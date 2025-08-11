बस्ती : थाना परसरामपुर और स्वाट टीम की संयुक्त छापेमारी में एक करोड़ रुपये से भी ज्यादा की अवैध मॉर्फिन बरामद की गई है. मामले में पुलिस ने पति-पत्नी को गिरफ्तार किया है. दंपती नशे की खेप को कार में छिपाकर ले जा रहे थे.

पकड़े गए तस्करों की पहचान राम आधार यादव और उसकी पत्नी गुड़िया के रूप में हुई है. दोनों की पुलिस को लंबे समय से तलाश थी. सोमवार को मुखबिर ने पुलिस को सूचना दी कि एक स्विफ्ट डिजायर कार में कुछ लोग नशे की बड़ी खेप लेकर जा रहे हैं.

पूछताछ करने पर घबराने लगे : जानकारी मिलते ही परसरामपुर थाना पुलिस और स्वाट टीम ने पहाड़गंज मोड़ से आगे चेकिंग शुरू की. स्विफ्ट कार UP 32 HN 4983 को चेकिंग के लिए पुलिस ने रोका. पूछताछ करने पर दंपती घबराने लगे. तलाशी शुरू की कार की पिछली सीट के नीचे एक प्लास्टिक का झोला मिला.

लोलपुर गोप के पास से लाए थे खेप : झोले की तलाशी में 1.10 किलो मार्फीन बरामद हुई. जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत एक करोड़ रुपये से भी अधिक आंकी गई है. पुलिस ने दोनों को अरेस्ट कर लिया. पूछताछ में बताया कि वह पति पत्नी हैं. एक संगठित नशा तस्करी गिरोह से जुड़े हुए हैं. यह खेप वे लोलपुर गोप के पास से लाए थे.

खुद भी करते थे नशे का सेवन : आरोपियों ने बताया कि वे नशे का सेवन करने के साथ ही तस्करी भी करते हैं. पुलिस ने आरोपियों के पास से 4200 रुपये नकद और मोबाइल फोन भी बरामद किए है. तस्करी में पकड़ी गई स्विफ्ट डिजायर कार को भी पुलिस ने सीज कर दिया है.

एसपी अभिनंदन ने बताया, पति-पत्नी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट (NDPS) के तहत मामला दर्ज किया गया है. इस सफल ऑपरेशन में कुल 12 पुलिसकर्मी शामिल थे, जिन्होंने सूझबूझ से तस्करों को पकड़ा. पुलिस अब इस गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश में जुटी है.

