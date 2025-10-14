ETV Bharat / state

यूपी के अपराधी का चंबल के बीहड़ में मिला शव, पिछले साल की थी चाचा की हत्या

मुरैना के देवगढ़ थाना क्षेत्र में मिले अज्ञात शव की हुई पहचान. यूपी के फतेहाबाद में हत्या, मारपीट और डकैती के 3 मामले थे दर्ज.

UP CRIMINAL BODY FOUND MORENA
यूपी के अपराधी का चंबल के बीहड़ में मिला शव (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 14, 2025 at 2:24 PM IST

मुरैना: देवगढ़ थाना क्षेत्र के बीहड़ों में 10 अक्टूबर को मिले अज्ञात शव की मुरैना पुलिस ने पहचान कर ली है. बीते 4 दिनों से शव की पहचान नहीं होने को लेकर मुरैना पुलिस परेशान थी. जब इस शख्स की पहचान सामने आई तो हर कोई दंग रह गया. शव की पहचान आगरा जिले के फतेहाबाद प्रतापपुरा गांव निवासी 23 वर्षीय विशाल शर्मा उर्फ राजा पंडित के रूप में हुई. हत्या, मारपीट और डकैती जैसे 3 मामलों में यह नामजद अपराधी था. कुछ दिनों पहले ही वह जेल से पैरोल पर रिहा हुआ था.

चंबल के बीहड़ में मिला था शव

देवगढ़ थाना प्रभारी जयपाल सिंह गुर्जर के अनुसार "10 अक्टूबर को चंदेलपुरा गांव के पास चंबल के बीहड़ से एक अज्ञात युवक का शव बरामद हुआ था. शव पर कपड़ों के नाम पर सिर्फ इनरवियर था और शरीर पर चोटों के कई निशान थे. पुलिस ने शव को मर्चुरी में रखवाया और पहचान के लिए सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर फोटो जारी की. 12 अक्टूबर को आगरा के एक व्यक्ति ने कॉल कर बताया कि मृतक फतेहाबाद का विशाल शर्मा उर्फ राजा पंडित है. परिजनों ने फोटो देखकर मृतक युवक की पहचान कर पुष्टि की. सोमवार को मृतक के पिता और भाई मुरैना पहुंचे जहां पोस्टमार्टम के बाद शव उन्हें सौंप दिया गया. पुलिस मामले की जांच कर रही है."

'6 अक्टूबर से घर से लापता था विशाल'

मृतक के बड़े भाई अतुल शर्मा ने बताया कि "विशाल 6 अक्टूबर को घर से निकला था. 8 अक्टूबर तक उससे फोन पर बात होती रही. लेकिन उसी दिन जब परिजनों ने वीडियो कॉल करने को कहा तो उसका मोबाइल बंद हो गया. इसके बाद से उसका कोई पता नहीं चला. परिजन दावा कर रहे हैं कि विशाल की हत्या पुरानी रंजिश में की गई है. वह नशे या प्रेम-प्रसंग जैसी किसी बात में शामिल नहीं था. मेरे छोटे भाई की हत्या की गई है."

पिछले साल की थी चाचा की हत्या

मुरैना पुलिस को जांच में पता चला है कि विशाल पर फतेहाबाद थाने में हत्या के अलावा मारपीट और डकैती के भी 2 केस दर्ज थे. पिछले साल ही उसने पुलिस मुखबिरी के शक में अपने चाचा मोनू शर्मा की हत्या की थी. उस वक्त विशाल को गिरफ्तार किया गया था और जेल से रिहाई के बाद वह फिर से सक्रिय हो गया था.

देवगढ़ थाना प्रभारी जयपाल गुर्जर ने बताया कि "कुछ दिनों पहले ही विशाल शर्मा जेल से पैरोल पर रिहा हुआ था. शव की पहचान की पुष्टि के लिए डीएनए परीक्षण कराया जा रहा है. वहीं, पुलिस सीडीआर और मोबाइल लोकेशन की जांच में जुटी है. प्राथमिक जांच में नजर आ रहा है कि हत्या कहीं और की गई और शव बीहड़ों में लाकर फेंका गया."

