मुरैना में नौतपा के पहले दिन हुई झमाझम बारिश, जानें कब तक गर्मी और लू का रहेगा प्रकोप - MORENA RAIN ON FIRST DAY OF NAUTAPA

नौतपा के पहले दिन बारिश से तापमान में आई गिरावट ( ETV Bharat )

मुरैना: 25 मई से नौतपा शुरू हो गया है और इसके पहले ही दिन मौसम का मिजाज बदल गया है. तेज गर्मी व लू चलने के बजाय हवा में ठंडक और ज्यादा बढ़ गई. जिले में वैसे तो रात से ही आसमान में घने बादल छाये रहने के साथ ही तेज हवा चलना शुरू हो गई थी. इसके साथ ही रात में ही कई जगह हल्की तो कहीं तेज बरसात भी हुई. रविवार सुबह भी बूंदाबांदी हुई और बादल छाये रहे. जिससे तापमान में काफी गिरावट रही. नौतपा के पहले दिन तापमान में गिरावट नौतपा की शुरुआत 25 मई से हुई है, जो 2 जून तक चलेगा. माना जाता है कि नौतपा के दिनों में गर्मी ज्यादा पड़ती है और इसके बाद ही बरसात का क्रम शुरू होता है, लेकिन नौतपा के दिनों में ही कहीं आंधी-तूफान तो कहीं तेज बारिश देखने को मिल रही है. पिछले कुछ दिनों का उच्चतम तापमान 42 से 44 डिग्री तक रहा है, लेकिन नौतपा के पहले दिन तापमान बढ़ने की बजाय घटकर 39 डिग्री के आसपास पहुंच गया. नौतपा के पहले दिन बारिश से तापमान में आई गिरावट (ETV Bharat)

कई जगहों पर हुई बारिश हालांकि सुबह 10 बजे के बाद बादल भी साफ हो गए और तेज धूप खिलने के साथ ही थोड़ी गर्मी का एहसास हुआ, लेकिन दिनभर हवा के रुख में थोड़ी-सी ठंडक महसूस की गई. ग्वालियर-चम्बल ही नहीं बल्कि प्रदेश के तमाम हिस्सों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का दौर शुरू हो गया है. जौरा-कैलारस इलाके में भी तेज बारिश के कारण जलजमाव की स्थिति हो गई. इसके साथ ही कई राज्यों में मूसलाधार बारिश भी हो रही है. इससे लग रहा है कि मौसम का चक्र कुछ बदल रहा है और इस बार समय से पहले ही मॉनसून की दस्तक होती दिखाई दे रही है. किसानों ने की खेतों की सफाई मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में इस बार मई के महीने में कई बार बरसात हो चुकी है. वैसे ग्वालियर-चम्बल अंचल में हिंदी कैलेण्डर के अनुसार देखें तो आषाढ़ मास में बारिश शुरू होती है, जिसे अंग्रेजी कैलेण्डर के मुताबिक 15 जून के बाद माना जाता है. इसके बाद ही किसान खेतों की तरफ रुख करता है और फिर अंचल में ज्वार-बाजरा की बुवाई का काम शुरू होता है, लेकिन इस बार यदि जल्दी बरसात शुरू हुई तो किसान भी खेतों की ओर रुख जल्दी कर लेगा, क्योंकि कुछ इलाकों में किसानों ने बरसात शुरू होने के साथ ही खेतों की सफाई का काम भी शुरू कर दिया है. नौतपा में रहेगा लू और गर्मी का प्रकोप (ETV Bharat) मई के अंत में आंधी के साथ वर्षा की आशंका वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य डॉ. हुकुमचंद जैन ने बताया, "ग्रहों के राजा सूर्य ग्रह जब वृष राशि में रहते हुए रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, तब से नौतपा शुरू होता है. हालांकि रोहिणी नक्षत्र में सूर्य लगभग 14 दिनों तक रहते हैं. शुरू के 9 दिनों में सूर्य की किरणें गर्म तवे के समान पृथ्वी पर तपती है. इससे भीषण गर्मी और लू का आभास होता है." 25 मई से नौतपा शुरू (ETV Bharat) डॉ. जैन ने बताया, "9 दिनों के अलावा जब तक सूर्य रोहिणी नक्षत्र में 8 जून तक रहेगा तब तक गर्मी और लू का प्रकोप अधिक रहेगा. नौतपा के बाद भी लू कम नहीं होगी और भयंकर गर्मी पड़ेगी. ज्योतिष गणना के आधार पर संभावना है कि 28, 30 और 31 मई को आंधी के साथ वर्षा भी हो सकती है." नौतपा के पहले दिन छाए रहे बादल (ETV Bharat)

मई 25 शुभ या अशुभ, सूरज कर देता है मध्य प्रदेश पर निगाहें टेढ़ी, छुपा है विज्ञान गुरुवार तक 40 डिग्री के आसपास रहेगा तापमान मौसम वैज्ञानिक डॉ. हरविंदर सिंह ने बताया, "शुक्रवार को जारी फोरकास्ट के अनुसार 24 और 25 मई को 42 से 40 एवं 26 मई से 29 मई तक 40 डिग्री के आसपास तापमान रहेगा." इसके साथ ही 3 दिन आंधी-तूफान और लू चलने का अंदेशा बताया गया है.