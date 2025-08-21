मुरैना : शहर की सड़कों पर सुबह से लेकर रात तक जाम की स्थिति आम बात हो गई है. बेतहाशा तरीके से बढ़ती ई-रिक्शा की संख्या से ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई है. जिला अस्पताल के गेट से लेकर एमएस रोड तक लोग घंटों जाम में फंसे रहते हैं. खासतौर पर ई-रिक्शा का बेतरतीब संचालन यातायात व्यवस्था को पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर रहा है. लगाम कसने के लिए परिवहन विभाग ने यातायात पुलिस की मदद से बड़ी कार्रवाई करते हुए 118 ई-रिक्शा ज़ब्त कर एसएएफ ग्राउंड में खड़े करा दिए हैं.
बिना परमिट और फिटनेस के मिले ई-रिक्शा
जांच में सामने आया कि कई ई-रिक्शा बिना परमिट, बिना फिटनेस और बिना बीमा के चल रहे हैं. वहीं कई रिक्शा नाबालिग चालक चला रहे थे, जिससे हादसे का खतरा और बढ़ जाता है. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अर्चना परिहार की देखरेख में एमएस रोड पर चेकिंग अभियान चलाया गया. इस दौरान पाया गया कि बड़ी संख्या में ई-रिक्शा मनमाने तरीके से चल रहे हैं. ई-रिक्शा के कारण जिला अस्पताल गेट तो मानो जाम का हॉटस्पॉट बन गया है. यहां दिनभर ई-रिक्शा का जमावड़ा रहता है, जिससे एम्बुलेंस तक को निकलने में दिक्कत होती है.
शहर में ई-रिक्शा के लिए 6 रूट तय
ई-रिक्शा के लिए प्रशासन ने छह रूट तय किए हैं. लेकिन ज्यादातर रिक्शा चालक सिर्फ एक ही रूट पर चल रहे हैं. शहर में रहने वाले पिंटा जैन, मनोज अग्रवाल, मनोज जैन और हेमा अग्रवाल सहित अन्य लोगों का कहना है "शहर की सड़कें उतनी चौड़ी नहीं हैं कि इस तरह के दबाव को झेल सकें. आम लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है. रोजाना लगने वाला जाम न केवल लोगों की दिनचर्या बिगाड़ रहा है, बल्कि दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ा रहा है."
प्रशासन सख्त, तकनीकी उपकरण होंगे अनिवार्य
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अर्चना परिहार ने साफ कहा है "आने वाले समय में हर सवारी वाहन में रिफ्लेक्टर टेप, जीपीएस, कैमरा, VLTD डिवाइस और स्पीड गवर्नर लगाना अनिवार्य होगा. नियम तोड़ने वालों पर आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. हमने पहले ही मीटिंग कर 6 रूट तय किए थे, लेकिन ई-रिक्शा चालक केवल एक नंबर रूट पर ही संचालन कर रहे हैं. इससे शहर की यातायात व्यवस्था बिगड़ रही है."
कई नाबालिग भी ई-रिक्शा चलाते मिले
यातायात थाना प्रभारी संतोष भदौरिया ने बताया "जो ई-रिक्शा बिना रूट के चल रहे थे और नाबालिग चला रहे थे, उन्हें जब्त किया गया है. सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में साफ निर्देश दिए गए थे कि बिना रूट और नियम विरुद्ध चलने वाले ई-रिक्शा पर कार्रवाई की जाए. कई ई-रिक्शा नाबालिग चलाते मिले हैं."