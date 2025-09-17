ETV Bharat / state

'साहब आधी रात बिटिया को फोन करते हैं': सुनते ही मुरैना कलेक्टर ने लिया तगड़ा एक्शन

सबलगढ़ एसडीएम पर महिला ने उसकी बेटी को फोन करके परेशान करने का लगाया आरोप, मां-बेटी को गाली देने और अपशब्द कहने का आया वीडियो.

SABALGARH SDM ACCUSED HARASSMENT
महिला ने जनसुनवाई में एसडीएम के खिलाफ की शिकायत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 17, 2025 at 1:45 PM IST

मुरैना: सबलगढ़ एसडीएम अरविंद माहौर को मुरैना कलेक्टर ने तत्काल प्रभाव से हटा दिया है. दरअसल, मंगलवार को कलेक्ट्रेट जनसुनवाई में एक महिला ने एसडीएम पर आरोप लगाया था कि वो रात में 12 बजे मेरी बेटी को फोन और मैसेज करके परेशान करते हैं. शिकायत करने पर गंदी-गंदी गालियां देते हैं. साथ ही उसके देवर को सबलगढ़ में काम-धंधा करने में परेशान कर रहे हैं. महिला और उसकी बेटी के बारे में सबलगढ़ एसडीएम द्वारा अपशब्द बोलते हुए एक वीडियो भी सामने आया है. कलेक्टर ने मामले की जांच के निर्देश दे दिए हैं.

महिला ने जनसुनवाई में एसडीएम के खिलाफ की शिकायत

दरअसल, ग्वालियर शहर स्थित चंदन नगर निवासी एक महिला ने मंगलवार को मुरैना कलेक्ट्रेट की जनसुनवाई में पहुंची. महिला ने कलेक्टर को एक शिकायती आवेदन देते हुए आरोप लगाया कि सबलगढ़ एसडीएम अरविंद माहौर पिछले 2 महीने से मेरी बेटी को परेशान कर रहे हैं. रात को 12 बजे मेरी बेटी को फोन करते हैं, मैसेज करते हैं. मेरी बेटी पूछती है कि मेरा नंबर कहां से मिला तो उल्टे-सीधे जवाब देते हैं. इससे हमें न सिर्फ मानसिक परेशानी हो रही है बल्कि बेटी की सुरक्षा को लेकर भी चिंता सता रही है."

एसडीएम ने मां-बेटी को गाली दी और अपशब्द कहे

महिला ने आरोप लगाया कि "बेटी को परेशान करने के अलावा एसडीएम अरविंद माहौर सबलगढ़ में मेरे देवर को भी परेशान करते हैं. वह अपने कर्मचारियों को बार-बार भेजकर देवर को दुकान से अपने घर बुलाते हैं. उन्हें काम-धंधा नहीं करने दे रहे हैं. एक दिन मेरा देवर एसडीएम के घर पहुंचा तो उन्होंने मुझे और मेरी बेटी को गालियां दी, अपशब्द कहे. देवर ने सारी बातें चोरी से अपने फोन में रिकॉर्ड कर ली. वीडियो हमारे पास है. इस घटना से हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल हुई है."

अरविंद माहौर के सबलगढ़ एसडीएम पद से हटाया गया

मुरैना कलेक्टर अंकित अस्थाना ने महिला की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मंगलवार की शाम एसडीएम अरविंद माहौर को तुरंत हटाने के आदेश जारी कर दिए. डिप्टी कलेक्टर मेधा तिवारी को सबलगढ़ एसडीएम का कार्यभार सौंप दिया गया है. वहीं, अरविंद माहौर को एसडीएम पद से हटाकर मुरैना कलेक्ट्रेट में डिप्टी कलेक्टर पद पर नियुक्त कर दिया है.

कलेक्टर ने मामले की जांच के दिए निर्देश

कलेक्टर अंकित अस्थाना ने बताया कि "मंगलवार को जनसुनवाई में एक महिला द्वारा आवेदन दिया गया था. जिसमें सबलगढ़ एसडीएम अरविंद माहौर पर गंभीर आरोप लगाए गए थे. इसके बाद अरविंद माहौर के सबलगढ़ एसडीएम पद से हटा दिया गया है. मामले की जांच के निर्देश दे दिए गए हैं." ईटीवी भारत के संवाददाता ने अरविंद माहौर से उनका पक्ष जानने के लिए संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया.

