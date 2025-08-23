ETV Bharat / state

मुरैना के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रामबाबू यादव का इस्तीफा, एसपी पर लगाए गंभीर आरोप - MORENA RAMBABU YADAV RESIGNATION

मुरैना पुलिस लाइन में पदस्थ इंस्पेक्टर रामबाबू यादव बोले-जान बची लाखों पाए. भगवान की कृपा से शनि के दरबार में खड़ा हूं.

मुरैना के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रामबाबू यादव का इस्तीफा (ETV Bharat)
Published : August 23, 2025 at 10:03 AM IST

Updated : August 23, 2025 at 10:14 AM IST

मुरैना: मध्य प्रदेश के पुलिस विभाग में कहीं ना कहीं से आए दिन पुलिस प्रताड़ना की खबरें सामने आती रहती हैं. जहां निचले स्तर के पुलिस अधिकारी कर्मचारी प्रताड़ना का शिकार होकर गलत कदम उठाते नजर आते हैं. कई पुलिसकर्मियों ने आत्महत्या जैसे कदम भी उठाए हैं. नया मामला मुरैना के इंस्पेक्टर रामबाबू यादव का सामने आया है. उन्होंने अचानक अपना इस्तीफा देकर सनसनी मचा दी है. एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रामबाबू यादव का एक वीडियो भी सामने आया है. जिसमें उन्होंने एसपी समीर सौरभ पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

इंस्पेक्टर रामबाबू यादव ने सौंपा इस्तीफा

मुरैना की पुलिस लाइन में पदस्थ रामबाबू यादब ने शुक्रवार को एसपी समीर सौरभ को अपना इस्तीफा सौंप दिया. हालांकि इस इस्तीफे में उन्होंने मानसिक प्रताड़ना और पारिवारिक परेशानी का हवाला दिया है. एसपी को इस्तीफा देने के बाद वे शनि मेले में ड्यूटी करने पहुंच गए. पुलिस लाइन में पदस्थ निरीक्षक रामबाबू यादव इससे पहले नूराबाद और सिविल लाइन थाने में कार्य कर चुके हैं. उसके बाद उन्हें पुलिस लाइन में भेजा गया था.

पहले वीडियो में इंस्पेक्टर का छलका दर्द

इस्तीफा देने के बाद शुक्रवार की शाम को जब मीडिया ने इंस्पेक्टर रामबाबू यादव से चर्चा की तो उन्होंने विभागीय मामला बताते हुए कुछ भी स्पष्ट कहने से इंकार कर दिया. इस दौरान वे शनि मेले में ड्यूटी करते नजर आए. उन्होंने कहा कि "बहुत कर ली नौकरी, अब मन भर गया है. 37 वर्ष नौकरी करते हो गए अब सहा नहीं जाता है. उनके शब्दों में बेहद दर्द झलक रहा था. उन्होंने किसी अधिकारी का नाम लिए बगैर कहा कि आज के समय में नौकरी करना बहुत कठिन हो गया है."

'मैं आत्महत्या करने वालों में से नहीं हूं'

इसी दौरान रामबाबू यादव ने ये भी कहा कि "पुलिस विभाग में वर्क लोड इतना बढ़ गया है कि कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं लेकिन में ऐसा नहीं करूंगा. अगर जरूरत पड़ी तो ऊपर तक जाऊंगा. नौकरी छोड़ कर आत्महत्या कर लूं और फिर लोगों के लिए सवाल छोडूं, ऐसा नहीं करूंगा. विभाग में ऊपर तक लड़ाई लड़ूंगा."

दूसरे वीडियो में एसपी पर लगाए गंभीर आरोप

शुक्रवार की रात ही इंस्पेक्टर रामबाबू यादव का दूसरा वीडियो सामने आया. इस वीडियो में वे मीडिया से चर्चा करते हुए एसपी समीर सौरभ पर प्रताड़ना का आरोप लगाते नजर आ रहे हैं. अपनी जान को खतरा बता रहे हैं. उन्होंने कहा कि "भगवान का शुक्र है कि जान बच गई. इसलिए आज मैं भगवान के दरबार मे खड़ा हूं. यदि मेरा इस्तीफा मंजूर हो जाता है तो बाकी का जीवन अपने बीबी-बच्चों के साथ गुजारूंगा."

'सौ प्रतिशत काम किया फिर भी जिल्लत मिली'

इंस्पेक्टर रामबाबू यादव ने कहा कि "मैं 18 वर्ष की उम्र से पुलिस में नौकरी कर रहा हूं. अपनी 37 साल की नौकरी में मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. बड़े से बड़ा जोखिम उठाकर विभाग के लिए काम किया. यही नहीं सस्पेंड रहते हुए भी मैंने विभाग को 100 प्रतिशत काम करके दिया, फिर भी मुझे जिल्लत मिली. इससे पहले कि एसपी मुझे बर्खास्त करते, मैंने स्वयं ही इस्तीफा दे दिया और यही एसपी चाहते थे." इस वीडियो के सामने आते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है.

कुछ माह पहले किया गया था लाइन अटैच

बता दें कि रामबाबू यादव जब सिविल लाइन थाना प्रभारी थे, तब उनके कार्यकाल में हवालात के अंदर एक युवक की मौत हो गई थी. इस घटना के बाद उनको कुछ माह पहले पुलिस लाइन में अटैच कर दिया था. एसपी शैलेन्द्र सिंह चौहान के कार्यकाल में उनकी गिनती जिले के टॉप थाना प्रभारियों में होती थी. अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि पुलिस मुख्यालय और राज्य सरकार इस मामले में क्या कदम उठाती है. इधर इस मामले में एसपी समीर सौरभ का पक्ष नहीं मिल पाया है.

