मुरैना में दिनदहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग, अचानक गोलियों की गूंज से गांव में दहशत

मुरैना: माताबसैया थाना क्षेत्र के नाका गांव में रविवार को दिन-दहाड़े गोलियों की बरसात हो गई. 2 गुट आमने-सामने आ गए और देखते ही देखते गांव रणक्षेत्र में बदल गया. गनीमत रही कि इस गोलीबारी में कोई घायल नहीं हुआ. वहीं, घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और हालत को काबू में किया. बताया जा रहा है कि पक्षों के खिलाफ क्रॉस मामला दर्ज कर लिया गया है. इसके साथ ही उनके लाइसेंस निलंबन की भी कार्रवाई की जा रही है.

मुरैना के माताबसैया थाना क्षेत्र के नाका गांव निवासी पूरन गुर्जर और राजेंद्र गुर्जर के बीच पैसों की लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था. जिसको लेकर रविवार को अचानक दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी शुरू हो गई. गांव में अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी. अंधाधुंध फायरिंग से गांव के लोग दहशत में आ गए. पूरन गुर्जर और राजेंद्र गुर्जर के बीच पैसों का विवाद लंबे समय से चल रहा है. बताया जा रहा है कि करीब 4 लाख रुपये के लेन-देन को लेकर दोनों गुट आमने-सामने आ गए और देखते ही देखते एक-दूसरे पर गोलियां चला दी.

मुरैना में दिनदहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग (ETV Bharat)

पुलिस को मौके पर मिले खोखे

इस घटना में दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग की गई. जिससे गांव में दहशत फैल गई. घटना की खबर लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची. लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी घर छोड़कर भाग गए थे. जिसके बाद पुलिस मौके से खोखे बीनकर थाने ले लाई. वहीं, पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ क्रॉस मामला दर्ज कर शस्त्र लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई शुरू कर दी है.

पैसों की लेनदेन को लेकर फायरिंग (ETV Bharat)

दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज

इस मामले को लेकर माताबसैया थाना प्रभारी जयपाल सिंह गुर्जर ने सोमवार को बताया कि "बीते दिन पैसों की लेनदेन को लेकर नाका गांव में 2 पक्षों के बीच फायरिंग हुई है. इस मामले में दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. जिन लोगों के नाम से शस्त्र लाइसेंस जारी है, उनके शस्त्र लाइसेंस निलंबित किये जायेंगे." इसके साथ ही पुलिस अंधाधुंध फायरिंग करने वाले आरोपियों की भी तलाश कर रही है.