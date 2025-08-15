ETV Bharat / state

विवाद सुलझाने पहुंची महिला दारोगा से बदतमीजी, ईंट से मारने का किया प्रयास, मां-बेटी पर एक्शन - ASSAULTING POLICE IN DEHRADUN

उत्तराखंड के देहरादून जिले में महिला पुलिसकर्मियों के साथ बदतमीजी करने का मामला सामने आया है.

Etv Bharat
देहरादून के नेहरू कॉलोनी क्षेत्र का मामला, (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 15, 2025 at 6:11 PM IST

Updated : August 15, 2025 at 8:18 PM IST

3 Min Read

देहरादून: राजधानी देहरादून के एक बड़ा मामला सामने आया है. दो पक्षों के विवाद को सुलझाने गई महिला दारोगा समेत अन्य पुलिसकर्मियों पर मां-बेटी ने ईंट से जानलेवा हमला करने का प्रयास किया. इस हमले का वीडियो भी सामने आया है. ये पूरा मामला देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र के रेसकोर्स इलाके का है.

पढ़ें---

देहरादून: राजधानी देहरादून के एक बड़ा मामला सामने आया है. दो पक्षों के विवाद को सुलझाने गई महिला दारोगा समेत अन्य पुलिसकर्मियों पर मां-बेटी ने ईंट से जानलेवा हमला करने का प्रयास किया. इस हमले का वीडियो भी सामने आया है. ये पूरा मामला देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र के रेसकोर्स इलाके का है.

पढ़ें---

Last Updated : August 15, 2025 at 8:18 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

MOTHER DAUGHTER ASSAULTING POLICEDEHRADUN POLICE NEWSमहिला दरोगा से बदतमीजीपुलिस के साथ मारपीटASSAULTING POLICE IN DEHRADUN

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

37 किमी पैदल सफर कर धराली पहुंचा ईटीवी भारत, यहां जारी है जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद

''मैं मलबे में आधे से ज्यादा दबा हूं, मुझे बचा ले बेटा'', सुशील के कानों में गूंज रहे पिता के आखिरी शब्द

'ब्लास्ट जैसी आवाज आई, सब खत्म हो गया', चिल्लाते रहे धराली के जय भगवान, आंखों के सामने तबाह हुआ 2 मंजिला होटल

धराली आपदा में कल्प केदार ने ली समाधि, केदारनाथ से भी पहले पांडवों ने बनाया था ये मंदिर, जानें महत्व

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.