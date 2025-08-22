ETV Bharat / state

मैरना में मिला मुगलों का खजाना, चांदी के सिक्कों की चमक से चौंधियाई आंखें - MORENA SILVER COINS FOUND

मुरैना के सागौरिया गांव में खुदाई के दौरान निकले चांदी के सिक्के, पुलिस सिक्कों को जब्त कर लाई थाने, पुरातत्व विभाग करेगा जांच.

MORENA FOUND SILVER COINS
मैरना में मिला मुगलों का खजाना (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 22, 2025 at 7:48 PM IST

3 Min Read

मुरैना: पहाड़गढ़ थाना क्षेत्र के सागौरिया गांव में बुधवार को पुराने मकान की खुदाई के दौरान मजदूर को मिट्टी के अंदर कुछ चमता हुआ दिखाई दिया. मजदूर ने मिट्टी हटाकर देखा तो वहां से चांदी और पीतल के 40-50 सिक्के मिले. यह देखकर वहां मौजूद लोगों की आंखें चौंधिया गई. वहीं देखते ही देखते गांव में गड़ा खजाना मिलने की खबर आग की तरह फैल गई. मौके पर पहुंची पुलिस और राजस्व की टीम ने सिक्कों को जब्त कर लिया है.

खुदाई के दौरान मिले चांदी के सिक्के

सागौरिया गांव में बुधवार को उस वक्त सनसनी फैल गई, जब जेसीबी मशीन से खुदाई करते वक्त मिट्टी से चमचमाते सिक्के निकलने लगे. ये सिक्के चांदी और पीतल के बताए जा रहे हैं. जिनकी संख्या 40 से 50 के बीच है. जानकारी के मुताबिक गांव के पूर्व सरपंच संतोषी लाल धाकड़ अपने पुराने घर से मिट्टी निकाल कर पास के हनुमान मंदिर की नींव का भराव करा रहे थे. इसी बीच जैसे ही जेसीबी ड्राइवर ने सिक्कों को देखा, तुरंत इसकी सूचना दी. कुछ ही देर में गांव में भीड़ जमा हो गई लोगों की जुबान पर बस एक ही सवाल था. ये सिक्के कितने पुराने हैं और कहां से आए.

Morena Treasure found
चांदी के सिक्कों में उकरी है उर्दू फारसी (ETV Bharat)

पुरातत्व विभाग करेगा सिक्कों की जांच

जैसे ही सिक्के मिलने का मामला वायरल हुआ. पहाड़गढ़ पुलिस और राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई. अधिकारियों ने सभी सिक्कों को जब्त कर थाने ले गये. अब इन सिक्कों की जांच पुरातत्व विभाग करेगा. माना जा रहा है कि यह सिक्के किसी पुराने जमाने में यहां दबाए गए होंगे. चंबल की धरती खजानों और रहस्यों से भरी पड़ी है. बीहड़ों से लेकर किलों तक यहां अक्सर इतिहास की ऐसी निशानियां निकल आती हैं, जो लोगों को हैरत में डाल देती है. अब देखना होगा कि सागौरिया गांव से निकले ये चांदी-पीतल के सिक्के किस काल के हैं और इनका राज़ क्या है?

morena police seized Treasure
खुदाई के दौरान निकले चांदी के सिक्के (ETV Bharat)

सिक्कों पर उकरी है मुगलकालीन लिखावट

पुरातत्व अधिकारी अशोक शर्मा ने बताया, "सागौरिया गांव में निकले सिक्कों पर उर्दू फारसी लिपि में नक्काशी की हुई है. सिक्कों की बनावट और उन पर उकेरे गए शब्द यह संकेत देते हैं कि ये साधारण सिक्के नहीं, बल्कि किसी पुराने शासनकाल के चलन में रहे होंगे." इतिहासकार शिवप्रताप जादौन का अनुमान है कि इस तरह की लिखावट अक्सर मुगलकालीन दौर या नवाबी रियासतों के सिक्कों में देखने को मिलती है.

Morena Treasure found
मुरैना में निकला मुगलकालीन खजाना (ETV Bharat)

कराई जा रही सिक्कों की जांच

गांव के लोग मान रहे हैं कि मिट्टी से निकले ये सिक्के संभवत किसी गड़े हुए खजाने का हिस्सा हैं. फिलहाल सभी सिक्के पुलिस और राजस्व विभाग की निगरानी में हैं. उनकी असलियत का खुलासा पुरातत्व विभाग की जांच रिपोर्ट के बाद ही होगा. इसी मामले में पहाड़गढ़ थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह परिहार ने बताया, "खुदाई के दौरान सिक्के मिलने की खबर आई थी. मौके पर पहुंचकर पुलिस ने लगभग 50 के करीब सिक्के जब्त किए है. उनकी जांच कराई जा रही है."

