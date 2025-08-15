ETV Bharat / state

आजादी के अमृत पर्व पर जहर परोसा गया!, बच्चों को मिली 4 दिन पुरानी मृत्युभोज की बूंदी - MORENA SCHOOL STALE FOOD CASE

मुरैना में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बच्चों को 4 दिन पुरानी मिठाई बांटी गई, एसडीएम ने दिए जांच के आदेश.

MORENA SCHOOL STALE FOOD CASE
मुरैना के एक स्कूल में बच्चों को दिया गया 4 दिन बासी बूंदी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 15, 2025 at 8:38 PM IST

3 Min Read

मुरैना: 15 अगस्त को देशभर में स्वतंत्रता दिवस की 79वीं वर्षगांठ पर तिरंगा फहराया जा रहा था. स्कूलों में बच्चे आजादी का जश्न मना रहे थे. हर कोई आजादी के रंग में रंगा नजर आ रहा था. इस दौरान जिले के एक सरकारी स्कूल से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां बच्चों को 4 दिन बासी मृत्युभोज की बूंदी परोसी गई. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है.

स्वतंत्रता दिवस पर बच्चों को मिली बासी बूंदी

पूरा मामला अम्बाह तहसील के कछपुरा गांव का है. यहां कछपुरा गांव में एक शासकीय प्राइमरी स्कूल संचालित है. आरोप है कि 15 अगस्त को ध्वजारोहण और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बाद विद्यार्थियों को विशेष भोज के लिए बैठाया गया. जब बच्चों को भोजन परोसा गया तो बूंदी से तीव्र दुर्गंध आ रही थी. रंग और स्वाद से भी स्पष्ट हो गया कि बूंदी खराब हो चुकी है. इस दौरान स्कूल में स्थानीय लोग और बच्चों के अभिभावक भी मौजूद थे. 4 दिन बासी मृत्युभोज की बूंदी देखते ही ग्रामीण भड़क गए.

स्कूल में मृत्यु भोज की बूंदी बांटने पर झगड़ा (ETV Bharat)

एसडीएम ने दिया जांच का आदेश

मौके पर मौजूद लोगों ने जब इसका विरोध किया तो पूर्व जनपद सदस्य झगड़ा करने पर आमादा हो गए. घटनास्थल पर मौजूद किसी व्यक्ति ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. वीडियो में दिख रहा है कि वहां मौजूद लोग और स्कूल में भोजन की व्यवस्था का देख कर रहे पूर्व जनपद सदस्य छोटेलाल कुशवाह से बहस हो रही है. इस पूरे मामले पर तुरंत संज्ञान लेते हुए एसडीएम जांच के आदेश दिए हैं.

MORENA SCHOOL VIDEO
स्वतंत्रता दिवस पर बच्चों को दिया मौत का बूंदी (ETV Bharat)

विरोध करने पर ग्रामीणों से अभद्रता

स्थानीय निवासी राधे श्याम कुशवाह ने बताया कि "स्कूल में बच्चों को 4 दिन बासी बूंदी खाने को दिया गया. जब हम लोगों ने इस अमानवीय कृत्य का विरोध किया तो भोजन आपूर्ति का ठेका संभाल रहे पूर्व जनपद सदस्य छोटेलाल कुशवाह ने न सिर्फ बहस किया, बल्कि गाली-गलौज और अभद्र व्यवहार भी किया. इसका कुछ लोगों ने वीडियो बना लिया है."

  • बुरहानपुर में अनूठी पहल, सामाजिक कार्यक्रमों में स्टील के बर्तन में ही परोसा जाएगा भोजन
  • 15 अगस्त पर देशभक्त शहीद के पिता का सवाल, बड़े आदमी का बेटा फौज में क्यों नहीं जाता

इस पूरे मामले में अम्बाह के एसडीएम रामनिवास सिंकरवार ने कहा, "आपके माध्यम से यह मामला मेरे संज्ञान के आया है. मैंने इस मामले की पूरी जानकारी लेने के बाद जांच के आदेश दे दिए हैं. संबंधित लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी. बच्चों की सेहत से कोई भी समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा."

