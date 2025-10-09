ETV Bharat / state

अपने ही बुने जाल में फंसा मुरैना का रिश्वतखोर बाबू, रिटायर्ड कर्मचारी से मांगी थी मोटी रकम

अपने ही बुने जाल में फंसा मुरैना का रिश्वतखोर बाबू ( ETV Bharat )

भिंड जिले के शिवाजी नगर निवासी रिटायर्ड कर्मचारी तेजनारायण पुत्र गोरेलाल अपनी ग्रेज्युटी का भुगतान पाने के लिए लंबे समय से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे थे. जब उन्होंने मुरैना जिले की पोरसा जनपद कार्यालय के बाबू सतीश गोले से मदद मांगी तो बाबू ने फाइल को आगे बढ़ाने के नाम पर 24 हजार रुपए की रिश्वत मांगी. ग्रेज्युटी नहीं मिलने और कार्यालय के चक्करों से परेशान हो चुके तेजनारायण ने इस रिश्वतखोरी के खिलाफ ग्वालियर लोकायुक्त एसपी से शिकायत दर्ज कराई थी.

मुरैना: पोरसा कस्बे में गुरुवार को ग्वालियर लोकायुक्त की टीम ने ऐसा जाल बिछाया कि रिश्वतखोर बाबू खुद फंस गया. रिटायर्ड कर्मचारी से ग्रेज्युटी का पैसा दिलाने के नाम पर बाबू सतीश गोले ने 24 हजार रुपए की मांग की थी. लोकायुक्त में शिकायत के बाद पोरसा जनपद कार्यालय में ही 20 हजार की रिश्वत लेते बाबू रंगे हाथ पकड़ा गया. लोकायुक्त की इस कार्रवाई से जनपद कार्यालय में हड़कंप मच गया.

ग्वालियर लोकायुक्त ने बाबू को रंगे हाथ पकड़ा (ETV Bharat)

रिटायर्ड कर्मचारी तेजनारायण ने बताया कि "ग्रेच्युटी को पाने के लिए वे लंबे समय से परेशान थे. उनसे बार-बार रिश्वत के नाम पर मोटी रकम मांगी जा रही थी. बाद में बाबू के साथ 24 हजार में डील फाइनल हुई थी. इससे कम में बाबू सतीश गोले मानने को तैयार नहीं था. इससे परेशान होकर लोकायुक्त ऑफिस ग्वालियर में शिकायत की थी."

लोकायुक्त ने बिछाया जाल

फरियादी से शिकायत मिलते ही लोकायुक्त ने डीएसपी विनोद कुशवाह के नेतृत्व में एक टीम बनाई और योजना के मुताबिक बाबू को रंगे हाथ पकड़ने का ऑपरेशन तैयार किया. इस मामले में लोकायुक्त डीएसपी विनोद कुशवाहा ने बताया कि "ग्वालियर लोकायुक्त एसपी को बाबू सतीश गोले की रिश्वत मांगने की शिकायत मिली थी. जिस पर टीम ने गुरुवार को छपामार कार्रवाई करते हुए बाबू को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया."

रिटायर्ड कर्मचारी से ग्रेच्युटी निकालने के नाम पर मांगी मोटी रकम (ETV Bharat)

लोकायुक्त ने बाबू को रंगे हाथ पकड़ा

तय योजना के अनुसार गुरुवार दोपहर लोकायुक्त की टीम सादे कपड़ों में पोरसा जनपद कार्यालय पहुंची. फरियादी तेजनारायण अपनी जेब में केमिकल लगे नोट लेकर बाबू को देने पहुंचे थे. जैसे ही बाबू ने 20 हजार रुपए हाथ में लिए, वहां मौजूद टीम ने तुरंत कमरे में पहुंचकर बाबू को रंगे हाथ दबोच लिया. हाथ धुलवाने की कार्रवाई के दौरान वही रंग निकला जो नोटों पर लगाया गया था. इस तरह बाबू की रिश्वतखोरी का पूरा खेल लोकायुक्त के सामने बेनकाब हो गया.

24 हजार रुपए में फाइनल हुई रिश्वत की डील (ETV Bharat)

कार्यालय में मचा हड़कंप

ग्वालियर लोकायुक्त की इस कार्रवाई से पोरसा जनपद कार्यालय में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई. अचानक पहुंची टीम ने जैसे ही रिश्वतखोर बाबू को गिरफ्तार किया तो अन्य कर्मचारी दंग रह गए. लोकायुक्त टीम ने मौके से सारे सबूत जुटाए और बाबू सतीश गोले के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया. हालांकि, कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आरोपी बाबू को जमानत दे दी गई.