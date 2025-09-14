ETV Bharat / state

मुरैना में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बेटियों को दी बैंक पासबुक, बोले-पासपोर्ट के लिए नहीं लगाना पड़ेगा चक्कर

मुरैना में पासपोर्ट सेवा केंद्र भवन का शिलान्यास, ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले कांग्रेस में कोई समझदार नहीं, विकास के काम में उंगली उठाना उनकी आदत.

MORENA FOUNDATION STONE
पासपोर्ट सेवा केंद्र भवन का शिलान्यास (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 14, 2025 at 8:57 AM IST

3 Min Read
मुरैना: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शनिवार को मुरैना में पासपोर्ट सेवा केंद्र भवन का शिलान्यास किया. इस दौरान उन्होंने सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बेटियों को बैंक की पासबुक भी भेंट की. वहीं, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पर कई आरोप लगाए. उन्होंने कहा, "कांग्रेस में कोई समझदार नहीं है. विकास व प्रगति के काम में उंगली उठाना उसकी आदत बन गई है."

पासपोर्ट सेवा केंद्र भवन का शिलान्यास

केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुरैना के मुख्य डाकघर परिसर में पासपोर्ट सेवा केंद्र भवन का शिलान्यास किया. इसके बाद उन्होंने टाउन हॉल में सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बेटियों को बैंक की पास बुक भेंट की. उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि "अब पासपोर्ट के लिए आपको ग्वालियर-भोपाल के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. डाकघर के अधिकारी अब आपके चक्कर लगाएंगे."

मुरैना में पासपोर्ट सेवा केंद्र भवन का शिलान्यास (ETV Bharat)

देश में 3 करोड़ से अधिक खाते खुले

उन्होंने बताया कि "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आव्हान पर सुकन्या योजना के तहत पूरे देश में 3 करोड़ 64 लाख खाते खोले गए हैं. मध्य प्रदेश में अब तक 28,04,399 लाख खाते खुल चुके हैं. वहीं, केवल मुरैना जिले में 24 जुलाई से सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 34,347 खाते खोले जा चुके हैं. भारत सरकार द्वारा देश के प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र खोलने का निर्णय नागरिकों को बेहतर सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लिया गया है."

Morena Foundation stone
पासपोर्ट सेवा केंद्र भवन का शिलान्यास (ETV Bharat)

सुकन्या समृद्धि योजना का विस्तार

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा है कि "विकास और प्रगति के लिए हमारे एक-एक सेवक पूर्ण रूप से संकलित हैं. आज पोस्ट ऑफिस में पासपोर्ट सेवा केंद्र का शुभारंभ हमने किया है. सुकन्या समृद्धि योजना का आज विस्तारीकरण हमने किया है. प्रधानमंत्री मोदी जी की जो सोच है कि महिला सशक्तिकरण के नेतृत्व में ही देश आगे बढ़ता है. उस सोच और विकास धरा को हम आगे बढ़ा रहे हैं. हमारा डाक विभाग एक-एक कोने में फैला हुआ है. इसके साथ ही मुरैना में चाहे रेल की सुविधा हो, हाईवे की सुविधा हो या फिर पानी की सुविधा हो हम सब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं."

Morena bank passbook distributed
ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बेटियों को दी बैंक पासबुक (ETV Bharat)

'कांग्रेस के लिए इशारा काफी नहीं'

इसके साथ ही राहुल गांधी के आदिवासियों की जमीन अडानी को दिए जाने के आरोप पर जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, "कांग्रेस की आदत है कि देश की प्रगति, विकास और मान सम्मान बड़े तो देश को कैसे नीचे दिखाना है. सेना को कैसे नीचे दिखाना है. अगर इलेक्शन कमीशन है तो उस पर प्रश्न करो. सुप्रीम कोर्ट है तो उस पर प्रश्न करो. यह कांग्रेस की पद्धति बन चुकी है. इसलिए कांग्रेस को जवाब देश की जनता ने एक बार नहीं बल्कि बार-बार दे दिया है. समझदार को इशारा काफी है लेकिन कांग्रेस में कोई समझदार ही नहीं है जिनको इशारा काफी नहीं है."

