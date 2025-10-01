मुरैना के जौरा में लगेगा बागेश्वर धीरेंद्र शास्त्री का दरबार, बैकुंठ उत्सव की होगी धूम
मुरैना के जौरा में बैकुंठ उत्सव 3 दिन चलेगा. कार्यक्रम में बड़ी संख्या लोग आएंगे, इसी हिसाब से पंडाल सजाया.
October 1, 2025
मुरैना : चंबल अंचल के जौरा में बागेश्वर धाम के पं.धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं. जौरा के प्राचीन मनकामेश्वर महादेव मंदिर परिसर में आयोजित होने वाले बैकुंठ उत्सव में बागेश्वर धाम के धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री 3 अक्टूबर को मुरैना आएंगे. इस दौरान वह दोपहर 1 से 2 बजे तक श्रद्धालुओं को भगवद् चर्चा एवं आशीर्वचन प्रदान करेंगे. इसके मद्देनजर जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन के अफसरों ने मौके का निरीक्षण का व्यवस्थाओं का जायजा लिया.
बैकुंठ उत्सव में दिखेगा सेवा व संस्कार का संगम
बागेश्वर धाम के पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने एक वीडियो जारी कर श्रद्धालुओं से कहा "ऐसे लोग धन्य हैं जो जीते जी अपने पितरों की सेवा करते है और शरीर पूरा होने के बाद उनके लिए सत्कर्म करते हैं. सनातन संस्कृति में यही धर्म है." वहीं, इस आयोजन की रूपरेखा श्री मंशापूर्ण मनकामेश्वर महादेव मंदिर लोक न्यास एवं माहेश्वरी परिवार द्वारा तैयारी की गई है. कार्यक्रम में सेवा, समर्पण और संस्कार का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा. यहां पर माहेश्वरी परिवार परिवार बैकुंठ उत्सव का आयोजन करने जा रहा है.
कलेक्टर व एसपी ने किया कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण
कार्यक्रम 3 दिन तक आयोजित किया जाएगा. लोगों को धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का इंतजार है. जौरा कृषि उपज मंडी में धीरेंद्र शास्त्री के प्रवचन के लिए भव्य पंडाल लगाया जा रहा है. इस आयोजन को लेकर कलेक्टर अंकित अस्थाना और पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ स्वयं मैदान में उतरे. उन्होंने जौरा कृषि उपज मंडी स्थित कथास्थल, श्रद्धालुओं की आवाजाही, वाहन पार्किंग, सुरक्षा प्रबंध, चिकित्सा और स्वच्छता व्यवस्था का मुआयना किया.
बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने के आसार
मंगलवार को हुई बैठक में जौरा नगरपालिका अध्यक्ष अखिल माहेश्वरी, मंदिर लोक न्यास के सचिव दीपक सिंघल, संयोजक सुनील सिंघल, पूर्व विधायक सूबेदार सिकरवार, आशुतोष माहेश्वरी, अतुल माहेश्वरी सहित अनेक प्रमुख पदाधिकारी और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे. गायत्री परिवार, महात्मा गांधी सेवा आश्रम सहित कई संस्थाओं ने भी जिम्मेदारी निभाने का संकल्प लिया. वहीं, प्रशासन द्वारा सुरक्षा, यातायात, चिकित्सा व स्वच्छता के विशेष इंतजाम किए जाएंगे.