जानकारी के मुताबिक ये मामला 13 अगस्त का है. दरअसल, 13 अगस्त को पीड़िता साक्षी निवासी रेसकोर्स देहरादून ने चौकी फव्वारा थाना नेहरू कॉलोनी में शिकायत दर्ज कराई थी. साक्षी का कहना था कि उनके घर की बिजली की लाइन टूट गई थी, जिस कारण घर में बिजली नहीं आ रही थी. इसकी शिकायत उन्होंने बिजली विभाग से की थी. शिकायत के बाद बिजली विभाग नई लाइन लगा रहा है, लेकिन उनकी पड़ोसी संतोष रावत और उसकी बेटी कार्य में बाधा डाल रहे है.

आरोप है कि संतोष रावत से साक्षी और उसके परिवार को गाली गलौज कर जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं, जिसके बाद पीड़िता साक्षी ने पुलिस को सूचना दी. साक्षी की सूचना पर चौकी फव्वारा चौक से चीता मोबाइल पर नियुक्त पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे.

पुलिस जब मौके पर पहुंची तब भी पड़ोसी मां-बेटी द्वारा साक्षी के साथ गाली गलौज की जा रही थी. पुलिस ने दोनों मां-बेटी को समझाने का प्रयास किया और थाने पर आकर शिकायत करने के लिए कहा गया. आरोप है कि आरोपी महिला पुलिस की कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थी. उल्टा मां-बेटी उग्र होकर पुलिस के साथ ही गाली गलौज करने लगी. विवाद बढ़ा तो थाने से महिला उपनिरीक्षक कुसुमलता पुरोहित और महिला कांस्टेबल स्वाती को मौके पहुंची.

आरोप है कि संतोष रावत और उनकी बेटी ज्योति रावत ने महिला पुलिस कर्मियों के साथ भी अभद्रता करते हुए धक्का मुक्की की. इस दौरान महिला संतोष रावत ने महिला पुलिस कर्मियों पर ईंट से हमला करने का प्रयास किया गया और उसकी बेटी ने महिला कांस्टेबल के साथ हाथापाई की. साथ ही सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई. मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल को बुलाते हुए दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर थाने लाया गया.

एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया है कि घटना के संबंध में उपनिरीक्षक कुसुम पुरोहित के द्वारा दी गई तहरीर पर थाना नेहरू कालोनी पर संतोष और ज्योति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया. साथ ही दोनों महिलाओं को थाने पर नोटिस तामील कराकर सकुशल उनके परिजनों के सुपुर्द किया गया. मुकदमे की विवेचना उपनिरीक्षक विकास शुक्ला द्वारा की जा रही है. साथ ही आरोपी महिला द्वारा लगाए गए आरोपों के संबंध में एसएसपी ने सीओ डालनवाला को जांच दी गई है.