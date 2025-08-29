लातेहारः जिला के छिपादोहर थाना क्षेत्र अंतर्गत गणेशपुर गांव में एक व्यक्ति ने रिश्ते को कलंकित करते हुए अपनी बीवी और बच्चे की धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी. घटना के बाद आरोपी घर से फरार हो गया. एसडीपीओ भरत राम ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है.

दरअसल, गणेशपुर गांव निवासी मोहनलाल उरांव का झगड़ा अक्सर अपनी पत्नी मुन्नी देवी से होता था. कई बार पति-पत्नी में मारपीट भी हुई थी. बताया जाता है कि गुरुवार की रात में भी पैसे को लेकर पति-पत्नी में विवाद हुआ था और मामला मारपीट तक पहुंच गया.

शुक्रवार को काफी देर तक जब मोहनलाल के घर में कोई चहलकदमी दिखाई नहीं दी तो ग्रामीणों को कुछ संदेह हुआ. घर का दरवाजा खुला हुआ था. लोगों ने घर के अंदर जाकर देखा तो पाया कि मुन्नी देवी और उनका 3 वर्षीय पुत्र जमीन पर मृत पड़े हुए हैं. ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी. सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और मामले की छानबीन आरंभ कर दी. ग्रामीणों ने पुलिस को बताया कि पति-पत्नी में अक्सर झगड़ा हुआ करता था. गुरुवार रात भी दोनों में मारपीट हुई थी. संभावना जताई जा रही है कि पति ने ही पत्नी और बच्चे की हत्या कर दिया है.

घटना के बाद पति है फरार

इधर घटना के बाद आरोपी पति मोहनलाल उरांव घर से फरार है. डीएसपी भरत राम ने बताया कि प्रारंभिक जांच में तो यही लग रहा है कि आरोपी मोहनलाल उरांव ने ही अपनी पत्नी की हत्या की है. फिलहाल पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए सभी संभावित स्थल पर छापामारी आरंभ कर दी है. वहीं मामले के हर पहलू को ध्यान में रखकर इसकी जांच भी आरंभ कर दी है. उन्होंने कहा कि जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा.

घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल

इधर घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है. ग्रामीणों ने बताया कि इस गांव में इससे पूर्व ऐसी घटना कभी नहीं घटी थी. पति-पत्नी की लड़ाई में निर्दोष बच्चे की हत्या करना अत्यंत निंदनीय है. दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए. इधर पुलिस ने मृतक महिला और बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए लातेहार सदर अस्पताल भेज दिया है.

इसे भी पढ़ें- दुमका में डबल मर्डर का पुलिस ने किया खुलासा, दामाद ने ही की थी सास-ससुर की हत्या

इसे भी पढ़ें- प्रेमी ने रची साजिश, पुत्र ने दिया घटना को अंजाम! जानें, क्या है कहानी

इसे भी पढे़ं- गिरिडीह में पति ने की पत्नी की गला रेतकर हत्या, थाने में समझौता के बाद दोनों साथ में लौट रहे थे घर