मुरैना: 15 अगस्त को देशभर में स्वतंत्रता दिवस की 79वीं वर्षगांठ पर तिरंगा फहराया जा रहा था. स्कूलों में बच्चे आजादी का जश्न मना रहे थे. हर कोई आजादी के रंग में रंगा नजर आ रहा था. इस दौरान जिले के एक सरकारी स्कूल से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां बच्चों को 4 दिन बासी मृत्युभोज की बूंदी परोसी गई. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है.

स्वतंत्रता दिवस पर बच्चों को मिली बासी बूंदी

पूरा मामला अम्बाह तहसील के कछपुरा गांव का है. यहां कछपुरा गांव में एक शासकीय प्राइमरी स्कूल संचालित है. आरोप है कि 15 अगस्त को ध्वजारोहण और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बाद विद्यार्थियों को विशेष भोज के लिए बैठाया गया. जब बच्चों को भोजन परोसा गया तो बूंदी से तीव्र दुर्गंध आ रही थी. रंग और स्वाद से भी स्पष्ट हो गया कि बूंदी खराब हो चुकी है. इस दौरान स्कूल में स्थानीय लोग और बच्चों के अभिभावक भी मौजूद थे. 4 दिन बासी मृत्युभोज की बूंदी देखते ही ग्रामीण भड़क गए.

स्कूल में मृत्यु भोज की बूंदी बांटने पर झगड़ा (ETV Bharat)

एसडीएम ने दिया जांच का आदेश

मौके पर मौजूद लोगों ने जब इसका विरोध किया तो पूर्व जनपद सदस्य झगड़ा करने पर आमादा हो गए. घटनास्थल पर मौजूद किसी व्यक्ति ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. वीडियो में दिख रहा है कि वहां मौजूद लोग और स्कूल में भोजन की व्यवस्था का देख कर रहे पूर्व जनपद सदस्य छोटेलाल कुशवाह से बहस हो रही है. इस पूरे मामले पर तुरंत संज्ञान लेते हुए एसडीएम जांच के आदेश दिए हैं.

MORENA SCHOOL VIDEO
स्वतंत्रता दिवस पर बच्चों को दिया मौत का बूंदी (ETV Bharat)

विरोध करने पर ग्रामीणों से अभद्रता

स्थानीय निवासी राधे श्याम कुशवाह ने बताया कि "स्कूल में बच्चों को 4 दिन बासी बूंदी खाने को दिया गया. जब हम लोगों ने इस अमानवीय कृत्य का विरोध किया तो भोजन आपूर्ति का ठेका संभाल रहे पूर्व जनपद सदस्य छोटेलाल कुशवाह ने न सिर्फ बहस किया, बल्कि गाली-गलौज और अभद्र व्यवहार भी किया. इसका कुछ लोगों ने वीडियो बना लिया है."

  • बुरहानपुर में अनूठी पहल, सामाजिक कार्यक्रमों में स्टील के बर्तन में ही परोसा जाएगा भोजन
  • 15 अगस्त पर देशभक्त शहीद के पिता का सवाल, बड़े आदमी का बेटा फौज में क्यों नहीं जाता

इस पूरे मामले में अम्बाह के एसडीएम रामनिवास सिंकरवार ने कहा, "आपके माध्यम से यह मामला मेरे संज्ञान के आया है. मैंने इस मामले की पूरी जानकारी लेने के बाद जांच के आदेश दे दिए हैं. संबंधित लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी. बच्चों की सेहत से कोई भी समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा."

For All Latest Updates

TAGGED:

MORENA NEWSMORENA COMPLAINT STALE FOODSCHOOL FOOD SAFETY ISSUEMORENA SCHOOL VIDEOMORENA SCHOOL STALE FOOD CASE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

छिंदवाड़ा कलेक्टर ने टीचरों को दिया 1 महीने का समय, बोले-नहीं सिखाया तो सस्पेंड

कब मिलेगी गड्ढों वाली सड़कों से आजादी?, युवक का अनोखा प्रदर्शन

पदोन्नति में आरक्षण देने का मामला, कोर्ट ने सरकार से फिर मांगा जवाब

छतरपुर के 1000 साल पुराने मंदिर की अद्भुत इंजीनियरिंग, नक्काशी देख फटी रह जाएंगी आंखें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.