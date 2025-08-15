शिमला: हिमाचल में भारी बारिश का दौर पिछले कई दिनों से जारी है. सामान्य से अधिक बारिश होने के चलते नदी नाले उफान पर हैं. कई लोगों की मौत अब तक हो चुकी है. वहीं, राजधानी शिमला के साथ लगते कसुम्पटी की दरभोग पंचायत में वीरवार शाम उफनते नाले में मां-बेटी बह गई. इससे दोनों की मौत हो गई. मृतकों की पहचान लीलावती (40) और उसकी बेटी शीतल (10) के तौर पर हुई. ग्रामीणों ने इनके शव नाले से निकाल लिए हैं. आज दोनों का गांव में अंतिम संस्कार होगा.

सूचना के अनुसार, शीतल और लीलावती शाम 6.30 बजे बंदरों की रखवाली के लिए अपने खेत गई थीं. कुछ देर खेत में रुकने के बाद शाम सवा सात बजे के करीब जब दोनों घर लौट रही थी तो उस दौरान पराड़ी नाले को पार करते वक्त दोनों उफनते नाले में बह गईं. दोनों के शवों को घटनास्थल से करीब 500 मीटर दूरी पर नाले से बरामद किए गए. स्थानीय निवासी कृष्णा नंद ने बताया ये बेहद गरीब परिवार से सबंध रखते थे. इनकी 3 बेटियां है, शीतल सबसे छोटी बेटी थी. इनका परिवार खेतीबाड़ी करके गुजर बसर करता है.

आईजीएमसी में होगा पोस्टमार्टम

पंचायत प्रधान जोगिंदर सिंह ठाकुर ने बताया कि 'घटना के बाद पुलिस को सूचना दी गई थी. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए आईजीएमसी शिमला भेज दिया गया है, जहां आज दोनों का पोस्टमॉर्टम करवाया जाएगा. इसके बाद शव परिजनों को सौंपे जाएंगे. प्रदेश सरकार से आग्रह है कि मृतकों के परिजनों को आर्थिक मदद दी जाए.' एसपी शिमला संजीव गांधी ने बताया की पुलिस मामले मे जांच कर रही हैं.

अब तक 247 की मौत

हिमाचल में मानसून सीजन में 247 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 329 लोग घायल हुए हैं. 36 लोग अभी भी लापता हैं. 27,378 पशुओं और पोल्ट्री बर्ड की मौत हुई है. 266 पक्के और 279 कच्चे मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं. 686 पक्के और 1077 कच्चे मकानों को आशिंक नुकसान पहुंचा है.

