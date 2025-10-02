ETV Bharat / state

मुरैना हॉरर किलिंग मामले में बड़ा खुलासा, पिता निकला कातिल, मां समेत बनाए गए 23 आरोपी

मुरैना शहर के शिवनगर कॉलोनी में रहने वाली 12वीं क्लास की छात्रा दूसरी जाति के लड़के से प्यार करती थी. बताया जा रहा है कि वह उस लड़के से शादी करने पर अड़ी थी, लेकिन छात्रा के पिता भरत सिकरवार को यह रिश्ता किसी कीमत पर मंजूर नहीं था. जिसके चलते वह अपनी ही बेटी के खून का प्यासा हो गया और ऐसा खौफनाक कदम उठाया. जिसमें छात्रा की हत्या कर दी गई.

मुरैना: हॉरर किलिंग मामले में रोंगटे खड़े कर देने वाले खुलासे हुए हैं. इस घटना को लेकर अब पुलिस ने साफ कर दिया है कि यह कोई हादसा या रहस्यमयी मौत नहीं बल्कि सोची-समझी ऑनर यानि हॉरर किलिंग (ऑनर किलिंग को हॉरर किलिंग कहा गया) थी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद पुलिस ने मृतक के पिता बंटू उर्फ भरत सिकरवार को हत्या का मुख्य आरोपी बनाया है. इसके साथ ही छात्रा की मां, भाई और कई रिश्तेदारों सहित कुल 23 लोगों पर FIR दर्ज की गई है.

पुलिस जांच में सामने आया कि 23 सितंबर की रात जब कॉलोनी के पंडाल में नवरात्रि की आरती चल रही थी. उसी समय पिता ने अपनी बेटी को पिस्टल से गोली मारी. योजना यह थी कि डीजे पर हो रही आरती, ढोल-नगाड़ों और मंत्रोच्चार की आवाज में गोली चलने का शोर दब जाएगा. हत्या के लिए पिता ने अपने छोटे भाई जो सेना में तैनात है, उसकी पिस्टल का इस्तेमाल किया.

पत्थर में बांध क्वारी नदी में फेंका शव

छात्रा की मौत के बाद मामला सिर्फ हत्या पर नहीं रुका. शव को गायब करने और सबूत मिटाने की साजिश रची गई. रिश्तेदारों और परिवारजनों की मदद से शव को पत्थर बांधकर पिता ने अपने पैतृक गांव भगवान सिंह पुरा स्थित क्वारी नदी में फेंक दिया, लेकिन पुलिस को एक पड़ोसी से अहम जानकारी मिली. उसने बताया कि घर से गोली चलने और चीखने की आवाज सुनी थी. इसी सुराग पर पुलिस का शक गहराया तो इन तथ्यों की जांच शुरू की.

मां समेत बनाए गए 23 आरोपी

5 दिन बाद बरामद हुआ शव

23 सितंबर को हत्या हुई थी. इस घटना के 5 दिन बाद 28 सितंबर को पुलिस ने पिता की निशानदेही पर क्वारी नदी से शव बरामद किया. जिसके बाद शव का ग्वालियर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम किया. रिपोर्ट में साफ लिखा था कि छात्रा की मौत फायर आर्म्स इंजरी से हुई है.

11 नामजद, 13 अज्ञात पर मामला दर्ज

एएसपी सुरेंद्र पाल सिंह डावर ने बताया कि "पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सिविल लाइन थाना पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया. बुधवार की देर रात पिता बंटू को हत्या का मुख्य आरोपी बनाया है. वहीं मां और फूफा सहित अन्य को हत्या में सहयोग व साक्ष्य छुपाने का आरोपी बनाया गया है. इसके अलावा रिश्तेदार और अन्य के ऊपर शव ठिकाने लगाने, घटनास्थल को साफ करने और पुलिस को गुमराह करने का आरोपी बनाया गया है. कुल मिलाकर 11 नामजद और 12 अज्ञात यानी कुल 23 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने हत्या का खुलासा होते ही आरोपी पिता और मां को गिरफ्तार कर लिया है. बाकी आरोपियों की तलाश जारी है."

इस घटना में ये लोग हैं नामजद आरोपी

भरत सिकरवार (पिता) गुड़िया सिकरवार (मां) युदुवीर सिंह (फूफा) चीमा (मामा) दीपक संता मंगल घंसू सुनील सोनू गुड्डा बघेल

23 सितंबर की रात क्या हुआ?

छात्रा के पिता बंटू 23 सितंबर की शाम 5 बजे अपने भाई रविंद्र की लाइसेंसी पिस्टल तैयार की, जो घर पर रखी थी. शाम 7:30 बजे जब कॉलोनी में माता की झांकी के डीजे की तेज आवाज चल रही थी तो बंटू लोडेड पिस्टल लेकर अपनी बड़ी बेटी के कमरे में गया. छात्रा को कुछ समझने का मौका भी नहीं मिला और बंटू ने उसके सिर के बाईं ओर गोली मार दी. हत्या के बाद भी बंटू भावुक नहीं हुआ. वह पास वाले कमरे में अपनी पत्नी के पास गया और बताया कि उसने बेटी को मार दिया.

छात्रा की हत्या में सहयोगी आरोपी

इसके बाद बंटू की छोटी बेटी और पत्नी उस कमरे की तरफ दौड़ीं. इस दौरान छोटी बेटी के चिल्लाने पर बंटू ने पड़ोसियों से कहा कि दिव्या को पंखे से चोट लगी है. इस दौरान पड़ोसी ने पास पड़ी पिस्टल देख ली लेकिन पुलिस को सूचना नहीं दी. पड़ोसी संता और दीपक मिलकर लड़की को अस्पताल ले जाने का बहाना बनाकर घर से बाहर ले गए. बंटू ने गांव में अपने सहयोगियों मंगल, घंसू, सुनील, सोनू, गुड्डा बघेल और अन्य को फोन किया. सभी ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर वहां तैयार थे. जिसके बाद शव को क्वारी नदी में फेंक दिया गया.

यह ऑनर किलिंग सिर्फ एक लड़की की मौत नहीं बल्कि उस सोच की भी हत्या है जो बेटियों को अपने फैसले लेने की आजादी देती है. सवाल यह है कि क्या इज्जत की आड़ में मासूम जिंदगियों को यूं ही कुचला जाएगा?