मुरैना: पहाड़गढ़ थाना क्षेत्र के सागौरिया गांव में बुधवार को पुराने मकान की खुदाई के दौरान मजदूर को मिट्टी के अंदर कुछ चमता हुआ दिखाई दिया. मजदूर ने मिट्टी हटाकर देखा तो वहां से चांदी और पीतल के 40-50 सिक्के मिले. यह देखकर वहां मौजूद लोगों की आंखें चौंधिया गई. वहीं देखते ही देखते गांव में गड़ा खजाना मिलने की खबर आग की तरह फैल गई. मौके पर पहुंची पुलिस और राजस्व की टीम ने सिक्कों को जब्त कर लिया है.

खुदाई के दौरान मिले चांदी के सिक्के

सागौरिया गांव में बुधवार को उस वक्त सनसनी फैल गई, जब जेसीबी मशीन से खुदाई करते वक्त मिट्टी से चमचमाते सिक्के निकलने लगे. ये सिक्के चांदी और पीतल के बताए जा रहे हैं. जिनकी संख्या 40 से 50 के बीच है. जानकारी के मुताबिक गांव के पूर्व सरपंच संतोषी लाल धाकड़ अपने पुराने घर से मिट्टी निकाल कर पास के हनुमान मंदिर की नींव का भराव करा रहे थे. इसी बीच जैसे ही जेसीबी ड्राइवर ने सिक्कों को देखा, तुरंत इसकी सूचना दी. कुछ ही देर में गांव में भीड़ जमा हो गई लोगों की जुबान पर बस एक ही सवाल था. ये सिक्के कितने पुराने हैं और कहां से आए.

Morena Treasure found
चांदी के सिक्कों में उकरी है उर्दू फारसी (ETV Bharat)

पुरातत्व विभाग करेगा सिक्कों की जांच

जैसे ही सिक्के मिलने का मामला वायरल हुआ. पहाड़गढ़ पुलिस और राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई. अधिकारियों ने सभी सिक्कों को जब्त कर थाने ले गये. अब इन सिक्कों की जांच पुरातत्व विभाग करेगा. माना जा रहा है कि यह सिक्के किसी पुराने जमाने में यहां दबाए गए होंगे. चंबल की धरती खजानों और रहस्यों से भरी पड़ी है. बीहड़ों से लेकर किलों तक यहां अक्सर इतिहास की ऐसी निशानियां निकल आती हैं, जो लोगों को हैरत में डाल देती है. अब देखना होगा कि सागौरिया गांव से निकले ये चांदी-पीतल के सिक्के किस काल के हैं और इनका राज़ क्या है?

morena police seized Treasure
खुदाई के दौरान निकले चांदी के सिक्के (ETV Bharat)

सिक्कों पर उकरी है मुगलकालीन लिखावट

पुरातत्व अधिकारी अशोक शर्मा ने बताया, "सागौरिया गांव में निकले सिक्कों पर उर्दू फारसी लिपि में नक्काशी की हुई है. सिक्कों की बनावट और उन पर उकेरे गए शब्द यह संकेत देते हैं कि ये साधारण सिक्के नहीं, बल्कि किसी पुराने शासनकाल के चलन में रहे होंगे." इतिहासकार शिवप्रताप जादौन का अनुमान है कि इस तरह की लिखावट अक्सर मुगलकालीन दौर या नवाबी रियासतों के सिक्कों में देखने को मिलती है.

Morena Treasure found
मुरैना में निकला मुगलकालीन खजाना (ETV Bharat)

कराई जा रही सिक्कों की जांच

गांव के लोग मान रहे हैं कि मिट्टी से निकले ये सिक्के संभवत किसी गड़े हुए खजाने का हिस्सा हैं. फिलहाल सभी सिक्के पुलिस और राजस्व विभाग की निगरानी में हैं. उनकी असलियत का खुलासा पुरातत्व विभाग की जांच रिपोर्ट के बाद ही होगा. इसी मामले में पहाड़गढ़ थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह परिहार ने बताया, "खुदाई के दौरान सिक्के मिलने की खबर आई थी. मौके पर पहुंचकर पुलिस ने लगभग 50 के करीब सिक्के जब्त किए है. उनकी जांच कराई जा रही है."

For All Latest Updates

TAGGED:

MORENA NEWSMORENA TREASURE FOUNDMORENA MUGHAL ERA COINSMORENA POLICE SEIZED TREASUREMORENA SILVER COINS FOUND

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

किसानों के सपनों पर फिरा पानी, कैलारस शक्कर कारखाने का होगा परिसमापन

हिमालय का राजा सूखे इलाके में बना कौतुहल, दमोह में खिला दुर्लभ ब्रह्म कमल फूल

दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति के नीचे उगा दिया गांजा, सोता रहा सागर नगर निगम

प्रेमी के घर प्रेमिका 3 मंजिला इमारत ने नीचे गिरी, बीच में तार पर अटक जान बची

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.