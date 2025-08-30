मुरैना: आपने एक से बढ़कर एक बाबाओं को देखा और उनके बारे में सुना होगा. किसी के पास लग्जरी गाड़ियों का काफिला होता है, तो कोई चमचमाते आश्रमों और आलीशान गाड़ियों में घूमते नजर आते हैं. लेकिन आज हम आपको मिलवाने जा रहे रहे हैं एक ऐसे बाबा से जिनका अपना अलग अंदाज है. इन बाबा ने प्रयागराज महाकुंभ 2025 में अपने अतरंगी ट्रैक्टर के चलते खूब सुर्खियां बटोरी थीं. इन्हें ट्रैक्टर वाले बाबा के नाम से जाना जाता है. ये शुक्रवार को मुरैना पहुंचे हैं. जहां उन्होंने क्षेत्रवासियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है.

ट्रैक्टर वाले बाबा ने मुरैना में डाला डेरा

प्रयागराज महाकुंभ मेले में ट्रैक्टर वाले बाबा के नाम से वायरल हुए रमता जोगी बाबा 14 वर्ष की भारत भ्रमण यात्रा पर निकले है. शुक्रवार को उन्होंने अपना पड़ाव चंबल की धरती मुरैना जिले के जौरा क्षेत्र स्थित कारस देव बाबा मंदिर के पास सड़क किनारे जमाया. यहां पर वे अपने अर्जुन रथ पर ही भोजन और विश्राम करते हुए नजर आए. बाबा का ये ट्रैक्टर कोई आम ट्रैक्टर नहीं है. करोड़ों रुपए की लागत से इसे बाबा ने मॉडिफाइड कराया है.

ट्रैक्टर वाले बाबा (ETV Bharat)

करोड़ों का ट्रैक्टर देखने खिंचे आ रहे लोग

अर्जुन रथ की डिजाइन और बनावट में सबका ध्यान अपनी और खींचा है. पूरे इलाके में इसकी चर्चा हो रही है. इस ट्रैक्टर को मॉडिफाई कराने में एक करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आया है. ऐसा दावा बाबा के साथ चेलों का है. उनका कहना है कि इस ट्रैक्टर में हवाई जहाज के पहिए लगे हुए हैं. यह अनोखा ट्रैक्टर जिस जगह से निकल जाता है. वहां लोगों की नजर इस पर ठहर जाती है. इन दिनों ट्रैक्टर वाले बाबा अपने अर्जुन रथ को लेकर मुरैना पहुंचे हुए है.

जौरा क्षेत्र स्थित कारस देव बाबा मंदिर के पास बाबा का डेरा (ETV Bharat)

गुरुदेव की आदेश पर कर रहे यात्रा

रमता जोगी बाबा ने बताया, "साल 2022 में मेरे गुरु ने कहा कि भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहा है. इसलिए गुरु के आदेशानुसार मैं 40 गौ माताओं को चराते हुए भारत भ्रमण पर निकला हूं. भगवान जब परीक्षा लें तो गौमाता चरानी चाहिए. वही मैं कर रहा हूँ. मेरी इस यात्रा का कोई खास उद्देश्य नहीं है, बस मैं अपने भगवान का प्रचार-प्रसार कर रहा हूं. 14 सालों तक मैं इन 40 गायों को चराते हुए भारत का भ्रमण करूंगा. लगभग 3 साल भ्रमण करते हुए बीत चुके हैं. इसी यात्रा के तहत मैं मुरैना पहुंचा हूं. इस बहाने संतों के दर्शन भी हो रहे है और तीर्थ यात्रा भी चल रही है."

ट्रैक्टर में लगे है हवाई जहाज के पहिए (ETV Bharat)

40 गौमाताएं के संग यात्रा

अर्जुन रथ की कीमत के सवाल का जबाव देते हुए बाब ने कहा, "करोड़ों रुपए खर्च कर बनवाया हैं. इस ट्रैक्टर में हवाई जहाज वाले टायर लगे हुए है. यही नहीं ट्रॉली को मोडीफाई कर वैन का रूप दे दिया गया है. इसमें वे रात रहने आदि की व्यवस्था की गई है. उनका अगला पड़ाव पहाड़गढ़ का प्रसिद्ध सिद्ध स्थल हीरामन बाबा देव स्थान होगा. इस यात्रा की सबसे अनोखी पहचान बाबा का काफिला है, जिसमें उनके साथ चल 40 गौमाताएं रही हैं.

मॉडिफाई ट्राली में रहने-खाने की व्यवस्था (ETV Bharat)

चंबल की धरती पर आगमन

3 साल पहले हरियाणा से शुरू हुई यह यात्रा अब चंबल की धरती मुरैना जिले में पहुंची है. यहां जौरा क्षेत्र के कारस देव बाबा मंदिर के पास बाबा ने पड़ाव डाला है. चंबल की वह धरती, जो कभी डकैतों की कहानियों के लिए बदनाम थी. आज बाबा के काफिले से आस्था और अध्यात्म में रंगी हुई है. बाबा को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ रहा है. हर कोई बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए दौड़ा चला आ रहा है. इनमें से कोई गौसेवा के लिए, तो कोई सिर्फ अर्जुन रथ को निहारने आ रही है. चंबल के गांवों और कस्बों में बाबा की चर्चा गूंज रही है.