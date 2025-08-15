ETV Bharat / state

खेत से लौटते समय उफनते नाले में बह गई मां-बेटी, दोनों के शव बरामद - MOTHER DAUGHTER DEATH SHIMLA

शिमला में उफनते नाले में बहने से मां बेटी की मौत हो गई. दोनों का आज शिमला के आईजीएमसी में पोस्टमार्टम होगा.

नाले में बहने से मां बेटी की मौत
नाले में बहने से मां बेटी की मौत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 15, 2025 at 10:10 AM IST

2 Min Read

शिमला: हिमाचल में भारी बारिश का दौर पिछले कई दिनों से जारी है. सामान्य से अधिक बारिश होने के चलते नदी नाले उफान पर हैं. कई लोगों की मौत अब तक हो चुकी है. वहीं, राजधानी शिमला के साथ लगते कसुम्पटी की दरभोग पंचायत में वीरवार शाम उफनते नाले में मां-बेटी बह गई. इससे दोनों की मौत हो गई. मृतकों की पहचान लीलावती (40) और उसकी बेटी शीतल (10) के तौर पर हुई. ग्रामीणों ने इनके शव नाले से निकाल लिए हैं. आज दोनों का गांव में अंतिम संस्कार होगा.

सूचना के अनुसार, शीतल और लीलावती शाम 6.30 बजे बंदरों की रखवाली के लिए अपने खेत गई थीं. कुछ देर खेत में रुकने के बाद शाम सवा सात बजे के करीब जब दोनों घर लौट रही थी तो उस दौरान पराड़ी नाले को पार करते वक्त दोनों उफनते नाले में बह गईं. दोनों के शवों को घटनास्थल से करीब 500 मीटर दूरी पर नाले से बरामद किए गए. स्थानीय निवासी कृष्णा नंद ने बताया ये बेहद गरीब परिवार से सबंध रखते थे. इनकी 3 बेटियां है, शीतल सबसे छोटी बेटी थी. इनका परिवार खेतीबाड़ी करके गुजर बसर करता है.

आईजीएमसी में होगा पोस्टमार्टम

पंचायत प्रधान जोगिंदर सिंह ठाकुर ने बताया कि 'घटना के बाद पुलिस को सूचना दी गई थी. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए आईजीएमसी शिमला भेज दिया गया है, जहां आज दोनों का पोस्टमॉर्टम करवाया जाएगा. इसके बाद शव परिजनों को सौंपे जाएंगे. प्रदेश सरकार से आग्रह है कि मृतकों के परिजनों को आर्थिक मदद दी जाए.' एसपी शिमला संजीव गांधी ने बताया की पुलिस मामले मे जांच कर रही हैं.

अब तक 247 की मौत

हिमाचल में मानसून सीजन में 247 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 329 लोग घायल हुए हैं. 36 लोग अभी भी लापता हैं. 27,378 पशुओं और पोल्ट्री बर्ड की मौत हुई है. 266 पक्के और 279 कच्चे मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं. 686 पक्के और 1077 कच्चे मकानों को आशिंक नुकसान पहुंचा है.

ये भी पढ़ें: रावी नदी में गिरी कार, मणिमहेश यात्रा से लौट रहे थे सभी श्रद्धालु

शिमला: हिमाचल में भारी बारिश का दौर पिछले कई दिनों से जारी है. सामान्य से अधिक बारिश होने के चलते नदी नाले उफान पर हैं. कई लोगों की मौत अब तक हो चुकी है. वहीं, राजधानी शिमला के साथ लगते कसुम्पटी की दरभोग पंचायत में वीरवार शाम उफनते नाले में मां-बेटी बह गई. इससे दोनों की मौत हो गई. मृतकों की पहचान लीलावती (40) और उसकी बेटी शीतल (10) के तौर पर हुई. ग्रामीणों ने इनके शव नाले से निकाल लिए हैं. आज दोनों का गांव में अंतिम संस्कार होगा.

सूचना के अनुसार, शीतल और लीलावती शाम 6.30 बजे बंदरों की रखवाली के लिए अपने खेत गई थीं. कुछ देर खेत में रुकने के बाद शाम सवा सात बजे के करीब जब दोनों घर लौट रही थी तो उस दौरान पराड़ी नाले को पार करते वक्त दोनों उफनते नाले में बह गईं. दोनों के शवों को घटनास्थल से करीब 500 मीटर दूरी पर नाले से बरामद किए गए. स्थानीय निवासी कृष्णा नंद ने बताया ये बेहद गरीब परिवार से सबंध रखते थे. इनकी 3 बेटियां है, शीतल सबसे छोटी बेटी थी. इनका परिवार खेतीबाड़ी करके गुजर बसर करता है.

आईजीएमसी में होगा पोस्टमार्टम

पंचायत प्रधान जोगिंदर सिंह ठाकुर ने बताया कि 'घटना के बाद पुलिस को सूचना दी गई थी. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए आईजीएमसी शिमला भेज दिया गया है, जहां आज दोनों का पोस्टमॉर्टम करवाया जाएगा. इसके बाद शव परिजनों को सौंपे जाएंगे. प्रदेश सरकार से आग्रह है कि मृतकों के परिजनों को आर्थिक मदद दी जाए.' एसपी शिमला संजीव गांधी ने बताया की पुलिस मामले मे जांच कर रही हैं.

अब तक 247 की मौत

हिमाचल में मानसून सीजन में 247 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 329 लोग घायल हुए हैं. 36 लोग अभी भी लापता हैं. 27,378 पशुओं और पोल्ट्री बर्ड की मौत हुई है. 266 पक्के और 279 कच्चे मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं. 686 पक्के और 1077 कच्चे मकानों को आशिंक नुकसान पहुंचा है.

ये भी पढ़ें: रावी नदी में गिरी कार, मणिमहेश यात्रा से लौट रहे थे सभी श्रद्धालु

For All Latest Updates

TAGGED:

SHIMLA MOTHER DAUGHTER DEATHMOTHER DAUGHTER SWEPT AWAY DRAINSHIMLA HEAVY RAINशिमला में मां बेटी की मौतMOTHER DAUGHTER DEATH SHIMLA

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

हिमाचल में क्या 15 साल पुरानी कार बनेगी कबाड़? कितनी बार रिन्यू हो सकती है RC

कौन हैं ये MLA, जिसने बारात में पहुंच खोल दी 'OPD' और बारातियों का करने लगे इलाज

हिमाचल में शराब की एक बोतल पर कितने सेस लगते हैं ? एक क्लिक में जानें पूरी डिटेल

हिमाचल में क्यों चल रही है सेब से लदे हजारों पौधों पर आरी, 11 साल पहले एक चिट्ठी से खुले थे जंगलराज के राज

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.