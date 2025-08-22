मुरैना: पहाड़गढ़ थाना क्षेत्र के सागौरिया गांव में बुधवार को पुराने मकान की खुदाई के दौरान मजदूर को मिट्टी के अंदर कुछ चमता हुआ दिखाई दिया. मजदूर ने मिट्टी हटाकर देखा तो वहां से चांदी और पीतल के 40-50 सिक्के मिले. यह देखकर वहां मौजूद लोगों की आंखें चौंधिया गई. वहीं देखते ही देखते गांव में गड़ा खजाना मिलने की खबर आग की तरह फैल गई. मौके पर पहुंची पुलिस और राजस्व की टीम ने सिक्कों को जब्त कर लिया है.

खुदाई के दौरान मिले चांदी के सिक्के

सागौरिया गांव में बुधवार को उस वक्त सनसनी फैल गई, जब जेसीबी मशीन से खुदाई करते वक्त मिट्टी से चमचमाते सिक्के निकलने लगे. ये सिक्के चांदी और पीतल के बताए जा रहे हैं. जिनकी संख्या 40 से 50 के बीच है. जानकारी के मुताबिक गांव के पूर्व सरपंच संतोषी लाल धाकड़ अपने पुराने घर से मिट्टी निकाल कर पास के हनुमान मंदिर की नींव का भराव करा रहे थे. इसी बीच जैसे ही जेसीबी ड्राइवर ने सिक्कों को देखा, तुरंत इसकी सूचना दी. कुछ ही देर में गांव में भीड़ जमा हो गई लोगों की जुबान पर बस एक ही सवाल था. ये सिक्के कितने पुराने हैं और कहां से आए.

चांदी के सिक्कों में उकरी है उर्दू फारसी (ETV Bharat)

पुरातत्व विभाग करेगा सिक्कों की जांच

जैसे ही सिक्के मिलने का मामला वायरल हुआ. पहाड़गढ़ पुलिस और राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई. अधिकारियों ने सभी सिक्कों को जब्त कर थाने ले गये. अब इन सिक्कों की जांच पुरातत्व विभाग करेगा. माना जा रहा है कि यह सिक्के किसी पुराने जमाने में यहां दबाए गए होंगे. चंबल की धरती खजानों और रहस्यों से भरी पड़ी है. बीहड़ों से लेकर किलों तक यहां अक्सर इतिहास की ऐसी निशानियां निकल आती हैं, जो लोगों को हैरत में डाल देती है. अब देखना होगा कि सागौरिया गांव से निकले ये चांदी-पीतल के सिक्के किस काल के हैं और इनका राज़ क्या है?

खुदाई के दौरान निकले चांदी के सिक्के (ETV Bharat)

सिक्कों पर उकरी है मुगलकालीन लिखावट

पुरातत्व अधिकारी अशोक शर्मा ने बताया, "सागौरिया गांव में निकले सिक्कों पर उर्दू फारसी लिपि में नक्काशी की हुई है. सिक्कों की बनावट और उन पर उकेरे गए शब्द यह संकेत देते हैं कि ये साधारण सिक्के नहीं, बल्कि किसी पुराने शासनकाल के चलन में रहे होंगे." इतिहासकार शिवप्रताप जादौन का अनुमान है कि इस तरह की लिखावट अक्सर मुगलकालीन दौर या नवाबी रियासतों के सिक्कों में देखने को मिलती है.

मुरैना में निकला मुगलकालीन खजाना (ETV Bharat)

कराई जा रही सिक्कों की जांच

गांव के लोग मान रहे हैं कि मिट्टी से निकले ये सिक्के संभवत किसी गड़े हुए खजाने का हिस्सा हैं. फिलहाल सभी सिक्के पुलिस और राजस्व विभाग की निगरानी में हैं. उनकी असलियत का खुलासा पुरातत्व विभाग की जांच रिपोर्ट के बाद ही होगा. इसी मामले में पहाड़गढ़ थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह परिहार ने बताया, "खुदाई के दौरान सिक्के मिलने की खबर आई थी. मौके पर पहुंचकर पुलिस ने लगभग 50 के करीब सिक्के जब्त किए है. उनकी जांच कराई जा रही है."