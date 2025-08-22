मुरैना : सफाईकर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल गुरुवार को दूसरे दिन भी जारी रही. दो दिन में ही शहर की गलियां, चौक-चौराहे और बाजार कचरे से पट गए. नगर निगम के करीब एक हजार सफाईकर्मी और अन्य कर्मचारी वेतन सहित अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं. सफाई कर्मियों को जुलाई का वेतन अभी तक नहीं मिला है. जब कहीं सुनवाई नहीं हुई तो सफाई कर्मियों ने आंदोलन की राह पकड़ ली.

सफाई कर्मचारियों ने दिया अल्टीमेटम

सफाई कर्मचारियों ने गुरुवार को अपनी मांगों को लेकर नगर निगम प्रांगण से रैली निकाली. ये रैली एमएस रोड से होती हुई शहर के प्रमुख बाजारों से गुज़री और नगर निगम कार्यालय पर जाकर समाप्त हुई. रैली के दौरान सफाईकर्मी हाथों में बैनर और झंडे लिए निगम प्रशासन व सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाज़ी करते रहे. यूनियन नेताओं ने चेतावनी दी "जब तक वेतन और अन्य लंबित मांगों का समाधान नहीं होता, तब तक हड़ताल जारी रहेगी."

सफाई कर्मियों ने अपनी मांगें उठाईं (ETV BHARAT)

मुरैना में शहर की गलियां कचरे के ढेर में तब्दील (ETV BHARAT)

सफाई कर्मचारियों ने दिया अल्टीमेटम, रैली निकाली (ETV BHARAT)

हर माह की 3 तारीख को वेतन देने की मांग

मुरैना में सफाई कर्मचारी बुधवार दोपहर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए. हड़ताल का असर गुरुवार को शहर की सड़कों पर दिखा. पूरी सफाई व्यवस्था अब ठप हो गई है. शहर में चारों ओर कचरे के ढेर लग गए हैं. हड़ताल पर बैठे कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष मोहन सिंह सिकरवार ने बताया "वह हर महीने की 03 तारीख को वेतन चाहते हैं, लेकिन निगम 20-25 दिन तक टालता रहता है. वेतन ही नहीं, एरियर भुगतान, जीपीएफ और एनपीएस की राशि ब्याज सहित जमा करने की उनकी मांग है."

सफाई कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर दफ्तर में डाला ताला (ETV BHARAT)

सफाई कर्मियों ने कुल 12 मांगें उठाईं

इसके साथ ही सफाई कर्मचारी दैनिक वेतनभोगियों को न्यूनतम वेतन, मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति और सेवा से हटाए गए 32 संविदा कर्मियों की बहाली की मांग उठा रहे हैं. यूनियन ने चेतावनी दी है कि जब तक सभी मांगें पूरी नहीं होती, काम पर वापसी नहीं होगी. सीटू महासचिव रामदास दोनेरिया ने भी यही मांगें दोहराईं. सफाई कर्मचारी 12 मांगें लंबे समय से उठा रहे हैं.

नगर निगम अफसरों से सफाई कर्मियों की वार्ता (ETV BHARAT)

बजट आने पर ही वेतन मिल सकेगा

उधर, नगर निगम आयुक्त सतेंद्र सिंह धाकरे का कहना है "बजट आने पर ही भुगतान संभव होगा, जैसे ही बजट आएगा, वेतन दिया जाएगा." कर्मचारियों का आरोप है कि निगम अधिकारी ठेकेदारों को समय पर भुगतान कर रहे हैं, जबकि कर्मचारियों के लिए हमेशा बजट का रोना रोया जाता है. हर 3-4 महीने में हालात बिगड़ते हैं और सफाईकर्मी हड़ताल पर उतर आते हैं. वहीं, महापौर शारदा सोलंकी का कहना है "वह आयुक्त से चर्चा करेंगी और जरूरत पड़ने पर सफाई का वैकल्पिक इंतज़ाम करेंगी."

मुरैना शहर की गलियां कचरे के ढेर में तब्दील (ETV BHARAT)

हर गली कचरे से पटी, सड़ांध मार रहा कचरा

सफाई कर्मी हड़ताल पर, गलियों में पड़ा कचरा (ETV BHARAT)

इस मामले मे नगर निगम लेखा अधिकारी हरिराम सखवार का कहना है "मामला केवल सैलरी का है, जिसको लेकर आयुक्त सहित सभी अधिकारी व्यवस्था कर रहे हैं. सफाई के लिए पर्याप्त स्टाफ है. 25 गाड़ियां आई हैं, जिनसे सफाई व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी." वहीं, मुरैना शहरवासी इस अव्यवस्था की मार झेल रहे हैं. शहर के 47 वार्डों से रोजाना कई क्विंटल कचरा निकलता है, लेकिन 02 दिन से झाड़ू तक नहीं लगी. मोहल्लों की गलियों में पैदल चलना मुश्किल हो गया है. जगह-जगह सड़ते कचरे के ढेर से बदबू फैल रही है. लोगों को डर है कि अगर हड़ताल लंबी खिंच गई तो डेंगू, मलेरिया और संक्रामक बीमारियों का प्रकोप बढ़ सकता है.