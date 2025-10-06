मुरैना में 20 बस्तियों के स्वयंसेवकों ने रचा इतिहास, बनाई मानव श्रृंखला, शहर में देशभक्ति की गूंज
मुरैना में RSS का निकाला पथ संचलन, बनाई भव्य मानव श्रृंखला, राष्ट्रभक्ति से गूंज ऊठा पूरा शहर, चारों तरफ फूलों की बारिश.
मुरैना: शौर्य, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति का अद्भुत संगम रविवार को मुरैना की सड़कों पर देखने को मिला. जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भव्य विजयादशमी पथ-संचलन पूरे जोश और गर्व के साथ निकला. सफेद शर्ट और खाकी पैंट में सजे अनुशासित स्वयंसेवकों के कदमताल से पूरा शहर गुंजायमान हो उठा. ढोल-नगाड़ों की ताल और 'भारत माता की जय' के नारों से गूंजते वातावरण में राष्ट्रप्रेम की अनूठी झलक देखने को मिली.
मुरैना में RSS का पथ संचलन
शहर की 20 बस्तियों से आए स्वयंसेवकों का जत्था 7 जगहों से एकत्रित हुआ. जो सामूहिक कदमताल के साथ एसएएफ ग्राउंड की ओर बढ़ा. पथ-संचलन का मार्ग एमएस रोड से शुरू होकर मालगोदाम रोड, महादेव नाका, रुई की मंडी, महामाया मंदिर, वेयरहाउस रोड, माधौपुरा की पुलिया होते हुए पुराना बस स्टैंड और सीधे एसएएफ ग्राउंड तक गया. शहर में आरएसएस कार्यकर्ताओं द्वारा नगर मंडल पथ संचलन का रविवार शाम को आयोजन किया गया.
सहभोज से सरल भोज की ओर चलने की जरूरत
इस पथ संचलन में नगर की 21 टोलियां शामिल हुई. ये टोलियां अपने-अपने खंडों से रैली के रूप में पुल चौराहे पर एकत्रित हुईं. यहां से सामूहिक रूप से पथ संचलन का शुभारंभ किया गया. पथ संचलन शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए एसएएफ ग्राउंड पहुंचा. यहां पर उद्बोधन के बाद पथ संचलन का समापन किया गया. मध्य भारत प्रान्त प्रचारक विमल गुप्ता ने स्वयं सेवकों को संबोधित करते हुए कहा कि, "देश की एकता व अखंडता के लिए हमे सहभोज से सरल भोज की ओर चलने की जरूरत है. इसलिए जात-पात की करो विदाई, हिन्दू-हिन्दू भाई-भाई, इस नारे को मजबूत करना है.
15 नवंबर से घर-घर संपर्क अभियान
हिन्दू एक होगा तो देश भी मजबूत होगा. आगामी 15 नवंबर से घर-घर संपर्क अभियान चलाया जाएगा. इस अभियान के तहत हम अपने विचार लेकर घर-घर जाएंगे और लोगों को देश भक्ति का पाठ पढ़ाएंगे. उन्होंने स्वदेशी की बात करते हुए कहा कि, देश को मजबूत बनाने के लिए सिर्फ विचार ही काफी नहीं है, बल्कि हमे विदेशी चीजों का त्याग कर स्वदेशी अपनानी होगी. जिससे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.
राष्ट्रभक्ति से गूंज ऊठा मुरैना शहर
स्वयंसेवकों का भव्य पथ संचलन जब शहर की सड़कों से गुजरा, तो मानो पूरा नगर राष्ट्रभावना से सराबोर हो उठा. चारों ओर देशभक्ति के जयघोष गूंज उठे, आसमान फूलों की वर्षा से महक गया. संस्कार भारती, महिला मोर्चा, पूर्व छात्र परिषद, व्यापारी प्रकोष्ठ, सराफा बाजार एसोसिएशन, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद्, मुस्लिम संगठनों सहित 100 से अधिक सामाजिक और व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारी हाथों में फूल लिए स्वागत को तत्पर खड़े थे. जगह-जगह पुष्पवर्षा की गई.
इसके साथ ही सभी ने इकट्ठा होकर मानव श्रृंखला बनाई. 100 फीट की ऊंचाई से ड्रोन से जब इस नजारे को कैद किया गया तो, इसकी चमक देखते ही बन रही थी.