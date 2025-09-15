ETV Bharat / state

मुरैना में रौंगटे खड़े कर देने वाला हादसा, कंटेनर ने कार को टक्कर मारकर 1 किमी तक घसीटा, पति-पत्नी की मौत

संतुलन बिगड़ने से कार डिवाइडर लांघ दूसरी साइड पहुंची जानकारी के मुताबिक, मुरैना के नेशनल हाईवे-44 पर सड़क किनारे स्थित गंगापुर नहर के पास रविवार की शाम मुरैना से धौलपुर की ओर जा रही एक स्विफ्ट कार का अचानक संतुलन बिगड़ा और कार डिवाइडर लांघ कर दूसरी साइड के हाइवे पर जा पहुंची. तभी धौलपुर से मुरैना की ओर एक कंटेनर चालक ने तेजी व लापरवाही से चलाते हुए एक कार में टक्कर मार दी. दुर्घटना इतनी भीषण थी कि, कार के परखच्चे उड़ गए. स्थानीय लोगों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी.

मुरैना: मुरैना जिले में एक बेहद दुखद और भयानक सड़क हादसा हुआ है. सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत नेशनल हाईवे-44 पर गंगापुर हनुमान मंदिर के पास रविवार की शाम धौलपुर की ओर जा रही स्विफ्ट कार का अचानक संतुलन बिगड़ा और डिवाइडर को लांघ कर दूसरी साइड सड़क पर पहुंच गई. तभी सामने से चले आ रहे कंटेनर चालक ने कार को टक्कर मार दी और उसे लगभग 1 किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गया. इस भीषण दुर्घटना में गाड़ी में सवार पति-पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई. घटना के बाद चालक कंटेनर छोड़कर फरार हो गया.

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की मदद से बड़ी मुश्किल से कार में फंसी दंपत्ति को बाहर निकाला और NHI की एम्बुलेंस में रखकर जिला अस्पताल ले जाया गया. यहां पर डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया. अस्पताल पुलिस चौकी ने दोनों बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए शव गृह में सुरक्षित रखवा दिया गया. मृतकों के परिजनों से संपर्क किया तो उन्होंने मृतकों की पहचान महेंद्र यादव और उसकी पत्नी सपना के रूप में की. दोनों मैनपुरी जिले के रहने वाले बताये गए हैं.

परिजनों ने बताया कि, महेंद्र बैंक मैनेजर है और उनका बेटा ग्वालियर में रहकर पढ़ाई कर रहा है. बेटे से मिलने के लिए रविवार की सुबह नरेंद्र और सपना कार में सवार होकर ग्वालियर के लिए गए हुए थे. बच्चे से मिलकर जब रविवार की शाम दम्पति वापस अपने घर जा रहे थे तभी मुरैना में ये हादसा हो गया. पुलिस ने आरोपी कंटेनर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.

सिविल लाइन थाना प्रभारी दर्शन लाल ने बताया कि, ''मृतकों का बेटा ग्वालियर में पढ़ता है. जो आधार कार्ड मिला है वह मैनपुरी का है, वहीं मृतक के भाई इटावा में रहते हैं. यह समझ नहीं आ रहा कि वह मूलतः कहां के रहने वाले हैं. मृतक नरेंद्र के बारे में यह भी जानकारी मिली है कि वह किसी बैंक में मैनेजर है. फिलहाल पुलिस द्वारा मृतक के परिवार को सूचना दे दी गई है. दोनों मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं.'' थाना प्रभारी ने सड़क पर सावधानी से चलने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है.