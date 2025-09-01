मुरैना : ग्वालियर में रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव में हिस्सा लेने के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मुरैना पहुंचे. वह मुरैना जिले के पिपरसेवा गांव पहुंचे. यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री ने सोलर इलेक्ट्रोलाइजर ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का भूमिपूजन किया. इसके बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव शनिधाम पहुंचे.

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की "त्रेताकालीन शनि मंदिर में महाकाल लोक की तर्ज पर शनि लोक बनाया जाएगा. उज्जैन में महाकाल लोक बनने के बाद प्रदेश की पहचान विश्व स्तर पर बनी है. उसी तर्ज पर मुरैना में शनि लोक का भव्य निर्माण होगा. यह न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा बल्कि लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए आस्था का केंद्र बनेगा."

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मुरैना में की कई घोषणाएं (ETV BHARAT)

मुख्यमंत्री ने शनि मंदिर में 45 मिनट की पूजा

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शनि मंदिर में विधिविधान से करीब 45 मिनट तक मंत्रोच्चार और वैदिक परंपरा के बीच शनिदेव का अभिषेक कर आराधना की. इसके बाद डॉ. मोहन यादव ने घोषणा की "ग्वालियर से शनि मंदिर तक फोरलेन सड़क बनाई जाएगी. जब लाखों श्रद्धालु अमावस्या और शनिवार के दिन यहां आते हैं तो उन्हें यातायात और व्यवस्थाओं में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए. श्रद्धालु सहज रूप से दर्शन कर सकें, इसके लिए आधुनिक सुविधाओं का विकास किया जाएगा."

मुख्यमंत्री ने शनि मंदिर में 45 मिनट की पूजा (ETV BHARAT)

चंबल अब औद्योगिक हब बन रहा है

मोहन यादव ने कहा "चंबल अंचल लंबे समय से पलायन, बेरोजगारी और पिछड़ेपन की मार झेलता आया है. अब मुरैना, भिंड और ग्वालियर में नए उद्योग स्थापित होंगे. किसानों को उपज का उचित मूल्य और बाजार उपलब्ध होगा. महिलाओं को रोजगार और स्वावलंबन के अवसर मिलेंगे. गरीब और मजदूर वर्ग की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए विशेष योजनाएं लागू होंगी."

ग्रीन हाइड्रोजन निर्माण इकाई का भूमिपूजन (ETV BHARAT)

ग्रीन हाइड्रोजन निर्माण इकाई का भूमिपूजन

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविवार को मुरैना जिले के पिपरसेवा औद्योगिक क्षेत्र में जीएचटू सोलर लिमिटेड की अत्याधुनिक ग्रीन हाइड्रोजन निर्माण इकाई का भूमिपूजन किया. यह परियोजना लगभग 7 एकड़ भूमि पर स्थापित होगी और इसमें कोरिया एवं ब्रिटेन की अग्रणी कंपनियां तकनीकी सहयोग प्रदान कर रही हैं. भूमिपूजन समारोह में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा "यह इकाई न केवल चंबल अंचल की नई औद्योगिक और ऊर्जा क्रांति की नींव बनेगी, बल्कि पूरे देश को ग्रीन हाइड्रोजन और बैटरी एनर्जी स्टोरेज जैसी अत्याधुनिक तकनीकों से जोड़ेगी."

ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना में 4 हजार करोड़ का निवेश (ETV BHARAT)

ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना में 4 हजार करोड़ का निवेश

ग्रीन हाइड्रोजन निर्माण इकाई परियोजना में लगभग 4,000 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है, जिससे 500 युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार और सैकड़ों को अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर मिलेंगे. मुख्यमंत्री ने कहा "मुरैना कभी बीहड़ों के लिए जाना जाता था, अब औद्योगिक हब के रूप में उभर रहा है. ग्वालियर-चंबल क्षेत्र में अप्रैल 2024 से अब तक 220 औद्योगिक इकाइयों को भूमि आवंटित की जा चुकी है, जिससे 21,000 से अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध होगा."

मुख्यमंत्री ने किया सांदीपनि स्कूल का उद्घाटन (ETV BHARAT)

मुख्यमंत्री ने किया सांदीपनि स्कूल का उद्घाटन

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा "शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार प्रदेशभर में सांदीपनि विद्यालय खोल रही है." मुख्यमंत्री ने मुरैना जिले के रजौधा पंचायत में सांदीपनि हायर सेकेंडरी विद्यालय का उद्घाटन किया. इस आधुनिक विद्यालय का निर्माण 37.67 करोड़ की लागत से किया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा "भगवान कृष्ण ने हमे पढ़ाई की शिक्षा दी थी. उन्होंने कहा था कि हम कितना भी बड़ा काम क्यों ना कर लें, लेकिन शिक्षा बहुत जरूरी है. वह सांदीपनि आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने गए और थोड़े ही समय में सभी वेद-शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर श्रीकृष्ण बनकर लौटे."

राहुल गांधी पर करारे कटाक्ष किए

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने कहा "पता नहीं वे किस विद्यालय से शिक्षा ग्रहण करके आये हैं, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते. और तो और इलेक्शन कमीशन का भी मजाक उड़ाते हैं. आज भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी शक्ति बन गया है. राहुल गांधी सेना की भी खिल्ली उड़ाते हैं. कोई बात नहीं, जनता सब जानती है. आने वाले समय मे एक-एक बात का हिसाब लेगी. अपने कर्मों की वजह से ही कांग्रेस आज सिमटकर एक छोटे से हिस्से में रह गई है."

मुरैना दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (ETV BHARAT)

30 लाख किसानों को मिलेंगे सोलर पंप

मुख्यमंत्री ने लाड़ली बहनों का आह्वान करते हुए कहा "महिलाओ को शराबी कहने वालों को मुंहतोड़ जवाब देना. कांग्रेसी जब भी आपके सामने आये, अपने अपमान का हिसाब चुकता कर लेना." उन्होंने किसानों से कहा "बिजली बिल से मुक्ति दिलाने आने वाले समय मे 30 लाख किसानों को सोलर पंप दिए जाएंगे." मुख्यमंत्री के साथ विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे.