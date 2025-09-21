ETV Bharat / state

मुरैना में पथराव-लाठीचार्ज, पुलिस का फायरिंग का आदेश! किसान आंदोलन से पहले शक्ति प्रदर्शन

किसान आंदोलन से पहले मुरैना में मॉक ड्रिल. पथराव, लाठीचार्ज और फायरिंग के बीच पुलिस ने दिखाई युद्ध जैसी तैयारी.

किसान आंदोलन से पहले मुरैना में मॉक ड्रिल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 21, 2025 at 12:51 PM IST

Updated : September 21, 2025 at 12:59 PM IST

मुरैना: कैलारस शक्कर कारखाने को चालू कराने को लेकर मुख्यालय पर 21 सितंबर को होने वाले किसान आंदोलन से पहले मुरैना में पुलिस ने ऐसा मंजर पेश किया, मानो शहर में सचमुच दंगा भड़क गया हो. पुलिस परेड ग्राउंड में पुलिस ने जोरदार बलवा परेड (दंगा-नियंत्रण ड्रिल) का आयोजन किया. जिसमें पत्थरबाजी से लेकर हवाई फायरिंग और घायल दंगाइयों को अस्पताल पहुंचाने तक की हर स्थिति का बारीकी से अभ्यास किया. इस ड्रिल में एएसपी सुरेन्द्र सिंह डाबर, सीएसपी दीपाली चंदौरिया, आरआई रविकांत शुक्ला समेत करीब 145 पुलिस अधिकारी-कर्मचारी शामिल रहे.

पुलिस जवानों की बनाईं दो-तीन टोलियां
मुरैना में लम्बे समय के बाद शुक्रवार और शनिवार को पुलिस परेड ग्राउण्ड पर बलवा परेड की गई. इस दौरान पुलिस के जवानों की दो-तीन टोलियां बनाई गईं. जिसमें बलवा के दौरान जो स्थितियां निर्मित होती हैं उससे कैसे निपटा जाए, इसकी पूरी रिहर्सल यहां की गई. पुलिस ग्राउंड पर अचानक नारे गूंज उठे और पथराव शुरु हो गया. एक तरफ थे दंगाई, दूसरी तरफ पुलिस बल. दोनों आमने-सामने आए और कुछ ही सेकंड में माहौल बन गया. मानो शहर दंगों की चपेट में हो. पत्थरों की बरसात हुई, पुलिस ने भी ढाल उठाई और लाठियां भांजनी शुरू कर दीं. हालात बेकाबू होते देख आदेश मिला फायरिंग का और फिर राइफल की आवाजें गूंज उठीं.

MORENA DAP UREA CRISIS
बलवा परेड के दौरान पुलिस ने 5 यूनिट्स बनाई (ETV Bharat)

आंसू गैस गन बनी मजाक
ड्रिल की सबसे दिलचस्प झलक उस वक्त देखने को मिली जब सीएसपी दीपाली चंदौरिया ने आंसू गैस गन चलाने का आदेश दिया. जवान ने ट्रिगर दबाया, लेकिन गन चली ही नहीं. कई कोशिशों के बाद जैसे-तैसे गोला दागा गया, वह भी सटीक जगह पर नहीं गिरा. यह नजारा देखकर दर्शक मुस्कुराए बिना नहीं रह पाए.

MORENA Lathi charge rehearsal
किसान आंदोलन से पहले पुलिस का शक्ति प्रदर्शन (ETV Bharat)

रेत माफिया vs मजिस्ट्रेट
ड्रिल को और रोमांचक बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिसकर्मी रेत माफिया बने और सीएसपी दीपाली चंदौरिया मजिस्ट्रेट की भूमिका में उतरीं. दंगाइयों ने मांग रखी कि हमारे लोगों को छोड़ा जाए और रेत खनन को वैध किया जाए. मजिस्ट्रेट ने जवाब दिया यह सरकार का विषय है, मेहनत क्यों नहीं करते? दंगाइयों ने पलटकर कहा रेत पेट के लिए खोदते हैं. इसके बाद पूरे मजमे को अवैध करार दिया गया और पुलिस को लाठीचार्ज व फायरिंग का आदेश दिया गया.

5 पार्टियों में बंटी पुलिस
बलवा परेड के दौरान पुलिस ने 5 यूनिट्स बनाई थीं. आंसू गैस पार्टी, केन पार्टी, राइफल पार्टी, रिजर्व पार्टी, मेडिकल पार्टी, हर यूनिट ने मौके पर अपनी-अपनी भूमिका निभाई, ताकि दंगे जैसी स्थिति में जरा भी देर न हो. ड्रिल में दो दंगाई घायल भी हुए, जिन्हें तत्काल एंबुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया गया. पुलिस ने दिखाया कि हालात बिगड़ने पर रेस्क्यू कैसे किया जाएगा.

मुरैना ASP सुरेंद्र सिंह डाबर ने बताया कि, ''त्योहारों और किसान आंदोलन को देखते हुए ये कवायद बेहद जरूरी थी, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस पूरी तरह तैयार रहे.'' उन्होंने ये भी बताया कि, ''अब इस तरह बलवा परेड हर महीने की जायेगी. मुरैना में पत्थर चले, गोलियां चलीं, दंगाई घायल हुए और पुलिस ने भी ताकत दिखाई. ये सब हुआ एक अभ्यास में लेकिन संदेश साफ है, किसान आंदोलन से पहले पुलिस ने साफ कर दिया है कि अगर हालात बिगड़े तो वो पूरी तैयारी के साथ मैदान में खड़ी होगी.''

