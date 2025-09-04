ETV Bharat / state

क्रेन की टक्कर से मां और 7 साल के इकलौते बेटे की मौत; बाइक में पेट्रोल खत्म होने पर पैदल ही जा रहा था परिवार - BIJNOR ACCIDENT

बिजनौर के बीके गार्डन के पास हादसा, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी क्रेन चालक को किया गिरफ्तार.

हादसे में मां और बेटे की मौत.
हादसे में मां और बेटे की मौत. (Photo Credit; Family Members)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 4, 2025 at 1:37 PM IST

3 Min Read

बिजनौर : क्रेन की टक्कर से मां और बेटे की मौत हो गई. हादसा बुधवार की रात को हुआ. रास्ते में बाइक का पेट्रोल खत्म होने के बाद युवक अपनी पत्नी और बेटे के साथ पैदल ही सड़क के किनारे से गुजर रहा था. इस दौरान हादसा हो गया. घटना के बाद से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. परिजनों ने तहरीर देकर गुरुवार को मामले में मुकदमा दर्ज कराया. पुलिस क्रेन चालक को पकड़ लिया है.

मंडावर थाना क्षेत्र के करीमपुर नगली गांव का रहने वाला भूपेंद्र (30) मजदूरी करता है. बुधवार की शाम को वह बाइक से पत्नी सरिता (27) और बेटे अक्की (7 साल) के साथ बिजनौर शहर में घूमने के लिए निकला था. इसके बाद रात में बाइक से सभी अपने गांव लौट रहे थे. इस बीच बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया. इसके बाद भूपेंद्र पैदल ही बाइक लेकर चल रहा था. पत्नी और उसका बेटा उसके पीछे-पीछे चल रहे थे.

परिजनों ने हादसे के अगले दिन दर्ज कराया मुकदमा : कोतवाली इलाके के बीके गार्डन के पास तेजी से आए एक क्रेन ने मां और बेटे को रौंद दिया. इसके बाद फरार हो गया. हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए. मौके पर ही दोनों की मौत हो गई. गुरुवार को भूपेंद्र ग्रामीणों के साथ थाने पहुंचा. उसने क्रेन चालक के खिलाफ तहरीर दी. पुलिस ने मुकदमा लिखकर जांच-पड़ताल शुरू कर दी थी. आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की मदद से क्रेन चालक को गिरफ्तार कर लिया गया.

देवरिया का रहने वाला है क्रेन चालक : शहर कोतवाल धर्मेंद्र सिंह सोलंकी ने ईटीवी भारत को बताया कि सड़क हादसे में एक मां और बच्चे की मौत हुई है. पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. परिवार की तहरीर के आधार पर पुलिस पूरे मामले की जांच-पड़ताल कर रही है. वहीं सीओ के अनुसार क्रेन चालक मंसूर आलम को पकड़ा गया है. वह देवरिया के गांव सखनी का रहने वाला है.

परिवार का इकलौता बच्चा था अक्की : भूपेंद्र ने बताया कि अक्की उनका इकलौता बेटा था. हादसे में उनका परिवार ही खत्म हो गया. मेहनत मजदूरी कर वह किसी तरह परिवार का पेट पालते थे. अब हादसे ने उनकी सारी खुशियां छीन लीं. एक ही झटके में सब खत्म हो गया. बुधवार की शाम को वह परिवार को घुमाने ले गए थे.

यह भी पढ़ें : बदायूं में तेज रफ्तार बस गड्ढे में पलटी, एक महिला की मौत और 11 सवारी घायल

बिजनौर : क्रेन की टक्कर से मां और बेटे की मौत हो गई. हादसा बुधवार की रात को हुआ. रास्ते में बाइक का पेट्रोल खत्म होने के बाद युवक अपनी पत्नी और बेटे के साथ पैदल ही सड़क के किनारे से गुजर रहा था. इस दौरान हादसा हो गया. घटना के बाद से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. परिजनों ने तहरीर देकर गुरुवार को मामले में मुकदमा दर्ज कराया. पुलिस क्रेन चालक को पकड़ लिया है.

मंडावर थाना क्षेत्र के करीमपुर नगली गांव का रहने वाला भूपेंद्र (30) मजदूरी करता है. बुधवार की शाम को वह बाइक से पत्नी सरिता (27) और बेटे अक्की (7 साल) के साथ बिजनौर शहर में घूमने के लिए निकला था. इसके बाद रात में बाइक से सभी अपने गांव लौट रहे थे. इस बीच बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया. इसके बाद भूपेंद्र पैदल ही बाइक लेकर चल रहा था. पत्नी और उसका बेटा उसके पीछे-पीछे चल रहे थे.

परिजनों ने हादसे के अगले दिन दर्ज कराया मुकदमा : कोतवाली इलाके के बीके गार्डन के पास तेजी से आए एक क्रेन ने मां और बेटे को रौंद दिया. इसके बाद फरार हो गया. हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए. मौके पर ही दोनों की मौत हो गई. गुरुवार को भूपेंद्र ग्रामीणों के साथ थाने पहुंचा. उसने क्रेन चालक के खिलाफ तहरीर दी. पुलिस ने मुकदमा लिखकर जांच-पड़ताल शुरू कर दी थी. आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की मदद से क्रेन चालक को गिरफ्तार कर लिया गया.

देवरिया का रहने वाला है क्रेन चालक : शहर कोतवाल धर्मेंद्र सिंह सोलंकी ने ईटीवी भारत को बताया कि सड़क हादसे में एक मां और बच्चे की मौत हुई है. पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. परिवार की तहरीर के आधार पर पुलिस पूरे मामले की जांच-पड़ताल कर रही है. वहीं सीओ के अनुसार क्रेन चालक मंसूर आलम को पकड़ा गया है. वह देवरिया के गांव सखनी का रहने वाला है.

परिवार का इकलौता बच्चा था अक्की : भूपेंद्र ने बताया कि अक्की उनका इकलौता बेटा था. हादसे में उनका परिवार ही खत्म हो गया. मेहनत मजदूरी कर वह किसी तरह परिवार का पेट पालते थे. अब हादसे ने उनकी सारी खुशियां छीन लीं. एक ही झटके में सब खत्म हो गया. बुधवार की शाम को वह परिवार को घुमाने ले गए थे.

यह भी पढ़ें : बदायूं में तेज रफ्तार बस गड्ढे में पलटी, एक महिला की मौत और 11 सवारी घायल

For All Latest Updates

TAGGED:

CRANE COLLISION MOTHER SON DIEDCRANE CRUSHED MOTHER AND SONACCIDENT CRANE DRIVER ARRESTEDबिजनौर हादसा मां बेटा मौतBIJNOR ACCIDENT

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

पितृपक्ष 2025; पितरों की शांति के लिए गया जाना काफी नहीं, जानिए-काशी-प्रयागराज भी पितृमोक्ष के लिए क्यों जरूरी

50-100 बाल रोज झड़ रहे हैं तो न करें चिंता; क्यों टूटते हैं बाल? क्या है गंजेपन का राज, एक्सपर्ट से जानिए बचाव के उपाय

प्रयागराज से लखनऊ, अयोध्या आने-जाने वाले ध्यान दें, 9 सितंबर से बंद होगा यह पुल, 15 दिनों के लिए आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा

चंद्रग्रहण 2025; अयोध्या में 7 सितंबर को दोपहर बाद नहीं होंगे रामलला के दर्शन, शहर के 5 हजार मठ-मंदिर रहेंगे बंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.