिसके बाद पड़ोसी ने पुलिस को बुला लिया था. पुलिस के बुलाने से मामला सुलझने की जगह और उलझ गया था. मां बेटी की पुलिसकर्मियों से बहस हो गई थी और बहस हाथापाई तक पहुंच गई. मां बेटी ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए राज्य महिला आयोग को शिकायत की थी. जिस पर राज्य महिला आयोग ने संज्ञान लिया है. जबकि पुलिस ने भी दोनों पर अभद्रता करने व सरकारी काम बाधा डालने का आरोप लगाते हुए हिरासत में ले लिया.

रेसकोर्स के रहने वाली एक महिला ने शिकायत दी है. जिसमें उसने कहा है कि उनके मकान में पिछले कुछ दिनों से बिजली नहीं आ रही है, जिसके चलते बिजली विभाग के कर्मचारियों को बुलाकर काम कराया जा रहा था. लेकिन उनके पड़ोस में रहने वाली मां बेटी उनके काम में व्यवधान उत्पन्न किया. इसके बाद मौके पर चीता पुलिस पहुंची और उन्होंने मां बेटी से बातचीत की. इस दौरान मां बेटी की ओर से पुलिस के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए ईंट से हमला करने का प्रयास भी किया गया. जिसके चलते मां बेटी पर सरकारी काम में बाधा डालने ने और पुलिस के साथ मारपीट करने का अभियोग पंजीकृत किया गया. साथ ही दोनों को मौके से हिरासत में ले लिया गया है.
प्रमोद कुमार, देहरादून एसपी सिटी

वहीं मामले में शिकायत मिलने के बाद राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने थानाध्यक्ष नेहरू कॉलोनी से फोन पर मामले की जानकारी ली. जिसमें थानाध्यक्ष ने बताया कि मामले में मां व बेटी के द्वारा ही मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों के साथ अभद्रता व मारपीट की गई है. इसके बाद राज्य महिला आयोग अध्यक्ष ने प्रकरण में एसपी सिटी समेत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह से फोन पर बातचीत कर गंभीरता से कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कहा कि उन्होंने दोनों पक्षों को सोमवार को आयोग में बुलाया गया है. साथ ही उन्होंने बताया कि राज्य महिला आयोग की टीम की ओर से भी इस मामले की गंभीर व निष्पक्ष जांच की जाएगी. क्योंकि यह अत्यंत निंदनीय घटना है, जो भी गलत होगा उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि कानून समाज की सुरक्षा के लिए है और अगर किसी के द्वारा कानून का गलत उपयोग किया गया है या कानून के नियमों का उल्लंघन किया है तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी. वहीं मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. घटना 13 अगस्त की बताई जा रही है.

