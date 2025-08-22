मुरैना: मध्य प्रदेश के सबसे पुराने कैलारस शक्कर कारखाने को सरकार ने परिसमापन करने का फैसला किया है. पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक में कारखाने की संपत्ति और जमीन को शासन में शामिल कर उन्हें एमएसएमई विभाग को ट्रांसफर करने का निर्णय लिया गया है. इस फैसले के बाद चंबल क्षेत्र के हजारों किसानों और युवाओं की कारखाना चालू होने की दशकों पुरानी उम्मीदें समाप्त हो गईं.

61 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार

प्रदेश सरकार ने मुरैना में स्थित कैलारस शक्कर कारखाने की भूमि और उसकी संपत्ति को एमएसएमई विभाग को ट्रांसफर करने का निर्णय लिया है. इसका उद्देश्य क्षेत्र में रोजगार आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना है. इसके लिए एमएसएमई विभाग के माध्यम से कारखाने के परिसमापक को 61 करोड़ रुपए उपलब्ध कराया जाएगा. इस रुपए का उपयोग कर्मचारियों की बकाया देनदारी और किसानों के भुगतान सहित अन्य वित्तीय दायित्वों को निपटाने के लिए किया जाएगा.

किसान नेताओं ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन (ETV Bharat)

हजारों किसानों के साथ विश्वासघात

कैबिनेट के इस फैसले पर क्षेत्र के किसानों ने नाराजगी जाहिर की है. शक्कर कारखाना चलाओ संघर्ष समिति के सदस्य अशोक तिवारी सहित अन्य किसान संगठनों का कहना है कि "जिस कारखाने में 25,000 से अधिक किसान परिवार और लगभग 1,500 श्रमिक परिवार सीधे तौर पर जुड़े थे, उसे चालू करने की बजाए समाप्त कर देना पूरे क्षेत्र के साथ विश्वासघात है."

कारखाने पर 54 करोड़ का कर्ज

प्रदेश सरकार ने फैसले के तहत कारखाने की 22.340 हेक्टेयर भूमि लघु उद्योग निगम को देने की बात कही है. इसके अलावा कारखाने के प्लांट और मशीनरी को बेचकर राशि परिसमापक को दी जाएगी. साथ ही सरकार 61 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जिससे कारखाने के कर्मचारियों और किसानों की बकाया देनदारियां चुकाई जाएगी. कारखाने पर करीब 54.81 करोड़ रुपए की देनदारी है.

1965 में कारखाने की हुई थी स्थापना

जानकारी के अनुसार, मुरैना में स्थित कैलारस सहकारी कारखाना प्रदेश के सबसे पुराने कारखानों में से एक है. इसका पंजीयन साल 1965 में किया गया था. इसका उद्देश्य डकैत प्रभावित क्षेत्र में विकास और युवाओं को रोजगार देना था. लेकिन प्रबंधन की खामियों, गन्ने की कमी और सिंचाई की समस्या के चलते कारखाना लगातार घाटे में जाने लगा. जिसके बाद इसे साल 2008-2009 में बंद कर दिया गया.

फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग

बीते कई चुनावों में जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री और अन्य नेताओं ने कारखाना को फिर से चालू कराने की घोषणा की थी. क्षेत्र के किसान और युवाओं ने कारखाने को दोबारा चालू करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है. साथ ही कई बार ज्ञापन के जरिए आवाज उठाई है. मगर अब सरकार ने इस कारखाने को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया है. शक्कर कारखाना चलाओ संघर्ष समिति के नेता और किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तिवारी ने कहा, "यह फैसला बेरोजगारी और भूमिहीनता को और बढ़ाएगा. इससे क्षेत्र का विकास बाधित होगा और किसानों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा. सरकार अपने फैसले पर पुनर्विचार करे और कारखाने को दोबारा चालू किया जाए.

गुरुवार को संघर्ष समिति और विपक्षी दलों के सदस्यों ने संयुक्त प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा. प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि "अगर सरकार किसानों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा."