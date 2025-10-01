ETV Bharat / state

दिल्ली भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचा वीके मल्होत्रा का पार्थिव शरीर, अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे कई दिग्गज नेता

उनके पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देने के लिए सुबह से ही प्रदेश कार्यालय बीजेपी के नेता पहुंच रहे हैं.

नई दिल्ली: दिल्ली भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्य कार्यकारी पार्षद प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा का अंतिम संस्कार आज किया जाएगा. अंतिम संस्कार से पहले उनका पार्थिव भाजपा कार्यालय में पहुंच चुका है. दोपहर 12:00 बजे से 2:00 बजे तक आम कार्यकर्ताओं के लिए उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन हो सकेंगे. इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता और आम नागरिक उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर सकेंगे. अंतिम संस्कार दोपहर तीन बजे लोधी रोड श्मशान घाट पर किया जाएगा.

दिल्ली में राजकीय शोक की घोषणा: दिल्ली सरकार ने भाजपा के वरिष्ठ नेता और दिल्ली भाजपा के प्रथम अध्यक्ष प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा के निधन पर एक दिन (बुधवार) को राजकीय शोक की घोषणा की है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रो. मल्होत्रा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि उनका निधन अत्यंत पीड़ादायक और अपूरणीय क्षति है.

''मल्होत्रा भाजपा की प्रथम पंक्ति के योद्धा थे'': मुख्यमंत्री ने अपने सभी सरकारी कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की ओर उनका अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने उनके निवास पर जाकर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की. मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली के सांसद व विधायक भी रहे मल्होत्रा भारतीय जनसंघ और भाजपा की प्रथम पंक्ति के योद्धा थे.

स्वर्गीय वीके मल्होत्रा का पार्थिव शरीर (ETV Bharat)

बता दें कि भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा का मंगलवार सुबह निधन हो गया. यह जानकारी प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दी थी. वह 94वें वर्ष के थे. दिल्ली के पूर्व मुख्य कार्यकारी पार्षद एवं सांसद विजय कुमार मल्होत्रा का कुछ दिन से एम्स में इलाज चल रहा था और आज प्रातः लगभग 6 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली.



यह भी पढ़ें: