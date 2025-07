ETV Bharat / state

बीहड़ का रहस्यमयी व चमत्कारी बरई कोट महादेव मंदिर, शिवलिंग पर 24 घंटे बहती जलधारा - MORENA BARAI KOT SHIV TEMPLE

रहस्य और चमत्कारों से घिरा बरई कोट महादेव मंदिर ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : July 28, 2025 at 7:50 AM IST | Updated : July 28, 2025 at 8:03 AM IST 5 Min Read

मुरैना: जब भी हम चंबल का नाम सुनते हैं, एक आम धारणा उभरती है. बीहड़, डाकू और संघर्षों से भरी भूमि. लेकिन चंबल की पहचान सिर्फ इतनी ही नहीं है. यह धरती धर्म, इतिहास और संस्कृति की ऐसी कहानियां अपने भीतर समेटे हुए हैं, जिन्हें आज भी दुनिया के सामने लाया जाना बाकी है. इस क्षेत्र की मिट्टी में आज भी महाभारत काल की गूंज सुनाई देती है. उन्हीं ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है बरई कोट महादेव मंदिर, जो मुरैना जिले के पहाड़गढ़ क्षेत्र के घने जंगलों में स्थित है. एक प्राचीन मंदिर की रहस्यमयी गुफा मुरैना जिला मुख्यालय से लगभग 75 किलोमीटर दूर पहाड़गढ़ क्षेत्र के घने जंगलों में बरई कोट महादेव का प्राचीन मंदिर स्थित है. इस मंदिर तक पहुंचने के लिए कच्चे और कठिन रास्तों से गुजरना पड़ता है, इसलिए ज्यादातर लोग केवल दिन के उजाले में ही यहां आते हैं. माना जाता है कि इस मंदिर की गुफा में पांडवों ने अज्ञातवास काटा था. इस गुफा के अंदर शिव परिवार विराजमान है और यहां पर स्थित प्राचीन शिवलिंग पर 24 घंटे जल की अविरल धारा बहती रहती है. यह जल लगातार शिवलिंग का अभिषेक करती रहती है, जो कि अपने आप में एक अद्भुत चमत्कार है. बरई कोट महादेव मंदिर का ऐतिहासिक महत्व है (ETV Bharat) शिव भक्तों का प्राचीन इतिहास

चंबल क्षेत्र में शिव भक्तों का गहरा और समृद्ध इतिहास रहा है. इसलिए यहां पूरे क्षेत्र में प्राचीन शिव मंदिरों की भरमार है. ये मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि ऐतिहासिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है. बरई कोट के किले में स्थित शिवलिंग अपने आप में विशेष है. गुफा के अंदर ठंडा पानी घुटनों तक भरा रहता है, और भक्त इसी जल में उतरकर शिवलिंग तक पहुंचते हैं. यह मंदिर अपने आप में एक अनोखी धार्मिक यात्रा का प्रतीक है. हालांकि, घने जंगल और प्रचार की कमी के कारण यहां श्रद्धालुओं की संख्या सीमित है, लेकिन श्रद्धा का भाव अतुलनीय है. महाभारत कालीन शिवलिंग (ETV Bharat) बरई कोट महादेव मंदिर का ऐतिहासिक महत्व मंदिर के इतिहास की बात करें तो कहा जाता है कि इसकी स्थापना महान राजा विक्रमादित्य ने करवाई थी. वहीं कुछ विद्वानों का मानना है कि यह मंदिर पांडवों द्वारा स्थापित किया गया था. गुफा और मंदिर के आसपास कई ऐसे पुरातात्विक चिन्ह मौजूद हैं, जो इसे महाभारत काल से जोड़ते हैं. ये चिह्न और स्थापत्य कला इस क्षेत्र की प्राचीनता की गवाही देते हैं. मंदिर के पास स्थित अभिलेख पांडवों की उपस्थिति की पुष्टि करते हैं. द्रोपदी के भित्ति चित्र, शैल चित्र और अन्य पुरातात्विक अवशेष यह संकेत देते हैं कि यह स्थल पांडवों के अज्ञातवास का साक्षी रहा है. अभिलेख के चित्र यूनेस्को द्वारा संरक्षित हैं, जिससे इस क्षेत्र की ऐतिहासिक महत्ता और बढ़ जाती है. सावन में भक्तों का लगता है तांता (ETV Bharat) जन चेतना की कमी, लेकिन अपार संभावनाएं दुखद यह है कि प्रचार-प्रसार की कमी के कारण यह ऐतिहासिक बरई कोट शिव मंदिर अभी भी जनसामान्य की पहुंच से दूर है. स्थानीय प्रशासन और पुरातत्व विभाग यदि पहल करें तो यह स्थल धार्मिक पर्यटन का बड़ा केंद्र बन सकता है. पर्यटन की अपार संभावनाएं पुरातत्व विभाग इस क्षेत्र के मंदिरों के संरक्षण और विकास के लिए विशेष योजना बना रहा है. मुरैना जिले में पर्यटन की अपार संभावनाएं मौजूद हैं, लेकिन चंबल क्षेत्र के बारे में गलतफहमियां और दुष्प्रचार के कारण पर्यटन अपेक्षित स्तर तक विकसित नहीं हो पाया है. बरई कोट के अलावा ईश्वर महादेव मंदिर सहित कई अन्य पुरातात्विक स्थल भी हैं. अविरल जलधारा 24 घंटे करती है शिवलिंग का अभिषेक (ETV Bharat) रात में यहां कोई नहीं रुकता पुरातत्व अधिकारी अशोक शर्मा ने बताया, "संरक्षण और विकास के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा है. उम्मीद है कि जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा. इससे इस क्षेत्र के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को बढ़ावा मिलेगा. अधिकारी के अनुसार यहां सावन के महीने में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है. श्रद्धालु बेलपत्र और जल चढ़ाकर अभिषेक करते है. वीरान क्षेत्र की वजह से वहां रात को कोई नहीं रुकता है." अशोक शर्मा ने बताया कि "श्रद्धालुओं के लिए एप्रोच रोड बनवाने के लिए भी शासन को प्रस्ताव भेजा है." सावन में श्रद्धालुओं का तांता जैसे ही सावन का महीना शुरू होता है, इस गुफा के चारों ओर जंगलों में हर हर महादेव के स्वर गूंजने लगते हैं. सावन के पावन महीने में दूर-दराज से श्रद्धालु शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए जंगलों की कठिन यात्रा तय करते हैं. श्रद्धालु यहां आते हैं और भगवान शिव का अभिषेक करते हैं. गुफा के भीतर मंत्रोच्चारण और रुद्राभिषेक की ध्वनि वातावरण को दिव्य बना देती है. यह दृश्य देख लगता है जैसे कैलाश उतर आया हो चंबल की धरती पर. दमोह के इस गांव के हर घर में सांपों का बसेरा, याराना ऐसा कि आज तक किसी को नहीं डसा

