मुरैना में छोंदा टोल प्लाजा पर केबिन में घुसकर टोल कर्मचारी से मारपीट, अज्ञात चालक के खिलाफ मामला दर्ज.

MAN BEAT UP TOLL EMPLOYEE
मुरैना में टोल कर्मचारी से मारपीट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 12, 2025 at 5:11 PM IST

2 Min Read

मुरैना: छोंदा टोल प्लाजा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, यहां एक कार सवार ने टोलकर्मी की जमकर पिटाई कर दी. मामला घटनास्थल पर मौजूद सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया. पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है.

टोलकर्मी से हाथापाई

पूरा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित छोंदा टोल प्लाजा का है. यहां बीते 8 जुलाई की रात को बैरियर नहीं खोलने पर एक कार सवार ने टोलकर्मी की जमकर पिटाई कर दी. पुलिस ने घटना का वीडियो सामने आने के बाद अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.

मुरैना में टोलकर्मी से मारपीट का वीडियो (ETV Bharat)

बैरियर डाउन करने पर हुआ विवाद

जानकारी के अनुसार, खांडोली गांव निवासी विष्णु सिंकरवार छोंदा टोल प्लाजा पर टीसी के रूप में कार्यरत है. 8 जुलाई की रात वह बूथ क्रमांक 10 पर केबिन में बैठकर पर्ची बना रहा था, तभी ग्वालियर की ओर से एक कार टोल प्लाजा पर पहुंची. जिसे देखकर उसने बैरियर डाउन कर दिया. आरोप है कि इससे नाराज होकर एक युवक कार से निकला और टोलकर्मी के केबिन में घुसकर गलियां देते हुए मारपीट शुरू कर दी. वीडियो में आरोपी के साथ एक महिला भी नजर आ रही है.

MORENA ASSAULT TOLL WORKER
बैरियर डाउन करने को लेकर टोलकर्मी से विवाद (ETV Bharat)

अज्ञात चालक पर मामला दर्ज

आरोप है कि कार चालक बीजेपी से जुड़ा हुआ है. टोल प्लाजा पर मारपीट होता देख अन्य कर्मी भी मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव करते हुए झगड़ा को छुड़ा दिया. घटना के बाद कर्मचारी घटना की शिकायत दर्ज कराने सिविल लाइन थाना पहुंचा. जहां पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, कार नंबर और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है.

टोल प्लाजा पर हुई मारपीट के मामले में CSP दीपाली चंदौरिया ने कहा, "सिविल लाईन थाना क्षेत्र के छोंदा टोल प्लाजा पर एक कार चालक द्वारा कर्मचारी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है. पीड़ित की रिपोर्ट पर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. कार नंबर के आधार पर चालक की तलाश की जा रही है और जांच के बाद आगे वैधानिक कार्रवाई की जायेगी."

