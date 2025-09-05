ETV Bharat / state

मुरैना : ये तथ्य लगातार साबित हो रहा है कि अवैध संबंध का परिणाम बहुत घातक होता है. जाने लेने और जान देने जैसी खतरनाक घटनाएं लगभग रोजाना सामने आ रही हैं. अब ताजा मामला मुरैना जिले के अंबाह का है. यहां एक युवक को जब पता लगा कि उसकी पत्नी के अवैध संबंध उसी के जिगरी दोस्त से हैं तो उसने घातक कदम उठाया. इस घटना से परिवार सदमे में है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है. पुलिस ने महिला और उसके कथित प्रेमी के मोबाइल फोन जब्त किए हैं.

पत्नी के चरित्र पर शक हुआ तो की पड़ताल

मुरैना जिले के अंबाह कस्बे की बिहारी कॉलोनी में एक परिवार में युवक अपनी पत्नी, माता-पिता के साथ रहता था. परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा था. परिवार में रोजाना युवक के एक जिगरी दोस्त का आना-जाना लगा रहता था. 01 सितंबर को युवक ने अपने जिगरी दोस्त की बांह में अपनी का पत्नी का टैटू देखा तो चौंक गया. युवक ने जब इसके बाद अपने स्तर पर पड़ताल की तो उसे अपनी पत्नी के चरित्र पर शक हुआ. जब युवक को ये पूरी तरह से साफ हो गया कि उसकी पत्नी के संबंध उसी के जिगरी दोस्त से हैं तो वह पूरी तरह टूट गया.