मुरैना में मौत की ट्यूब पर सवार बच्चे, जान जोखिम में डालकर जा रहे स्कूल - MORNEA STUDENTS VIDEO

मुरैना में बारिश से ग्रामीण क्षेत्रों के हालात खराब, हर रोज जान जोखिम में डालकर बच्चे कर रहे सोन नदी पार. देखें वीडियो.

मुरैना में मौत की ट्यूब पर सवार बच्चे (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 29, 2025 at 7:58 PM IST

Updated : August 29, 2025 at 8:35 PM IST

मुरैना: मध्य प्रदेश सरकार करोड़ों खर्च कर विकास के दावे करती है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि ग्रामीणों की कुछ और कहानी बयां कर रही है. हकीकत यह है कि मुरैना के कैलारस जनपद के मकुंदा गांव में बच्चे अपनी जिंदगी को हर रोज मौत के मुहाने पर ले जाकर स्कूल पढ़ने जाते हैं. तस्वीर इतनी डरावनी है कि सुनकर रूह कांप जाए. बच्चों को स्कूल भेजने के लिए नदी पार कराई जाती है, लेकिन नाव से नहीं…बल्कि पुराने वाहनों के ट्यूब पर बैठाकर.

बारिश में शहर जाने का रास्ता हो जाता है बंद

मुरैना जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर कैलारस जनपद स्थित मकुंदा गांव सोन नदी के उस पार बसा हुआ है. इस गांव में करीब 1000 लोगों की आबादी निवास करती है. बारिश के मौसम में सोन नदी में पानी आते ही इनके लिए शहर जाने का रास्ता बंद हो जाता है. बाकी दिनों में नदी का पानी सूखने से लोग आसानी से निकलते रहते हैं. बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा परेशानी नौनिहालों को स्कूल जाने में होती है.

बारिश में शहर जाने का रास्ता हो जाता है बंद (ETV Bharat)

जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हैं नौनिहाल

ग्रामीण बच्चों को नदी पार कराने के लिए नदी के दोनों ओर तार बांधकर किसी बड़े वाहन के ट्यूब का सहारा लेते हैं. ट्यूब में हवा भरकर उस पर लकड़ी के पट्टे डालकर एक बार में करीब 4-5 छात्रों को नदी पार करवा देते हैं. इस दौरान यदि ट्यूब की हवा निकल जाए या वह पलट जाए, तो उनकी जान संकट में पड़ सकती है. यहां गौर करने वाली बात यह है, ट्यूब पर बैठकर नदी पार करने का वीडियो शुक्रवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, फिर भी अधिकारी बेखबर हैं.

मुरैना के मकुंदा गांव में नहीं है सड़क (ETV Bharat)
ट्यूब के सहारे नदी पार करते बच्चे (ETV Bharat)

वहीं इस मामले में एसडीएम अरविंद माहौर का कहना है कि, "यह मामला मेरे संज्ञान में नहीं है. मैं इसको दिखवाता हूं. यदि ऐसा कोई मामला है, तो वहां पर लोगों के निकलने के लिए व्यवस्था कराई जाएगी."

मुरैना में उफान पर नदी (ETV Bharat)

सोशल मीडिया पर बच्चों के नदी पार करने का वीडियो

ग्रामीण मजबूरी में सोन नदी के दोनों छोर पर रस्सी बांधकर, ट्यूब में हवा भरकर और उस पर लकड़ी की पट्टियां रखकर बच्चों को पार कराते हैं. एक बार में 4 से 5 बच्चे इस 'खतरनाक नाव' यानी ट्यूब पर बिठाए जाते हैं. विडंबना देखिए कि बच्चों की ये खतरनाक यात्रा सोशल मीडिया पर वीडियो बनकर वायरल हो रही है, लेकिन किसी को कोई जानकारी नहीं है.

यह घटना केवल एक गांव की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस हकीकत का आइना है, जहां सरकारी दावे कागजों पर चमकते हैं. गांवों में मासूम बच्चे अपनी जान हथेली पर रखकर पढ़ाई करने जाते हैं. लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर क्यों हर बार ग्रामीणों और बच्चों को अपनी जान जोखिम में डालकर यह कीमत चुकानी पड़ती है?