पीएम मोदी ने क्यों कहा घूम आओ अजयगढ़ किला, चंदेल राजाओं की शौर्य गाथा का है प्रतीक चंबल की अनदेखी धरोहर चंबल की घाटी में कई ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहरें दुनिया से छिपी हुई हैं. हमारी संस्कृति और इतिहास की अमूल्य गाथाएं हैं. इन्हें संरक्षित करना और देश-विदेश में इनकी सही पहचान बनाना आज की सबसे बड़ी जरूरत है. जब तक हम अपनी इन अनमोल विरासतों की रक्षा और प्रचार नहीं करेंगे, तब तक हमारी आने वाली पीढ़ियां इन गौरवशाली कहानियों से वंचित रह जाएंगी.

मुरैना: जब भी हम चंबल का नाम सुनते हैं, एक आम धारणा उभरती है. बीहड़, डाकू और संघर्षों से भरी भूमि. लेकिन चंबल की पहचान सिर्फ इतनी ही नहीं है. यह धरती धर्म, इतिहास और संस्कृति की ऐसी कहानियां अपने भीतर समेटे हुए हैं, जिन्हें आज भी दुनिया के सामने लाया जाना बाकी है. इस क्षेत्र की मिट्टी में आज भी महाभारत काल की गूंज सुनाई देती है. उन्हीं ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है बरई कोट महादेव मंदिर, जो मुरैना जिले के पहाड़गढ़ क्षेत्र के घने जंगलों में स्थित है. एक प्राचीन मंदिर की रहस्यमयी गुफा मुरैना जिला मुख्यालय से लगभग 75 किलोमीटर दूर पहाड़गढ़ क्षेत्र के घने जंगलों में बरई कोट महादेव का प्राचीन मंदिर स्थित है. इस मंदिर तक पहुंचने के लिए कच्चे और कठिन रास्तों से गुजरना पड़ता है, इसलिए ज्यादातर लोग केवल दिन के उजाले में ही यहां आते हैं. माना जाता है कि इस मंदिर की गुफा में पांडवों ने अज्ञातवास काटा था. इस गुफा के अंदर शिव परिवार विराजमान है और यहां पर स्थित प्राचीन शिवलिंग पर 24 घंटे जल की अविरल धारा बहती रहती है. यह जल लगातार शिवलिंग का अभिषेक करती रहती है, जो कि अपने आप में एक अद्भुत चमत्कार है. बरई कोट महादेव मंदिर का ऐतिहासिक महत्व है (ETV Bharat) शिव भक्तों का प्राचीन इतिहास चंबल क्षेत्र में शिव भक्तों का गहरा और समृद्ध इतिहास रहा है. इसलिए यहां पूरे क्षेत्र में प्राचीन शिव मंदिरों की भरमार है. ये मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि ऐतिहासिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है. बरई कोट के किले में स्थित शिवलिंग अपने आप में विशेष है. गुफा के अंदर ठंडा पानी घुटनों तक भरा रहता है, और भक्त इसी जल में उतरकर शिवलिंग तक पहुंचते हैं. यह मंदिर अपने आप में एक अनोखी धार्मिक यात्रा का प्रतीक है. हालांकि, घने जंगल और प्रचार की कमी के कारण यहां श्रद्धालुओं की संख्या सीमित है, लेकिन श्रद्धा का भाव अतुलनीय है. महाभारत कालीन शिवलिंग (ETV Bharat) बरई कोट महादेव मंदिर का ऐतिहासिक महत्व मंदिर के इतिहास की बात करें तो कहा जाता है कि इसकी स्थापना महान राजा विक्रमादित्य ने करवाई थी. वहीं कुछ विद्वानों का मानना है कि यह मंदिर पांडवों द्वारा स्थापित किया गया था. गुफा और मंदिर के आसपास कई ऐसे पुरातात्विक चिन्ह मौजूद हैं, जो इसे महाभारत काल से जोड़ते हैं. ये चिह्न और स्थापत्य कला इस क्षेत्र की प्राचीनता की गवाही देते हैं. मंदिर के पास स्थित अभिलेख पांडवों की उपस्थिति की