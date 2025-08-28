खूंटीः कर्रा प्रखंड क्षेत्र के जरियगढ़ इलाके में झुंड से बिछड़े हाथी ने जमकर उत्पात मचाया है. हाथी के हमले में एक महिला और उसके एक चार साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई. मामला बकसपुर रेलवे स्टेशन के समीप का है. जहां देर रात के हाथी ने उत्पात मचाते हुए कच्चे मकान को तोड़ दिया. दीवार के मलबे में दबने से डोड़या बारला की पत्नी एतवारी बारला और उसके चार साल के मासूम तुलसी बारला की मौके पर ही मौत हो गई.

वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार झुंड से बिछड़ा हाथी अभी क्षेत्र में भ्रमणशील है और इसकी जनाकारी गांव वालों को भी है. हाथी देर रात घर में रखे धान और मडुआ (रागी) की तलाश में पहुंचा था. जिस जगह मडुआ और धान रखा गया था, हाथी ने उसी जगह की दीवार को तोड़ दिया. घर में सभी लोग सोए हुए थे जिसके कारण दीवार गिरी और उसकी चपेट में महिला और उसका बच्चा आ गया और दोनों की मौत हो गई.

हंगामा सुनकर गांव वाले एकत्रित हुए और हाथी को वहां से भगाया गया. सुबह इसकी सूचना वन विभाग और स्थानीय प्रशासन को ग्रामीणों ने दी. सूचना पर वन विभाग के अधिकारियों और झामुमो के पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे पूरी घटना का जायजा लिया. वन विभाग ने तत्काल परिजनों को 50 हजार की सहायता राशि दी. वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कागजी प्रक्रिया के बाद मुआवजे की राशि दी जाएगी.

वन विभाग के वनरक्षी राकेश कुमार और अमर स्वांसी सहित अन्य कर्मियों ने गांव वालों के बीच पटाखा और टॉर्च का वितरण किया, साथ ही अपील की है कि क्षेत्र में हाथी नजर आए तो सूचना वन विभाग को तुरंत दें.

वनरक्षी अमर स्वांसी ने बताया कि गांव वाले अपने घरों में धान और मडुवा को रखते हैं जिसके कारण हाथी उसको खाने के लिए पहुंच जाते हैं. हाथी उसी घर में हमला करता है जिनके घरों में अनाज की बोरियां रहती हैं. ग्रामीणों से वन विभाग ने अपील की है कि जिस जगह अनाज की बोरियां रखते हैं उस जगह पर न सोए, ताकि अगर हाथी आ जाए तो उससे जान को नुकसान न हो. साथ ही उन्होंने ग्रामीणों को हाथी से बचाव के गुर भी सिखाए जिससे गांव में अगर हाथी पहुंचे भी तो उससे बचा जा सके.

ये भी पढ़ें-

हाथी के साथ फोटो क्लिक करने पर 25000 रु. का जुर्माना, हमले में बाल-बाल बचा था शख्स

जंगली हाथी के हमले में बाल-बाल बचा शख्स, फोटो क्लिक करने की कर रहा था कोशिश

लातेहार में जंगली हाथी ने एक ग्रामीण को कुचलकर मार डाला, कई घरों को किया ध्वस्त