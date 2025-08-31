नई दिल्ली: मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां जैसे मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया आदि हर साल भारत सहित विश्वभर में लाखों लोगों की जान लेती हैं. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार हर साल मलेरिया से लाखों लोग प्रभावित होते हैं, जबकि डेंगू के मामले मानसून के दौरान तेजी से बढ़ जाते हैं. इन रोगों से बचाव के लिए पारंपरिक उपाय जैसे कॉइल, लोशन, क्रीम, रोल-ऑन, स्प्रे का उपयोग किया जाता है. हालांकि, इनकी भी अपनी सीमाएं हैं. क्रीम और लोशन समय के साथ अपना प्रभाव खो देते हैं, जिससे मच्छरों के काटने और संबंधित बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है.

ऐसी स्थिति में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली (IIT Delhi) के वस्त्र एवं फाइबर इंजीनियरिंग विभाग (Department of Textiles & Fibre Engineering) के प्रोफेसर डॉ. जावेद नबीबक्श शेख और उनकी टीम ने मच्छरों के काटने की समस्या से निपटने के लिए डिटर्जेंट पर रिसर्च कर एक समाधान तैयार किया है. इसे मॉस्कीटो रिपेलेंट डिटर्जेंट भी कह सकते हैं. यह डिटर्जेंट पाउडर और लिक्विड दोनों रूपों में उपलब्ध हैं, जो धुलाई के बाद भी सामान्य डिटर्जेंट की तरह ही कपड़ों को साफ करती हैं. खास बात यह है कि इनसे धुले गए कपड़ों पर पर परत बन जाती है जो मच्छरों को दूर रखती है, जिससे उनके काटने का खतरा कम हो जाता है.

डॉ. जावेद नबीबक्श शेख, प्रोफेसर, आईआईटी दिल्ली (ETV Bharat)

मच्छर जनित बीमारियों से होंगे सुरक्षित: डॉ. जावेद नबीबक्श शेख ने बताया कि मच्छर जनित बीमारियां जैसे डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया विश्व स्तर पर तेजी से बढ़ रही हैं. इनके कारण हर साल लाखों लोग बीमार होते हैं. खासकर निम्न और मध्यम आय वर्ग के लिए लोग बाजार में उपलब्ध मच्छर निवारक जैसे कॉइल, क्रीम या इलेक्ट्रिक डिवाइस, या तो महंगी हैं या आसानी से सुलभ नहीं हैं. यह लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर करता है. इसके बचाव को लेकर हमने एक ऐसा डिटर्जेंट बनाया है जो न केवल कपड़े साफ करता है, बल्कि कपड़ों पर मच्छर निवारक गुण भी देता है.

यह है लक्ष्य: उन्होंने कहा कि यह उत्पाद हर परिवार की जरूरत को ध्यान में रखकर बनाया गया है, क्योंकि डिटर्जेंट एक ऐसी चीज है जिसका उपयोग हर घर में होता है. हमारा लक्ष्य है कि यह किफायती, प्रभावी और सभी के लिए सुलभ हो, ताकि निम्न आय वर्ग के लोग भी मच्छर जनित बीमारियों से सुरक्षित रह सकें. हमारा उद्देश्य है कि नवाचार और तकनीक के माध्यम से समाज के हर वर्ग को मच्छर जनित बीमारियों से सुरक्षित किया जाए. यह डिटर्जेंट न केवल एक उत्पाद है, बल्कि एक सामाजिक बदलाव की दिशा में हमारा योगदान है.

विकास की यात्रा: हमारी टीम, जिसमें मेरे साथ एम.टेक के छात्र भी शामिल है, सभी ने मिलकर पिछले तीन वर्षों से इस प्रोजेक्ट पर गहन शोध और प्रयोगशाला में काम किया है. हमने डिटर्जेंट के क्षेत्र में कई प्रयोग किए और एक ऐसी तकनीक विकसित की जो मच्छरों को दूर रखने में प्रभावी हो. इस दौरान हमने कई अन्य उत्पादों पर भी काम किया, लेकिन इस डिटर्जेंट को हमारा प्रमुख उत्पाद बनाने पर ध्यान केंद्रित किया.

वर्तमान स्थिति और भविष्य: हमारा उत्पाद अब तकनीकी हस्तांतरण (टेक्नोलॉजी ट्रांसफर) के चरण में है. यदि सब कुछ योजना के अनुसार रहा तो अगले कुछ महीनों में यह उत्पाद बाजार में उपलब्ध होगा. हमारा विजन है कि यह किफायती डिटर्जेंट हर घर तक पहुंचे और मच्छर जनित बीमारियों के खिलाफ एक सशक्त और सुलभ समाधान बन सके.