पुष्टि करते हैं. द्रोपदी के भित्ति चित्र, शैल चित्र और अन्य पुरातात्विक अवशेष यह संकेत देते हैं कि यह स्थल पांडवों के अज्ञातवास का साक्षी रहा है. अभिलेख के चित्र यूनेस्को द्वारा संरक्षित हैं, जिससे इस क्षेत्र की ऐतिहासिक महत्ता और बढ़ जाती है. सावन में भक्तों का लगता है तांता (ETV Bharat) जन चेतना की कमी, लेकिन अपार संभावनाएं दुखद यह है कि प्रचार-प्रसार की कमी के कारण यह ऐतिहासिक बरई कोट शिव मंदिर अभी भी जनसामान्य की पहुंच से दूर है. स्थानीय प्रशासन और पुरातत्व विभाग यदि पहल करें तो यह स्थल धार्मिक पर्यटन का बड़ा केंद्र बन सकता है. पर्यटन की अपार संभावनाएं पुरातत्व विभाग इस क्षेत्र के मंदिरों के संरक्षण और विकास के लिए विशेष योजना बना रहा है. मुरैना जिले में पर्यटन की अपार संभावनाएं मौजूद हैं, लेकिन चंबल क्षेत्र के बारे में गलतफहमियां और दुष्प्रचार के कारण पर्यटन अपेक्षित स्तर तक विकसित नहीं हो पाया है. बरई कोट के अलावा ईश्वर महादेव मंदिर सहित कई अन्य पुरातात्विक स्थल भी हैं. अविरल जलधारा 24 घंटे करती है शिवलिंग का अभिषेक (ETV Bharat) रात में यहां कोई नहीं रुकता पुरातत्व अधिकारी अशोक शर्मा ने बताया, "संरक्षण और विकास के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा है. उम्मीद है कि जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा. इससे इस क्षेत्र के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को बढ़ावा मिलेगा. अधिकारी के अनुसार यहां सावन के महीने में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है. श्रद्धालु बेलपत्र और जल चढ़ाकर अभिषेक करते है. वीरान क्षेत्र की वजह से वहां रात को कोई नहीं रुकता है." अशोक शर्मा ने बताया कि "श्रद्धालुओं के लिए एप्रोच रोड बनवाने के लिए भी शासन को प्रस्ताव भेजा है." सावन में श्रद्धालुओं का तांता जैसे ही सावन का महीना शुरू होता है, इस गुफा के चारों ओर जंगलों में हर हर महादेव के स्वर गूंजने लगते हैं. सावन के पावन महीने में दूर-दराज से श्रद्धालु शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए जंगलों की कठिन यात्रा तय करते हैं. श्रद्धालु यहां आते हैं और भगवान शिव का अभिषेक करते हैं. गुफा के भीतर मंत्रोच्चारण और रुद्राभिषेक की ध्वनि वातावरण को दिव्य बना देती है. यह दृश्य देख लगता है जैसे कैलाश उतर आया हो चंबल की धरती पर. दमोह के इस गांव के हर घर में सांपों का बसेरा, याराना ऐसा कि आज तक किसी को नहीं डसा

पीएम मोदी ने क्यों कहा घूम आओ अजयगढ़ किला, चंदेल राजाओं की शौर्य गाथा का है प्रतीक चंबल की अनदेखी धरोहर चंबल की घाटी में कई ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहरें दुनिया से छिपी हुई हैं. हमारी संस्कृति और इतिहास की अमूल्य गाथाएं हैं. इन्हें संरक्षित करना और देश-विदेश में इनकी सही पहचान बनाना आज की सबसे बड़ी जरूरत है. जब तक हम अपनी इन अनमोल विरासतों की रक्षा और प्रचार नहीं करेंगे, तब तक हमारी आने वाली पीढ़ियां इन गौरवशाली कहानियों से वंचित रह जाएंगी.

Last Updated : July 28, 2025 at 8:03 AM IST