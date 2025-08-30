ETV Bharat / state

जर्जर स्वास्थ्य व्यवस्था में सिसकती जिंदगियां, बीमार एंबुलेंस से मरीज की हालत में कैसे हो सुधार! - POOR HEALTH SYSTEM

देवघर जिला में संचालित एंबुलेंस की स्थिति काफी जर्जर है.

most of ambulances condition very bad of Deoghar district
देवघर जिला में संचालित एंबुलेंस (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 30, 2025 at 4:09 PM IST

देवघर: झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार और स्वास्थ्य विभाग कई ठोस कदम भी उठा रही है. इसके बावजूद भी कई जिलों की स्वास्थ्य व्यवस्था रेंगती नजर आती है. हम बात कर रहे हैं देवघर जिला के एंबुलेंस सुविधा की जो अब जमीन पर रेंगने में भी असमर्थ है.

देवघर जिला की ज्यादातर एंबुलेंस की हालत बद से बतर है. एंबुलेंस चालकों की मानें तो कई एंबुलेंस में मूलभूत सुविधाएं तक नहीं हैं. देवघर जिला के एंबुलेंस चालक पवन कुमार बताते हैं कि जिला में ज्यादातर एंबुलेंस में देर रात चलने के लिए लाइट नहीं है तो कई गाड़ियों में ब्रेक जैसे महत्वपूर्ण पार्ट्स की भी स्थिति नाजुक बनी हुई है.

देवघर जिला में जर्जर स्थिति में एंबुलेंस (ETV Bharat)

इसके अलावा एंबुलेंस के अंदर मरीज को दी जाने वाली सुविधा की स्थिति और भी ज्यादा खराब है. एंबुलेंस कर्मियों ने बताया कि मरीज को जब एंबुलेंस लेकर एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल ले जाया जाता है तो उस दरमियान मरीज को दी जाने वाले लाइव सपोर्टिंग मेडिसिन व मशीन की भी घोर कमी है.

बच्चों को कैरी करने वाले नियोनेटल एंबुलेंस (Neonatal ambulance) के टेक्नीशियन अजय कुमार बताते हैं कि इस एंबुलेंस में सिर्फ नवजात बच्चों को ले जाया जाता था. लेकिन जब से इसकी मशीन खराब हुई है तब से यह अब आम मरीजों के लिए उपयोग किए जाते हैं.

देवघर सदर अस्पताल सहित सीएचसी, पीएचसी में कार्यरत कई ऐसे एंबुलेंस हैं. जिनका लाइफटाइम लगभग पूरा हो गया है और उनके कई पार्ट्स बेकार हो गए हैं. उसके बावजूद भी देवघर जिला स्वास्थ्य विभाग वैसे एंबुलेंस से मरीजों को ढोने का काम कर रहा है. जिससे कभी भी बड़ी दुर्घटना की संभावना बनी रहती है.

एंबुलेंस की जर्जर स्थिति (ETV Bharat)

मरीजों और एंबुलेंस चालकों की परेशानी को लेकर ईटीवी भारत की टीम ने जिला के स्वास्थ्य पदाधिकारी सिविल सर्जन डॉक्टर डॉ. युगल किशोर चौधरी से बात की. उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से देवघर में एंबुलेंस सेवा की स्थिति अच्छी नहीं है. 108 एंबुलेंस सेवा के 24 एंबुलेंस में से 23 एंबुलेंस कार्यरत है जबकि एक एंबुलेंस पिछले कई महीनो से खराब पड़ी हुईं है. उन्होंने बताया कि ज्यादातर एंबुलेंस डेढ़ लाख किलोमीटर से ज्यादा चल चुके हैं और कई गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन भी खत्म होने पर है.

जिला में एंबुलेंस की कमी और आधुनिक गाड़ियों की मांग को लेकर जिला स्वास्थ्य विभाग की तरफ से राज्य सरकार को सूचित कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि एडवांस लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस की ज्यादा आवश्यकता है क्योंकि देवघर में बहुत ज्यादा वीआईपी मूवमेंट होते हैं. सिविल सर्जन ने बताया कि उनके कार्यालय से कई एंबुलेंस की रिपेयरिंग कराई गई है लेकिन अत्यधिक पुराना होने के कारण रिपेयरिंग के बाद भी एंबुलेंस की रफ्तार नहीं बढ़ पा रही है.

most of ambulances condition very bad of Deoghar district
