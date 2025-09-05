जिगरी दोस्त की बांह में अपनी बीवी का टैटू देख युवक के होश उड़े, मोबाइल में मिले सबूत - MORENA WIFE ILLEGAL AFFAIR
मुरैना के अंबाह में पत्नी की बेवफाई से आहत युवक ने आत्मघाती कदम उठाया. पुलिस ने महिला का मोबाइल जब्त कर जांच शुरू की.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 5, 2025 at 1:27 PM IST
मुरैना : ये तथ्य लगातार साबित हो रहा है कि अवैध संबंध का परिणाम बहुत घातक होता है. जाने लेने और जान देने जैसी खतरनाक घटनाएं लगभग रोजाना सामने आ रही हैं. अब ताजा मामला मुरैना जिले के अंबाह का है. यहां एक युवक को जब पता लगा कि उसकी पत्नी के अवैध संबंध उसी के जिगरी दोस्त से हैं तो उसने घातक कदम उठाया. इस घटना से परिवार सदमे में है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है. पुलिस ने महिला और उसके कथित प्रेमी के मोबाइल फोन जब्त किए हैं.
पत्नी के चरित्र पर शक हुआ तो की पड़ताल
मुरैना जिले के अंबाह कस्बे की बिहारी कॉलोनी में एक परिवार में युवक अपनी पत्नी, माता-पिता के साथ रहता था. परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा था. परिवार में रोजाना युवक के एक जिगरी दोस्त का आना-जाना लगा रहता था. 01 सितंबर को युवक ने अपने जिगरी दोस्त की बांह में अपनी का पत्नी का टैटू देखा तो चौंक गया. युवक ने जब इसके बाद अपने स्तर पर पड़ताल की तो उसे अपनी पत्नी के चरित्र पर शक हुआ. जब युवक को ये पूरी तरह से साफ हो गया कि उसकी पत्नी के संबंध उसी के जिगरी दोस्त से हैं तो वह पूरी तरह टूट गया.
पुलिस ने दोनों के मोबाइल जब्त कर जांच शुरू की
युवक ने ये बात अपने माता-पिता को भी नहीं बताई और अंदर ही अंदर घुटता रहा. आखिरकार युवक ने सदमे में आकर जान दे दी. इससे पहले बेटे की हालत खराब देख माता-पिता अस्पताल ले गए तो डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया. पुलिस के अनुसार मृतक की पत्नी के मोबाइल फोन से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हाथ लगे है. इसी आधार पर पुलिस महिला तथा उसके प्रेमी से पूछताछ की जा रही है.
पुलिस ने युवक की पत्नी और उसके दोस्त के बीच की चैटिंग और ऑडियो रिकॉर्डिंग निकालकर जांच शुरू कर दी है. एडिशनल एसपी सुरेंद्र पाल सिंह डावर का कहना है "कुछ तथ्य हाथ लगे हैं, मामले की जांच की जा रही है."