ETV Bharat / state

मुरैना में तस्कर बन गए सरकारी अधिकारी, सच्चाई सामने आने पर अवाक रह गई पुलिस

सफेद बोलेरो पर ‘मध्य प्रदेश शासन’ का ठप्पा लगा वाहन जब्त. गाड़ी के चेसिस और इंजन नंबर से की जा रही आरोपियों की पहचान.

Morena Police seized illegal liquor
गाड़ी से अवैध शराब किया जब्त (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 10, 2025 at 9:35 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुरैना: मुरैना में अवैध शराब तस्करी का एक अनोखा मामला सामने आया है. जिसके बारे में सुनकर आप दंग रह जाएंगे. तस्कर अब इतने चालाक़ हो गए हैं कि सरकारी गाड़ी का नकली ठप्पा लगाकर शराब की खेप छुपा रहे हैं. जी हां, आपने सही सुना, पुलिस ने ‘मध्य प्रदेश शासन’ लिखा एक सफेद बोलेरो जिसमें अंदर चमचमाते सफेद पर्दे लगे हुए हैं उसको पकड़ा है. पुलिस ने संजय कॉलोनी में घेराबंदी कर गाड़ी, एक अपाचे बाइक और 14 पेटी अवैध शराब जब्त किया है.

गाड़ी के चेसिस और इंजन नंबर से की जा रही है आरोपियों की पहचान

नगर पुलिस अधीक्षक दीपाली चंदोरिया ने बताया कि गाड़ी के चेसिस और इंजन नंबर से आरोपियों की पहचान की जा रही है. यह पता लगाया जाएगा कि गाड़ी किसकी है और यह तस्करी कब से चल रही थी. पुलिस आरोपियों तक पहुँचने के लिए पूरी तरह जुटी हुई है. हालांकि पुलिस की सतर्कता ने उनके मंसूबों को नाकाम कर दिया.

‘मध्य प्रदेश शासन’ लिखी गाड़ी से अवैध शराब किया जब्त (ETV Bharat)

कोतवाली थाना प्रभारी अमित भदौरिया को गुरुवार को मुखबिर से सूचना मिली कि सरकारी गाड़ी से शराब की तस्करी हो रही है. थाना प्रभारी ने तुरंत पुलिस टीम क़ो सक्रिय किया और संजय कॉलोनी में घेराबंदी कर दी. जैसे ही तस्करों ने पुलिस को देखा, वे मौके से भाग खड़े हुए.

Morena Police seized illegal liquor
‘मध्य प्रदेश शासन’ लिखी गाड़ी से अवैध शराब किया जब्त (ETV Bharat)

जब्त किए गए सामान की कीमत 6 लाख 55 हजार 680 रुपये बताई जा रही

पुलिस ने वाहन में रखा 14 पेटी अवैध शराब, एक बोलेरो और एक अपाचे बाइक जब्त किया है. जब्त किए गए सामान की कीमत 6 लाख 55 हजार 680 रुपये बताई जा रही है. यह घटना न सिर्फ मुरैना के लिए, बल्कि पूरे प्रदेश के लिए सतर्कता की घंटी है. तस्कर नए-नए तरीके अपनाकर अपने अपराध को छुपा रहे हैं. सरकारी ठप्पा और पर्दों का इस्तेमाल कर तस्कर अब और भी चालाक़ हो गए हैं.

For All Latest Updates

TAGGED:

MORENA CRIMEMORENA POLICE SEIZED ILLEGAL LIQUORMORENA SP CITY DEEPALI CHANDORIAILLEGAL LIQUOR SEIZEDILLEGAL LIQUOR SMUGGLING MORENA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कफ सिरप से मौत मामला: बच्चों की हालत देखने नागपुर पहुंचे सीएम मोहन यादव

'यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे की राख के डिस्पोजल के लिए वैकल्पिक स्थान तलाशे सरकार'

नारी शक्ति के हुनर को इंदौर में मिला बड़ा मंच, बड़े सस्ते मिल रहे होममेड लग्जरी प्रोडक्ट

भोपाल लोकायुक्त की टीम ने सुबह 5 बजे खटखटाया दरवाजा, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर के उड़े होश

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.