ऐंती पर्वत पर पहुंचे 6 लाख श्रद्धालु, शनिदेव के चरणों में अर्पित किया उड़द और तिल-तेल - SHANICHARI AMAVASYA 2025

मुरैना में ऐंती पर्वत पर उमड़ा श्रद्धा का महासागर. शनिचरी अमावस्या पर 6 लाख भक्तों ने तेल-तिल से किया शनिदेव का अभिषेक.

SHANICHARI AMAVASYA 2025
मुरैना में ऐंती पर्वत पर उमड़ा श्रद्धा का महासागर (ETV Bharat)
Published : August 23, 2025 at 6:44 PM IST

Updated : August 23, 2025 at 6:49 PM IST

मुरैना: शनिवार को शनिचरी अमावस्या पर मुरैना जिले के ऐंती पर्वत स्थित शनिधाम मंदिर पर विशाल मेले का आयोजन किया गया. जिला कलेक्टर और एसपी ने भगवान शनिदेव का अभिषेक कर रात 12 बजे मेले का शुभारंभ किया. भगवान के दर्शन करने रात से ही भक्तों की लंबी लाइन लग गई थी. शनिवार की शाम तक करीब 6 लाख लोग दर्शन कर चुके थे. मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे. शनि मंदिर की ओर आने-जाने वाले मार्गों पर पुलिस पार्टियां पेट्रोलिंग कर रही थीं.

शनि धाम मंदिर में मेले का आयोजन
मुरैना जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर ऐंती पर्वत पर स्थित प्राचीन शनि धाम मंदिर पर आज शनिचरी अमावस्या के उपलक्ष्य में विशाल मेले का आयोजन किया गया. शुक्रवार-शनिवार की रात 12 बजे जिला कलेक्टर अंकित अस्थाना व एसपी समीर सौरभ ने भगवान शनिदेव का अभिषेक कर मेले का शुभारंभ किया. भगवान के पट खुलते ही श्रद्धालुओं ने शनिदेव का जयकारा लगाते हुए बड़े ही उत्साह से भगवान के चरणों मे उड़द, तेल व तिल अर्पित कर अपने परिवार के लिए सुख-समृद्धि की कामना की.

SHANI DHAM TEMPLE ANTI MOUNTAIN
मुरैना में ऐंती पर्वत पर स्थित है शनि धाम (ETV Bharat)

शनिदेव के दर्शन करने उमड़ा जनसैलाब
भक्तों को लाइन में कोई परेशानी न हो इसके लिए पुलिस के साथ-साथ स्काउट गाइड के वॉलंटियर व्यवस्था संभाल रहे थे. जैसे-जैसे रात का अंधेरा छंटता गया, भीड़ बढ़ती गई. सुबह 11 बजे तक मंदिर के मुख्य गेट से बाहर सड़क पर करीब एक किलोमीटर लंबी लाइन लग चुकी थी. इस मेले में मध्य प्रदेश के अलावा, यूपी, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा से भी लोग आ रहे थे.

शाम 5 बजे तक करीब 6 लाख श्रद्धालु भगवान के दर्शन कर चुके थे. मेले की व्यवस्था में पुलिस के अलावा स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास विभाग, पीएचई, पीडब्ल्यूडी, व रेवेन्यू विभाग से करीब 1000 कर्मचारी तैनात किए गए हैं. इसके अलावा मेले की निगरानी के लिए ड्रोन भी हवा में उड़ाए जा रहे थे. मेला आज रात 12 बजे तक चलेगा.

SHANI DHAM TEMPLE ANTI MOUNTAIN
6 लाख भक्तों ने तेल-तिल से किया शनिदेव का अभिषेक (ETV Bharat)

मेले में अलग-अलग जोन स्थापित कर व्यवस्थाएं सौंपी
मेले के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्थाएं पैदा न हों, इसलिए जिला कलेक्टर ने अलग-अलग जोन स्थापित कर उनकी देखरेख की जिम्मेदारी अधिकारियों को सौंप दी थी. मेले से एक किलोमीटर दूर सड़क किनारे नाई जोन तथा श्रद्धालुओं के नहाने की व्यवस्था की गई. यहीं पर श्रद्धालुओं के लिए जूता-चप्पल उतारने की व्यवस्था भी की गई.

MORENA SHANI DHAM TEMPLE fair
ऐंती पर्वत पर पहुंचे 6 लाख श्रद्धालु (ETV Bharat)

वहीं, अपर कलेक्टर अश्वनी रावत ने बताया कि, ''प्रशासन द्वारा अनुमान लगाया जा रहा था की दो लाख श्रद्धालु आ जायेंगे. लेकिन भीड़ को देखते हुए ऐसा लग रहा है की शाम तक 6 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर लेंगे. मेले में पुलिस और प्रशासन के लगभग 1000 कर्मचारी लगाए गए हैं और 4 शिफ्ट में बांटा गया है.

SHANI AMAVASYA DONATION IMPORTANCE
भक्तों ने किया बढ़ चढ़कर दान (ETV Bharat)

आसमान से ड्रोन ने रखी पेनी नजर
शनिचरी अमावस्या पर ऐंती पर्वत स्थित शनि मंदिर में आयोजित विशाल मेले में सुरक्षा के इंतजाम बेहद कड़े रहे. जमीन पर तैनात पुलिस बल के साथ-साथ मेले की गतिविधियों पर आसमान से भी पैनी निगरानी रखी गई. पूरे मेले क्षेत्र के ऊपर दिनभर ड्रोन उड़ते रहे और रियल-टाइम फुटेज कंट्रोल रूम तक पहुंचती रहे. श्रद्धालुओं की आवाजाही, भीड़ का दबाव और संदेहास्पद गतिविधियों पर नजर रखने में ड्रोन तकनीक ने अहम भूमिका निभाई.

प्रशासन के मुताबिक, ड्रोन की मदद से भीड़ प्रबंधन काफी आसान हो गया और असामाजिक तत्वों पर भी लगातार चौकसी बनी रही. सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि, ड्रोन की यह निगरानी मेले की व्यवस्था को सुव्यवस्थित और सुरक्षित बनाए रखने में बेहद कारगर साबित हुई.

