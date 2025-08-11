ETV Bharat / state

रक्षाबंधन पर हर्ष की कलाई पर बंधा पूरा गांव तो मामा शिवराज हुए भावुक - MORENA CANCER SUFFERED CHILD

मुरैना जिले के वीलपुर में इस बार का रक्षाबंधन बेहद खास. कैंसर पीड़ित बालक के लिए ग्रामीणों ने लिया अनूठा संकल्प.

Morena cancer suffered child
मुरैना में कैंसर पीड़ित बालक को बहनों ने बांधी राखी (ETV BHARAT)
Published : August 11, 2025 at 12:48 PM IST

मुरैना : अगर लोगों में एकजुटता हो, इंसानियत हो, जज्बा हो तो भारी से भारी संकट भी घुटने टेक देता है. इंसान के जीवन में अगर पहाड़ जैसा भी दुख है और लोग एकजुट होकर उसकी मदद करते हैं तो समाज में सकारात्मक संदश जाता है. सामाजिक एकजुटता से बड़ी से बड़ी समस्याओं से पार पाया जा सकता है.

इस प्रकार की भावना आज भी ग्रामीणों के मन में है. गांवों में सभी लोग एक-दूसरे के दुख-सुख में आज भी पूरी तरह से एकजुट रहते हैं. हालांकि शहरों में ऐसा बहुत कम देखा जाता है. हम बात कर रहे हैं मुरैना जिले के छोटे से गांव वीलपुर की. यहां के लोगों ने ऐसी मिसाल कायम की है, जो समाज के लिए बेहद प्रेरणादायक है.

वीलपुर गांव में रक्षाबंधन पर अनोखी शपथ

मुरैना जिले की दिमनी विधानसभा क्षेत्र का छोटे से गांव वीलपुर में इस बार रक्षाबंधन अनोखे अंदाज में मनाया गया. चंबल के बीहड़ों में बसे वीलपुर गांव में रहने वाला 12 वर्षीय हर्ष सक्सेना पिछले 3 साल से ब्लड कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है. बेटे का इलाज कराते-कराते पिता इस दुनिया से चल बसे. ऐसे में गांव वालों ने कैंसर पीड़ित हर्ष सक्सेना को घर का ही बेटा माना और उसके इलाज के लिए हरसंभव मदद करने का संकल्प लिया.

मुरैना जिले के वीलपुर में इस बार का रक्षाबंधन बेहद खास (ETV BHARAT)

रक्षाबंधन बना उम्मीद और भाईचारे का पर्व

हर वर्ष रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती हैं, लेकिन इस बार वीलपुर गांव की बहनों ने कैंसर पीड़ित मासूम की कलाई पर राखी बांधकर सच्चे दिल से भाई मानते हुए उसकी सलामती की दुआ की. गांव की सारी बहनें हर्ष के घर पहुंचीं. कलाई पर राखी बांधी. ऐसा लगा जैसे हर्ष की कलाई पर सिर्फ धागे नहीं, पूरा गांव बंधा हुआ है. ग्रामीणों की आंखों में हर्ष की जिंदगी के लिए आशा की चमक दिखी.

Morena cancer suffered child
बहनों ने राखी बांधी तो भावुक हो गया हर्ष (ETV BHARAT)
Morena cancer suffered child
कैंसर पीड़ित बालक के इलाज के लिए लिया संकल्प (ETV BHARAT)

गांववासियों ने इकट्ठा किए 2.50 लाख रुपये

बीलपुर गांव के बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी ने अपने सामर्थ्य अनुसार सहयोग किया और मात्र कुछ ही दिनों में ढाई लाख रुपये सहायता राशि जुटाकर हर्ष की मां ज्योति सक्सेना को भेंट की. हालांकि यह कोई बड़ी रकम नहीं, लेकिन इसमें हर ग्रामीण की दुआ थी. एक भरोसा था कि तुम अकेले नहीं हो हर्ष. गौरतलब है कि हर्ष के पिता रविकांत सक्सेना स्वयं कैंसर से जूझ रहे थे. जब हर्ष को 9 साल की उम्र में ब्लड कैंसर हुआ, तब उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी बेटे के इलाज में लगा दी. लेकिन 25 जुलाई 2025 को वह इस दुनिया को अलविदा कह गए.

Morena cancer suffered child
सारे गांव की बच्चियां हर्ष के लिए एकजुट (ETV BHARAT)
Morena cancer suffered child
कैंसर पीड़ित बालक का इलाज कराने की घोषणा (ETV BHARAT)

शिवराज सिंह चौहान भी हुए भावुक, मदद को आगे आए

जब इस बात की जानकारी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह को मिली तो वह भी हर्ष की मदद को आगे आए. शिवराज ने इलाज का पूरा खर्च उठाने की घोषणा की. उन्होंने हर्ष को अपना "भांजा" कहा और पूरे परिवार को संबल प्रदान किया. शिवराज की घोषणा के बाद गांव में खुशी की लहर दौड़ गई.

ग्राम पंचायत बीलपुर कुथियाना के सहायक सचिव शैलेन्द्र सिंह तोमर ने बताया "वे हर्ष को पिछले 3 साल इस बीमारी से जूझते देख रहे हैं. पिता की मृत्यु के बाद अब गांव के युवा, महिलाएं, बुजुर्ग सभी ने ठान लिया है कि हर्ष की जिंदगी बचानी है. सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से सहयोग जुटाने का अभियान जारी रहेगा."

