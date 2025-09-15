ETV Bharat / state

कब तक तैयार होगा मुरैना स्टेशन का FOB, कब लगेगा एक्सलेटर? निरीक्षण के बाद भड़के DRM

मुरैना रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत योजना के तहत हो रहे काम कछुआ गति से, झांसी डीआरएम ने सभी कार्यों की प्रोग्रेस देखी.

मुरैना स्टेशन के एफओबी का मुआयना करते डीआरएम (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 15, 2025 at 2:54 PM IST

3 Min Read
मुरैना : अमृत भारत योजना के तहत देशभर में कई रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है. झांसी रेल मंडल के 16 स्टेशनों को इसमें शामिल किया गया है. इसमें मुरैना रेलवे स्टेशन भी है. लेकिन मुरैना रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत योजना के तहत हो रहे काम बेहद धीमी गति से चल रहे हैं. खासकर एफओबी के काम में काफी देरी है. कार्यों में देरी देखकर डीआरएम ने नाराजगी जताई.

डीआरएम ने किया मुरैना रेलवे स्टेशन का निरीक्षण

रविवार दोपहर को झांसी मंडल के डीआरएम अनिरुद्ध कुमार स्पेशल ट्रेन से मुरैना स्टेशन पहुंचे और औचक निरीक्षण किया. इस दौरान गड़बड़ियां देखकर उनका पारा चढ़ गया. डीआरएम ने कहा "वैसे तो यहां पर सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन कुछ कार्यों से मैं संतुष्ट नहीं हूं. एफओबी को देखकर ऐसा लगता है कि, यहां अमृत भारत स्टेशन का उद्घाटन होगा ही नहीं. जिस गति से काम होना चाहिए, नहीं हो रहा है. इसलिए एजेंसी से बात कर जल्द से जल्द इसका निर्माण कार्य पूरा कराया जाएगा."

एफओबी के निर्माण कार्य में सुस्ती से नाराज

डीआरएम अनिरुद्ध कुमार ने प्लेटफार्म नंबर एक और दो का निरीक्षण किया. टिकट घर और ईएनटी कमरों के निर्माण को परखा. सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन जैसे ही वह फुट ओवर ब्रिज की तरफ बढ़े तो वहां का हाल देखकर नाराज़ हो गए. उन्होंने कहा "एफओबी निर्माण जिस रफ्तार से चल रहा है, उसे देखकर तो यही लगता है कि मुरैना अमृत भारत स्टेशन कभी बनेगा ही नहीं. जिस गति से काम होना चाहिए, वैसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा. यहां के लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं, लेकिन एजेंसी ढंग से काम ही नहीं कर रही."

मुरैना रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करते झांसी डीआरएम (ETV BHARAT)
अमृत भारत योजना के कार्यों की प्रोग्रेस समझते डीआरएम (ETV BHARAT)

चौथी रेलवे लाइन का सर्वे कार्य जारी

डीआरएम अनिरुद्ध कुमार ने बताया "एफओबी बनने के बाद एक्सलेटर का काम होगा. स्थानीय जनता इसकी डिमांड कर रही है. यही काम अगर समय पर पूरा नहीं हुआ तो अमृत भारत स्टेशन योजना का उद्घाटन भी अधर में लटक जाएगा." निरीक्षण के दौरान डीआरएम ने चौथी रेलवे लाइन की योजना पर भी बात की और बताया कि "यह फिलहाल सर्वे स्टेज पर है. लाइन कहां से गुज़रेगी और कहां जाकर टर्मिनेट होगी, इस पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है."

डीआरएम से मुरैना रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के हॉल्ट की मांग (Etv Bharat)
डीआरएम ने किया मुरैना रेलवे स्टेशन का निरीक्षण (ETV BHARAT)

शहरवासियों ने ट्रेनों के स्टॉपेज की मांग उठाई

मुरैना स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर डीआरएम झांसी (ETV BHARAT)
अमृत भारत योजना के तहत कार्यों का निरीक्षण (ETV BHARAT)

ट्रैफिक रेग्युलेशन को लेकर डीआरएम अनिरुद्ध कुमार ने कहा "इसके लिए दो एजेंसियां काम करती हैं. इनमें से एक सिविल अथॉरिटी है और रेलवे उसी से अप्रोच करेगा कि जहां से रेलवे की ओर ट्रैफिक आता है, वहां नियमन सुनिश्चित किया जाए." वहीं, डीआरएम के सख्त तेवर और एजेंसी को चेतावनी से उम्मीद है कि मुरैना रेलवे स्टेशन पर एफओबी निर्माण कार्य तेजी पकड़ेगा और अमृत भारत स्टेशन योजना का उद्घाटन समय पर हो सकेगा."

वहीं, शहर के समाज सेवियों ने ट्रेनों का स्टॉपेज बढ़ाने डीआरएम को ज्ञापन सौंपा. समाजसेवी गोपालदास गांधी ने डीआरएम को बताया "मुरैना सरसों तेल तथा शहद उत्पादन का हब है. अमृतसर-इंदौर, गीतांजलि-कुरुक्षेत्र, गौड़वाना एक्सप्रेस का स्टॉपेज मुरैना में होना चाहिए."

