मुरैना में खाद के लिए मची गदर, किसानों में चली ताबड़तोड़ लाठियां, CSP ने संभाला मोर्चा

मुरैना कृषि मंडी में खाद बांटने के दौरान हुआ बवाल, किसानों के बीच चली लाठियां, प्रशासन पर लगाया कालाबाजारी का आरोप.

MORENA FARMERS FIGHT
मुरैना में खाद के लिए चली लाठियां (ETV Bharat)
Published : September 15, 2025 at 5:55 PM IST

मुरैना: मध्य प्रदेश में एक तरफ शासन-प्रशासन पर्याप्त खाद होने के दावे कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ कई जिलों में खाद की कमी से किसान परेशान हैं. खाद के लिए किसानों ने अब न सिर्फ रात को सोसायटियों के बाहर डेरा जमा लिया है, बल्कि लाठियां भी उठा ली है. ऐसा ही मामला सोमवार को मुरैना कृषि उपजमंडी से सामने आया है. यहां पर खाद का काउंटर खुलने से पहले ही किसानों में लाठियां चल गई. इस झगड़े में 3 लोगों के घायल होने की खबर है.

मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है. पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले ही झगड़ा करने वाले किसान भाग गए. झगड़ा करने वाले किसान कौन थे और किस गांव से आये थे? फिलहाल यह बात आता नहीं चली है. सीएसपी ने मौके पर पहुंचकर हालात पर काबू पाया.

MORENA DAP UREA CRISIS
खाद के लिए किसानों में चली लाठियां (ETV Bharat)

मुरैना कृषि मंडी में चली लाठियां

कृषि उपज मंडी प्रांगण में संचालित सोसायटी पर खाद के लिए किसान रात से ही डेरा डाले हुए हैं. सोमवार की सुबह कर्मचारियों ने सोसायटी पर जैसे ही खाद की पर्चियां बांटना शुरू किया, किसानों की भीड़ टूट पड़ी. इस दौरान खाद की पर्ची पहले लेने की होड़ में किसानों के दो पक्ष आपस में भिड़ गए. उनके बीच पहले गाली-गलौज शुरू हुई, तो फोन से अपने परिजनों को बुला लिया. इसके बाद देखते ही देखते उनके बीच लाठियां चलने लगी.

MORENA FERTILIZER PROBLEM
पुलिस की सुरक्षा में खाद वितरण (ETV Bharat)

मुरैना कृषि मंडी में 3 किसान घायल

बताया जा रहा है कि, जिस समय किसानों के बीच लाठियां चल रही थी, पुलिस का एक भी जवान मौजूद नहीं था. इसलिए करीब आधे घंटे तक उनके बीच जमकर लाठियां चलती रही. सोसायटी कर्मचारियी ने इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी. पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले ही झगड़ा करने वाले किसान भाग गए. झगडे़ में छिछावली गांव के अजय तोमर सहित तीन लोग घायल बताए जा रहे हैं.

किसान ने लगाया प्रशासन पर आरोप

उधर सोसायटी पर लाठियां चलने की खबर मिलते ही सीएसपी दीपाली चंदौरिया और एसडीएम भूपेंद्र कुशवाह दलबल के साथ मौके पर पहुंच गए. उन्होंने किसानों को समझा-बुझाकर फिर लाइन में खड़ा कर खाद वितरण शुरू करवाया. किन किसानों के बीच झगड़ा हुआ और वे कहां के थे, पुलिस इसकी जांच कर रही है. कृषि उपजमंडी में मौजूद किसान पंकज शर्मा ने बताया कि "मैं तीन दिन से खाद लेने आ रहा हूं, लेकिन फिर भी खाद नहीं मिल रही है. किसानों को 2 कट्टे दे रहे हैं और व्यापरीयों को बेच रहे हैं. किसान बहुत परेशान हो रहा है.

MORENA FARMERS CLASHED
खाद के लिए लगी किसानों की लाइन (ETV Bharat)

खाद के लिए रात से लाइन में लग रहे किसान

कृषि मंत्री तो यहां कुछ देख ही नहीं रहे, चुनाव होता है तब तो आ जाते है, लेकिन परेशानी के समय नहीं आते." किसान विसम्भर ने बताया कि "खाद की कमी के चलते ही आज किसानों में लाठियां चली. मैं रात 2 बजे से लाइन में लगा हूं, इसके बाद भी खाद नहीं मिला." किसान मोहन ने बताया कि "रविवार की रात 1 बजे से लाइन में लगा हूं. सुबह लाइन में लगने को लेकर कुछ लोगों में झगड़ा हो गया. इसमें तीन लोगों के सिर फट गए. इससे अच्छा तो सरकार खाद देना ही बंद कर दे. मैं आठ दिन से खाद लेने सोसायटी पर आ रहा हूं, लेकिन खाद नहीं मिल रही है. किसान ने आरोप लगाया कि खाद की कालाबाजारी हो रही है. सरकार कालाबाजारी बंद कर किसानों को खाद दिलवाए."

खाद की पर्ची बटते ही आपस में भिड़े दो पक्ष

मामले को लेकर सीएसपी दीपाली चंदौरिया ने बताया की "सोमवार सुबह खाद की पर्चियां बंटते ही किसानों के दो पक्ष आपस में भिड़ गए. वे कौन थे और कहां के रहने वाले हैं, फिलहाल इस बात का पता नहीं चला है. वीडियो के आधार पर उनकी शिनाख्त की जा रही है. झगड़ा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी."

MORENA 3 FARMERS INJURED
खाद के लिए लाइन में लगीं महिलाएं (ETV Bharat)

एसडीएम भूपेन्द्र सिंह कुशवाहा ने कहा कि खाद को लेकर कोई विवाद नहीं है, जो मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है, वो काउंटर खुलने से पहले का है. वीडियो में जो लाठियां लेकर खड़े हैं, उन लोगों की जांच की जा रही है. जब किसान यहां खाद लेने आया है, तो यहां लाठी की क्या जरूरत है. खाद की कोई कमी नहीं है. सभी को खाद दिया जा रहा है. आज सोमवार का दिन है, बीते दिन रविवार होने के चलते छुट्टी पड़ गई, तो इसलिए भीड़ ज्यादा हो गई थी."

MORENA DAP UREA CRISISMORENA FARMERS CLASHEDMORENA 3 FARMERS INJUREDMORENA FARMERS FIGHT FOR DAPMORENA FARMERS FIGHT

