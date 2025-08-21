ETV Bharat / state

मुरैना: कहते हैं प्यार इंसान को अंधा बना देता है और जब यह प्यार एकतरफा हो तो यह कई बार जुनून का रूप ले लेता है. चंबल के मुरैना से एक ऐसी ही दर्दनाक घटना सामने आई है. जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है. यहां एक आशिक ने अपनी एकतरफ आशिकी की सनक छात्रा पर उतार दी. आरोप है कि सनकी आशिक ने छात्रा को सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि उसने मिलने से इंकार कर दिया था. इस वारदात ने न सिर्फ गांव बल्कि पूरे चंबल अंचल को झकझोर दिया है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

मुरैना में नाबालिग को परेशान करता था युवक

मुरैना के कैलारस जनपद के क़ुर्रोली गांव में बीते दिन यानि मंगलवार शाम एक सनसनीखेज वारदात हुई. ऐसा आरोप है कि गांव में रहने वाले जाटव परिवार की एक 16 वर्षीय 9वीं क्लास की नाबालिग छात्रा को गांव का युवक फोन पर टॉर्चर करता था. मंगलवार दोपहर जब छात्रा ने फोन पर बात करने से मना कर दिया, तो आरोपी ने आधे घंटे बाद सरेआम बड़ी बहन के सामने छोटी बहन को अपने पिकअप वाहन से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया.

कैलारस में नाबालिग छात्रा को उतारा मौत के घाट

बताया जा रहा है की नाबालिग छात्रा को गांव का ही मोनू जाटव लंबे समय से प्यार करता था. वह बार-बार लड़की से बातचीत और मिलने के लिए दबाव बनाता था. आरोप है कि युवक उसे काफी समय से फोन कर टॉर्चर भी कर रहा था. मंगलवार दोपहर जब मोनू जाटव ने छात्रा को कॉल किया, तो उसने बात करने से मना कर दिया और फोन काट दिया. बस इसी बात पर गुस्साए मोनू जाटव ने नाबालिग छात्रा को मौत के घाट उतार दिया.

नाबालिग के परिजनों को पुलिस पर आरोप

घटना के बाद परिजन घायल छात्रा को लेकर स्थानीय चिकित्सालय पहुंचे. जहां से उसे मुरैना जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया. बुधवार को मृतक छात्रा का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों कों सौंप दिया गया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. मामले में छात्रा के पिता छविराम जाटव ने बताया की "मोनू कई दिनों से मेरी बेटी को परेशान कर रहा था. उसने घर आकर चाकू भी दिखाया था और धमकी दी थी.

मंगलवार को ही कहा था कि कि देख लेना और उसने बेटी पर गाड़ी चढ़ाकर मार डाला. परिजनों का आरोप है कि सरेआम गांव में बच्ची की हत्या की गई है. इसके बावजूद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज न करते हुए मर्ग कायम किया है."

कुर्रोली गांव में पसरा मातम

इस मामले में कैलारस थाने में पदस्थ थाना प्रभारी संतोष गौतम ने बताया कि "मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों कों सौंप दिया ओर मर्ग कायम कर लिया है. जांच के बाद जो भी तत्व सामने आएंगे, उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी. पुलिस की टीम युवक की उसकी तलाश में जुट गई है. कुर्रोली गांव में इस वारदात के बाद मातम पसरा हुआ है.

