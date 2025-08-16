ETV Bharat / state

मुरैना के श्री बांकेबिहारी मंदिर में श्री कृष्ण का डेढ़ करोड़ के गहनों से श्रृंगार - MORENA JANMASHTAMI CELEBRATION

मुरैना के प्रसिद्ध श्री बांके बिहारी मंदिर में जन्माष्टमी पर भक्तों का सैलाब उमड़ा. राधा व कृष्ण का श्रृंगार देख लोग भाव विह्वल हुए.

Morena Janmashtami celebration
श्री कृष्ण का डेढ़ करोड़ के गहनों से श्रृंगार (Etv Bharat)
मुरैना: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर मुरैना का ऐतिहासिक श्री बांकेबिहारी मंदिर आस्था, उल्लास और अद्वितीय वैभव का केंद्र बन गया. इस बार भगवान श्रीकृष्ण को डेढ़ करोड़ रुपये के बेशकीमती आभूषण पहनाकर शाही श्रृंगार किया गया है. इसके साथ ही ठाकुर जी को एक लाख रुपये की विशेष पोशाक पहनाई गई है. इसे विशेष रूप से दिल्ली के कारीगरों द्वारा तैयार की गई.

स्पेशल भोग तैयार, इंतजार रात्रि 12 बजे का

मंदिर परिसर में रंग-बिरंगी लाइटिंग और फूलों की आकर्षक सजावट की गई है. अनुमान है कि रात 12 बजे भगवान श्रीकृष्ण के जन्म के समय हज़ारों की संख्या में लोग दर्शन के लिए उमड़ेंगे. श्री बांके बिहारी मंदिर पुजारी कुलदीप शास्त्री जी ने बताया "भगवान को भोग लगाने के लिए 1.5 क्विंटल चरणामृत और 1 क्विंटल पंजीरी का विशेष प्रसाद तैयार किया गया है. यह प्रसाद सभी श्रद्धालुओं के बीच वितरित किया जाएगा. जन्माष्टमी की रात जैसे ही घड़ी मे 12 बजेंगे तो मंदिर के पट खुलेंगे और श्रीकृष्ण जन्म की विधिवत घोषणा के साथ गूंज उठेगा सारा परिसर. “नंद के आनंद भयो,जय कन्हैया लाल की”."

Morena Janmashtami celebration
श्री बांकेबिहारी मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया (ETV BHARAT)

पूरा मुरैना शहर हुआ कृष्णमय

पूरा मुरैना जन्माष्टमी की तैयारियों में डूबा हुआ है. महादेव नाका स्थित गिरिराज मंदिर, मुरैना गांव का दाऊजी मंदिर, मारकंडेश्वर मंदिर, और रामजानकी मंदिर सहित शहर के प्रमुख मंदिरों में भी विशेष सजावट की गई है. मंदिरों को रंग-बिरंगी लाइटों, फूलों की मालाओं और रंगोलियों से सजाया गया है. हर मंदिर में रात्रिकालीन झांकियां, भजन-कीर्तन और विशेष पूजन अनुष्ठान की व्यवस्था की गई है.

Morena Janmashtami celebration
श्री कृष्ण का डेढ़ करोड़ के गहनों से श्रृंगार (ETV BHARAT)

जन्माष्टमी पर होती है मंगल आरती

इसके बाद होगी मंगल आरती, जो पूरे वर्ष में सिर्फ एक बार जन्माष्टमी की रात को होती है. श्रीकृष्ण जन्म से पूर्व संस्कृति विभाग द्वारा भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया. इसमें भोपाल और ग्वालियर से आमंत्रित कलाकार अपनी सुमधुर प्रस्तुतियों से श्रोताओं को भक्ति रस में सराबोर हुए. भजन संध्या की गूंज और भक्तों के झूमते कदम पूरे मुरैना को कृष्णमय कर रहे हैं.

Morena Janmashtami celebration
मुरैना का प्रसिद्ध श्री बांके बिहारी मंदिर (ETV BHARAT)

महापौर ने लिया व्यवस्थाओं का जायजा

Morena Janmashtami celebration
मुरैना के प्रसिद्ध श्री बांके बिहारी मंदिर में भक्त (ETV BHARAT)

वहीं, दोपहर में महापौर शारदा सोलंकी श्री बांके बिहारी मंदिर पहुंचीं. उन्होंने जन्माष्टमी को लेकर की जा रही सभी तैयारियों का निरीक्षण किया. मंदिर परिसर में सफाई, भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था और श्रद्धालुओं के लिए आवश्यक सुविधाओं का जायज़ा लिया. उन्होंने मंदिर के आसपास की गलियों और मार्गों की विशेष साफ-सफाई सुनिश्चित करने को कहा. महापौर शहर के अन्य प्रमुख मंदिरों पर भी पहुंचीं और वहां की व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया.

