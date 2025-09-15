ETV Bharat / state

कब तक तैयार होगा मुरैना स्टेशन का FOB, कब लगेगा एक्सलेटर? निरीक्षण के बाद भड़के DRM

मुरैना : अमृत भारत योजना के तहत देशभर में कई रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है. झांसी रेल मंडल के 16 स्टेशनों को इसमें शामिल किया गया है. इसमें मुरैना रेलवे स्टेशन भी है. लेकिन मुरैना रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत योजना के तहत हो रहे काम बेहद धीमी गति से चल रहे हैं. खासकर एफओबी के काम में काफी देरी है. कार्यों में देरी देखकर डीआरएम ने नाराजगी जताई.

डीआरएम ने किया मुरैना रेलवे स्टेशन का निरीक्षण

रविवार दोपहर को झांसी मंडल के डीआरएम अनिरुद्ध कुमार स्पेशल ट्रेन से मुरैना स्टेशन पहुंचे और औचक निरीक्षण किया. इस दौरान गड़बड़ियां देखकर उनका पारा चढ़ गया. डीआरएम ने कहा "वैसे तो यहां पर सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन कुछ कार्यों से मैं संतुष्ट नहीं हूं. एफओबी को देखकर ऐसा लगता है कि, यहां अमृत भारत स्टेशन का उद्घाटन होगा ही नहीं. जिस गति से काम होना चाहिए, नहीं हो रहा है. इसलिए एजेंसी से बात कर जल्द से जल्द इसका निर्माण कार्य पूरा कराया जाएगा."

एफओबी के निर्माण कार्य में सुस्ती से नाराज

डीआरएम अनिरुद्ध कुमार ने प्लेटफार्म नंबर एक और दो का निरीक्षण किया. टिकट घर और ईएनटी कमरों के निर्माण को परखा. सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन जैसे ही वह फुट ओवर ब्रिज की तरफ बढ़े तो वहां का हाल देखकर नाराज़ हो गए. उन्होंने कहा "एफओबी निर्माण जिस रफ्तार से चल रहा है, उसे देखकर तो यही लगता है कि मुरैना अमृत भारत स्टेशन कभी बनेगा ही नहीं. जिस गति से काम होना चाहिए, वैसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा. यहां के लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं, लेकिन एजेंसी ढंग से काम ही नहीं कर रही."