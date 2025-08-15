मुरैना: 15 अगस्त को देशभर में स्वतंत्रता दिवस की 79वीं वर्षगांठ पर तिरंगा फहराया जा रहा था. स्कूलों में बच्चे आजादी का जश्न मना रहे थे. हर कोई आजादी के रंग में रंगा नजर आ रहा था. इस दौरान जिले के एक सरकारी स्कूल से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां बच्चों को 4 दिन बासी मृत्युभोज की बूंदी परोसी गई. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है.

स्वतंत्रता दिवस पर बच्चों को मिली बासी बूंदी

पूरा मामला अम्बाह तहसील के कछपुरा गांव का है. यहां कछपुरा गांव में एक शासकीय प्राइमरी स्कूल संचालित है. आरोप है कि 15 अगस्त को ध्वजारोहण और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बाद विद्यार्थियों को विशेष भोज के लिए बैठाया गया. जब बच्चों को भोजन परोसा गया तो बूंदी से तीव्र दुर्गंध आ रही थी. रंग और स्वाद से भी स्पष्ट हो गया कि बूंदी खराब हो चुकी है. इस दौरान स्कूल में स्थानीय लोग और बच्चों के अभिभावक भी मौजूद थे. 4 दिन बासी मृत्युभोज की बूंदी देखते ही ग्रामीण भड़क गए.

स्कूल में मृत्यु भोज की बूंदी बांटने पर झगड़ा (ETV Bharat)

एसडीएम ने दिया जांच का आदेश

मौके पर मौजूद लोगों ने जब इसका विरोध किया तो पूर्व जनपद सदस्य झगड़ा करने पर आमादा हो गए. घटनास्थल पर मौजूद किसी व्यक्ति ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. वीडियो में दिख रहा है कि वहां मौजूद लोग और स्कूल में भोजन की व्यवस्था का देख कर रहे पूर्व जनपद सदस्य छोटेलाल कुशवाह से बहस हो रही है. इस पूरे मामले पर तुरंत संज्ञान लेते हुए एसडीएम जांच के आदेश दिए हैं.

स्वतंत्रता दिवस पर बच्चों को दिया मौत का बूंदी (ETV Bharat)

विरोध करने पर ग्रामीणों से अभद्रता

स्थानीय निवासी राधे श्याम कुशवाह ने बताया कि "स्कूल में बच्चों को 4 दिन बासी बूंदी खाने को दिया गया. जब हम लोगों ने इस अमानवीय कृत्य का विरोध किया तो भोजन आपूर्ति का ठेका संभाल रहे पूर्व जनपद सदस्य छोटेलाल कुशवाह ने न सिर्फ बहस किया, बल्कि गाली-गलौज और अभद्र व्यवहार भी किया. इसका कुछ लोगों ने वीडियो बना लिया है."

इस पूरे मामले में अम्बाह के एसडीएम रामनिवास सिंकरवार ने कहा, "आपके माध्यम से यह मामला मेरे संज्ञान के आया है. मैंने इस मामले की पूरी जानकारी लेने के बाद जांच के आदेश दे दिए हैं. संबंधित लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी. बच्चों की सेहत से कोई भी समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा."